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Лига конференций 2021-2022

ПАОК
1:2
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
8' Гол
Живкович Андрия
1:1
34' Гол
Анкерсен Петер
1:2
50' Гол
Биэл Пеп
90' Красная карточка
Михаилидис Яннис
90'+6

Ход матча

8'
Живкович Андрия
1:0
34'
1:1
Анкерсен Петер
50'
1:2
Биэл Пеп
90'
Михаилидис Яннис
 

Владение мячом

История личных встреч

ПАОК
Копенгаген

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 2 0.5
Живкович Андрия 2 0.5
Митрицэ Александру 1 0.25
Сидклей Феррейра 1 0.25
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Жонас 3 (2) 0.75
Стаге Йенс 2 0.5
Биэл Пеп 2 0.5
Анкерсен Петер 1 0.25

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабара Камил 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
2. Слован Братислава Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. ПАОК Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Линкольн Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ПАОК Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Линкольн Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Копенгаген Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Слован Братислава Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Линкольн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
ПАОК 61.4% (81)
X 32.6% (43)
Копенгаген 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч ПАОК 1:2 Копенгаген онлайн


Прогнозы на матч ПАОК 1:2 Копенгаген

Исход игры
ПАОК
61.4% (81)
Ничья
32.6% (43)
Копенгаген
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.27% (58)
Меньше
55.73% (73)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
34.1% (45)
1:1 Ничья
29.5% (39)
1:0 ПАОК
20.5% (27)
1:2 Копенгаген
5.3% (7)
2:0 ПАОК
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
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