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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Байер Л
4:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
10' Желтая карточка
Адли Амин
1:0
42' Гол
Диаби Мусса
2:0
52' Гол
Диаби Мусса
3:0
86' Гол
Вирц Флориан
4:0
90' Гол
Амири Надим
90' Красная карточка
Фекир Набиль
90' Красная карточка
Демирбай Керем
90'+5
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
7
Паулиньо
Жозе
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
Байер Л
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Бетис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.75
Диаби Мусса 2 0.5
Амири Надим 1 0.25
Андрих Роберт 1 0.25
Паласиос Эксекиэль 1 0.25
Адли Амин 1 0.25
Инкапье Пьеро 1 0.25
Аларио Лукас 1 (1) 0.25
Паулиньо Жозе 0 0
Баккер Митчел 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 2 (1) 0.5
Хуанми Мигель 2 0.5
Фекир Набиль 1 0.25
Тельо Кристиан 1 0.25
Миранда Хуан 1 0.25
Каналес Серхио 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 1
Аларио Лукас 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Песселья Херман 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1
Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1
Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Бетис Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
3. Селтик Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
4. Ференцварош Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Диаби Мусса бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Жереми Фримпонг бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Адли Амин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Байер Л 85% (119)
X 14.3% (20)
Бетис 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Байер Л 4:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Бетис

Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Бетис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.06% (98)
Меньше
27.94% (38)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.1% (80)
2:0 Байер Л
10.7% (15)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:0 Байер Л
7.1% (10)
3:1 Байер Л
5% (7)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.9% (4)
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