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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
12' Гол
Эль-Араби Юссеф
1:1
17' Гол
Камада Даити
32' Желтая карточка
Баркок Аймен
1:2
90' Гол
Хёуге Йенс
90' Желтая карточка
Трапп Кевин
90'+6
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
9
Ламмерс
Сэм
Олимпиакос
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

12'
Эль-Араби Юссеф
(Оньекуру Генри)
1:0
17'
1:1
Камада Даити
(Борре Рафаэль)
32'
 
Баркок Аймен
58'
 
Линнстрем Йеспер
Ламмерс Сэм
58'
 
Туре Альмами
Баркок Аймен
71'
Вальбуэна Матьё
Оньекуру Генри
 
78'
 
Хёуге Йенс
Борре Рафаэль
78'
 
Роде Себастьян
Якич Кристиян
82'
 
Ильзанкер Штефан
Соу Джибриль
83'
Лопеш Рони
Масурас Гиоргос
 
83'
Соарес Франсиско
Эль-Араби Юссеф
 
89'
Малонг Кунде
Камара Мохамед
 
90'
1:2
Хёуге Йенс
(Линнстрем Йеспер)
90'
 
Трапп Кевин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Олимпиакос
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.75
Масурас Гиоргос 2 0.5
Соарес Франсиско 1 0.25
Рябчук Олег 1 0.25
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 2 0.5
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.25
Борре Рафаэль 1 (1) 0.25
Туре Альмами 1 0.25
Ламмерс Сэм 1 0.25
Хёуге Йенс 1 0.25
Костич Филип 0 0
Соу Джибриль 0 0
Линнстрем Йеспер 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 3 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Олимпиакос Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
3. Фенербахче Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Антверпен Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Баркок Аймен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Олимпиакос 35.3% (49)
X 41% (57)
Айнтрахт Фр 23.7% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Олимпиакос
35.3% (49)
Ничья
41% (57)
Айнтрахт Фр
23.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
2:1 Олимпиакос
21.6% (30)
1:2 Айнтрахт Фр
15.8% (22)
1:0 Олимпиакос
10.8% (15)
0:1 Айнтрахт Фр
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Олимпиакос
1.4% (2)
0:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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