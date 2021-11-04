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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Спарта Прага
0'
40' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
1:0
61' Гол
Слимани Ислам
2:0
63' Гол
Слимани Ислам
63' Желтая карточка
Крейчи Ладислав II
3:0
90' Гол
Экамби Карл Токо
90'+4
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
21
Да
Сильва
Дамьен
5
Денайер
Джейсон
12
Милагрес
Энрике
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
20
Слимани
Ислам
1
Ницэ
Флорин
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
3
Челюстка
Ондржей
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
8
Павелка
Давид
37
Крейчи
Ладислав
II
21
Пешек
Якуб
11
Минчев
Мартин
22
Гараслин
Лукаш
Лион
4-2-3-1
Спарта Прага
4-3-3

Ход матча

7'
 
Виннхейм Андреас
Челюстка Ондржей
40'
 
Виннхейм Андреас
61'
Слимани Ислам
1:0
63'
Слимани Ислам
(Какере Максанс)
2:0
63'
 
Крейчи Ладислав II
68'
 
Пулкраб Матей
Пешек Якуб
68'
Гимараэс Бруно
Какере Максанс
 
68'
 
Дочкал Борек
Сачек Михал
69'
Пакета Лукас
Слимани Ислам
 
69'
Экамби Карл Токо
Ауа Уссем
 
81'
Баркола Бредли
Шерки Райан
 
82'
 
Карабец Адам
Гараслин Лукаш
90'
Экамби Карл Токо
(Баркола Бредли)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Лион
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:4
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 1.5
Слимани Ислам 2 0.5
Ауа Уссем 2 0.5
Пакета Лукас 1 0.25
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 2 0.5
Ганцко Давид 1 0.25
Крейчи Ладислав II 1 0.25
Пешек Якуб 0 0
Минчев Мартин 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Слимани Ислам 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараслин Лукаш 2 0
Павелка Давид 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Соучек Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0
Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Баник Острава - Спарта Прага 2:2 Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4
Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0 Спарта Прага - Монако 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Спарта Прага Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
3. Глазго Рейнджерс Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
4. Брондбю Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брондбю Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Спарта Прага Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3. Глазго Рейнджерс Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Брондбю Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Лион 97.2% (137)
X 2.8% (4)
Спарта Прага 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лион 3:0 Спарта Прага онлайн


Прогнозы на матч Лион 3:0 Спарта Прага

Исход игры
Лион
97.2% (137)
Ничья
2.8% (4)
Спарта Прага
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.09% (79)
Меньше
41.91% (57)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Лион
39% (55)
2:0 Лион
31.2% (44)
3:1 Лион
12.8% (18)
1:0 Лион
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Лион
1.4% (2)
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