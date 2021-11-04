Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

95' Варела Фернанду получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Рефери не любит споров - именно за это Габриэльсен Рубен сейчас получил желтую

94' УДАЛЕНИЕ! - Яннис Михалидис удален за устное оскорбление в адрес судьи

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ПАОК выполняет удар от ворот.

92' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Судье надоело, что Йонссон Карл-Йохан тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Виейринья из команды ПАОК отправил кросс в штрафную...

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Кристансен Виктор получил желтую карточку от судьи

89' Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи

89' Кристансен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Копенгаген

84' Удар от ворот произведет Копенгаген

84' Игрок Бисесвар Диего из команды ПАОК неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' ПАОК выполняет удар от ворот.

83' Стаге Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Биэл Пеп из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

82' Удар от ворот произведет Копенгаген

80' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

78' После штрафного удара,который нанес Живкович Андрия мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

77' Стаге Йенс получил желтую карточку от судьи

77' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Копенгаген

76' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Виейринья из команды ПАОК отправил кросс в штрафную...

74' Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Карл-Юхан Юнссон не дал случится голу! Эль-Каддури Омар должен был забивать, но Карл-Юхан Юнссон сделал отличный сейв

73' Головой пробил Живкович Андрия , но голкипер отбил его в поле!

71' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

71' Удар от ворот произведет Копенгаген

69' Удар от ворот произведет Копенгаген

68' Как он промахнулся? Бисесвар Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Опасность! Живкович Андрия из команды ПАОК отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Йоханнессон Исак-Бергманн

61' Так близко к голу! Свидерски Кароль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Карл-Юхан Юнссон!

60' Удар от ворот произведет Копенгаген

60' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

59' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

58' Игрок Винд Жонас из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Креспо Хосе имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

55' Винд Жонас нанес удар издали, а Александрос Пасхалакис отбил его обратно в игру!

54' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи

52' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Г О О О О Л - Биэл Пеп забивает с левой ноги!

49' Удар от ворот произведет ПАОК

49' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля