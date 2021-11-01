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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

История личных встреч

Лестер
Спартак Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дака Пэтсон 4 1.33
Барнс Харви 1 0.33
Перес Айосе 1 0.33
Ихеаначо Келечи 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 2 0.67
Промес Куинси 2 0.67
Игнатов Михаил 1 0.33
Ларссон Джордан 1 0.33
Мозес Виктор 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Айртон Лукас 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 1 1
Сумаре Бубакари 2 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 1 1
Ломовицкий Александр 2 0
Умяров Наиль 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Максименко Александр 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
2. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лестер 89.6% (43)
    X 4.2% (2)
    Спартак Москва 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Спартак Москва
    1.36
    5.95
    9.97
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Спартак Москва

    Исход игры
    Лестер
    89.6% (43)
    Ничья
    4.2% (2)
    Спартак Москва
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    3:1 Лестер
    29.2% (14)
    2:1 Лестер
    25% (12)
    2:0 Лестер
    20.8% (10)
    3:0 Лестер
    6.3% (3)
    1:0 Лестер
    4.2% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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