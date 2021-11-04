Лига Европы 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Караискакис
1:0
12' ГолЭль-Араби Юссеф
1:1
17' ГолКамада Даити
32' Желтая карточкаБаркок Аймен
1:2
90' ГолХёуге Йенс
90' Желтая карточкаТрапп Кевин
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
35
Тута
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Ход матча
12'
17'
1:1
32'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Олимпиакос
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.75
|Масурас Гиоргос
|2
|0.5
|Соарес Франсиско
|1
|0.25
|Рябчук Олег
|1
|0.25
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Оньекуру Генри
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|2
|0.5
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.25
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.25
|Туре Альмами
|1
|0.25
|Ламмерс Сэм
|1
|0.25
|Хёуге Йенс
|1
|0.25
|Костич Филип
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
|Линнстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Олимпиакос
35.3% (49)
Ничья
41% (57)
Айнтрахт Фр
23.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
2:1 Олимпиакос
21.6% (30)
1:2 Айнтрахт Фр
15.8% (22)
1:0 Олимпиакос
10.8% (15)
0:1 Айнтрахт Фр
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Олимпиакос
1.4% (2)
0:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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