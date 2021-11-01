Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Спартак Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дака Пэтсон
|4
|1.33
|Барнс Харви
|1
|0.33
|Перес Айосе
|1
|0.33
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.67
|Промес Куинси
|2
|0.67
|Игнатов Михаил
|1
|0.33
|Ларссон Джордан
|1
|0.33
|Мозес Виктор
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|1
|1
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Прогнозы на матч Лестер - Спартак Москва
Исход игры
Лестер
89.6% (43)
Ничья
4.2% (2)
Спартак Москва
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
3:1 Лестер
29.2% (14)
2:1 Лестер
25% (12)
2:0 Лестер
20.8% (10)
3:0 Лестер
6.3% (3)
1:0 Лестер
4.2% (2)
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