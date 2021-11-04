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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:3
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Яндаш Мерт Хакан
0:2
16' Гол
Майер Макс
26' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
0:3
29' Гол
Бериша Мергим
69' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
90'+4
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
2
Де
Лат
Ричи
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
7
Фишер
Виктор
35
Озер
Берке
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
37
Новак
Филип
16
Кадыоглу
Ферди
5
Соса
Хосе
6
Майер
Макс
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
17
Кавечи
Ирфан
11
Бериша
Мергим
Антверпен
4-3-3
Фенербахче
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 2 0.5
Геркенс Питер 1 0.25
Фишер Виктор 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 (1) 0.5
Бериша Мергим 1 0.25
Яндаш Мерт Хакан 1 0.25
Озил Месут 1 0.25
Майер Макс 1 0.25
Кавечи Ирфан 0 0
Росси Диего 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Геркенс Питер 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Фишер Виктор 1 0
Фрай Микаэль 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайц Миха 2 0
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Майер Макс 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Олимпиакос Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
3. Фенербахче Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Антверпен Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Антверпен Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бериша Мергим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Кавечи Ирфан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Яндаш Мерт Хакан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Антверпен 39.9% (55)
X 44.2% (61)
Фенербахче 15.9% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Антверпен 0:3 Фенербахче онлайн


Прогнозы на матч Антверпен 0:3 Фенербахче

Исход игры
Антверпен
39.9% (55)
Ничья
44.2% (61)
Фенербахче
15.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (57)
2:1 Антверпен
27.5% (38)
1:2 Фенербахче
10.9% (15)
1:0 Антверпен
6.5% (9)
2:0 Антверпен
2.9% (4)
0:1 Фенербахче
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Фенербахче
1.4% (2)
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