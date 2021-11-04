Лига Европы 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
40' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
1:0
61' ГолСлимани Ислам
2:0
63' ГолСлимани Ислам
63' Желтая карточкаКрейчи Ладислав II
3:0
90' ГолЭкамби Карл Токо
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
21
Пешек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
20 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
Ход матча
40'
61'
1:0
63'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Лион
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|1.5
|Слимани Ислам
|2
|0.5
|Ауа Уссем
|2
|0.5
|Пакета Лукас
|1
|0.25
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|2
|0.5
|Ганцко Давид
|1
|0.25
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.25
|Пешек Якуб
|0
|0
|Минчев Мартин
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гараслин Лукаш
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Соучек Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0
Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Баник Острава - Спарта Прага 2:2 Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4
Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0 Спарта Прага - Монако 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|Брондбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Лион 3:0 Спарта Прага
Исход игры
Лион
97.2% (137)
Ничья
2.8% (4)
Спарта Прага
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.09% (79)
Меньше
41.91% (57)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Лион
39% (55)
2:0 Лион
31.2% (44)
3:1 Лион
12.8% (18)
1:0 Лион
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Лион
1.4% (2)
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