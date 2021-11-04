Лига Европы 2021-2022
10' Желтая карточкаАдли Амин
1:0
42' ГолДиаби Мусса
2:0
52' ГолДиаби Мусса
3:0
86' ГолВирц Флориан
4:0
90' ГолАмири Надим
90' Красная карточкаФекир Набиль
90' Красная карточкаДемирбай Керем
19
Диаби
Мусса
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
13
Силва
Руи
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
31 Адли АминНападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Ход матча
10'
42'
1:0
52'
2:0
77'
86'
3:0
90'
4:0
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Байер Л
Бетис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.75
|Диаби Мусса
|2
|0.5
|Амири Надим
|1
|0.25
|Андрих Роберт
|1
|0.25
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.25
|Адли Амин
|1
|0.25
|Инкапье Пьеро
|1
|0.25
|Аларио Лукас
|1 (1)
|0.25
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|2 (1)
|0.5
|Хуанми Мигель
|2
|0.5
|Фекир Набиль
|1
|0.25
|Тельо Кристиан
|1
|0.25
|Миранда Хуан
|1
|0.25
|Каналес Серхио
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|1
|Аларио Лукас
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1
Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1
Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Бетис
Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Бетис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.06% (98)
Меньше
27.94% (38)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.1% (80)
2:0 Байер Л
10.7% (15)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:0 Байер Л
7.1% (10)
3:1 Байер Л
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.9% (4)
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