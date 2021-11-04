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Лига конференций 2021-2022

Гент
1:1
Конец матча

Стадион:
Партизан
0'
0:1
66' Гол
Урошевич Слободан
1:1
80' Гол
Тиссудали Тарик
90'+4

История личных встреч

Гент
Партизан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 2 0.5
Тиссудали Тарик 1 0.25
Лемайич Дарко 1 0.25
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Лазар 2 0.5
Гомеш Рикарду 1 0.25
Мениг Квинси 1 0.25
Урошевич Слободан 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1
Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Партизан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Партизан - Чукарички 2:0 Партизан - Металац 3:1 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Гент 0:1
Партизан - Радник Сурдулица 2:0 Напредак - Партизан 0:1 Партизан - Флора Таллин 2:0 Партизан - Спартак Суботица 5:0 Младост Лучани - Партизан 0:2 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Анортосис - Партизан 0:2 Раднички 1923 - Партизан 1:3 Партизан - Раднички Ниш 4:0 Партизан - Санта-Клара 2:0 Колубара - Партизан 0:4 Санта-Клара - Партизан 2:1 Партизан - Сочи 2:2 Нови Пазар - Партизан 1:4 Сочи - Партизан 1:1 Партизан - Вождовац 4:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Партизан Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Флора Таллин Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
4. Анортосис Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Партизан Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Флора Таллин Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Анортосис Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Анортосис Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Флора Таллин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кастро-Монтес Алессио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Гент 77.4% (103)
X 17.3% (23)
Партизан 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гент 1:1 Партизан онлайн


Прогнозы на матч Гент 1:1 Партизан

Исход игры
Гент
77.4% (103)
Ничья
17.3% (23)
Партизан
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (57)
Меньше
55.81% (72)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
2:1 Гент
36.8% (49)
1:0 Гент
27.8% (37)
1:1 Ничья
15% (20)
2:0 Гент
9% (12)
1:2 Партизан
3% (4)
3:1 Гент
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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