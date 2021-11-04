Лига конференций 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Тумба
1:0
8' ГолЖивкович Андрия
1:1
34' ГолАнкерсен Петер
1:2
50' ГолБиэл Пеп
90' Красная карточкаМихаилидис Яннис
Ход матча
8'
1:0
34'
1:1
50'
1:2
90'
Владение мячом
История личных встреч
ПАОК
Копенгаген
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.5
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|Митрицэ Александру
|1
|0.25
|Сидклей Феррейра
|1
|0.25
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Жонас
|3 (2)
|0.75
|Стаге Йенс
|2
|0.5
|Биэл Пеп
|2
|0.5
|Анкерсен Петер
|1
|0.25
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабара Камил
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|Слован Братислава
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|ПАОК
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Линкольн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|Слован Братислава
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|ПАОК
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Линкольн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Линкольн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч ПАОК 1:2 Копенгаген
Исход игры
ПАОК
61.4% (81)
Ничья
32.6% (43)
Копенгаген
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.27% (58)
Меньше
55.73% (73)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
34.1% (45)
1:1 Ничья
29.5% (39)
1:0 ПАОК
20.5% (27)
1:2 Копенгаген
5.3% (7)
2:0 ПАОК
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
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