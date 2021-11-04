Лига Европы 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Босуил
0:1
8' ГолЯндаш Мерт Хакан
0:2
16' ГолМайер Макс
26' Желтая карточкаКавечи Ирфан
0:3
29' ГолБериша Мергим
69' Желтая карточкаТиссеран Марсель
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
35
Озер
Берке
37
Новак
Филип
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
8'
0:1
16'
0:2
26'
29'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Антверпен
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саматта Мбвана
|2
|0.5
|Геркенс Питер
|1
|0.25
|Фишер Виктор
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2 (1)
|0.5
|Бериша Мергим
|1
|0.25
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.25
|Озил Месут
|1
|0.25
|Майер Макс
|1
|0.25
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|1
|1
|Геркенс Питер
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Фрай Микаэль
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайц Миха
|2
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|4.
|Антверпен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Прогнозы на матч Антверпен 0:3 Фенербахче
Исход игры
Антверпен
39.9% (55)
Ничья
44.2% (61)
Фенербахче
15.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (57)
2:1 Антверпен
27.5% (38)
1:2 Фенербахче
10.9% (15)
1:0 Антверпен
6.5% (9)
2:0 Антверпен
2.9% (4)
0:1 Фенербахче
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Фенербахче
1.4% (2)
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