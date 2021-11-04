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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
42
Сумаре
Бубакари
8
Тилеманс
Юри
5
Бертранд
Райан
17
Перес
Айосе
29
Дака
Пэтсон
14
Ихеаначо
Келечи
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
8
Мозес
Виктор
7
Соболев
Александр
Сергеевич
24
Промес
Куинси
Лестер
3-4-1-2
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Спартак Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дака Пэтсон 4 1.33
Барнс Харви 1 0.33
Перес Айосе 1 0.33
Ихеаначо Келечи 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 2 0.67
Промес Куинси 2 0.67
Игнатов Михаил 1 0.33
Ларссон Джордан 1 0.33
Мозес Виктор 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Айртон Лукас 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Сумаре Бубакари 2 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 1 1
Ломовицкий Александр 2 0
Умяров Наиль 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Максименко Александр 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
2. Легия Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
3. Лестер Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором английский "Лестер" сыграет дома с российским "Спартаком".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 167
Лестер 86.2% (144)
X 6% (10)
Спартак Москва 7.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Спартак Москва
1.35
7.10
14.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лестер - Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Лестер - Спартак Москва

Исход игры
Лестер
86.3% (145)
Ничья
6% (10)
Спартак Москва
7.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
60.87% (84)
Нет
39.13% (54)
Популярный счёт
3:1 Лестер
27.4% (46)
2:0 Лестер
20.8% (35)
2:1 Лестер
14.9% (25)
3:0 Лестер
6.5% (11)
1:0 Лестер
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
1:2 Спартак Москва
1.8% (3)
4:0 Лестер
1.2% (2)
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