—

Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором английский "Лестер" сыграет дома с российским "Спартаком".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!