Лига Европы 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Максимир
0:1
8' ГолКнасмюлльнер Кристоф
1:1
12' ГолПеткович Бруно
2:1
34' ГолКомнен Андрич
44' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
3:1
83' ГолШутало Йосип
37
Шутало
Йосип
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
-
46 Бошняк ДенисЗащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
8'
12'
1:1
34'
2:1
83'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Динамо Загреб
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|3 (2)
|0.75
|Оршич Мислав
|1
|0.25
|Иванушец Лука
|1
|0.25
|Комнен Андрич
|1
|0.25
|Шутало Йосип
|1
|0.25
|Франич Бартол
|0
|0
|Булат Марко
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.25
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.25
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.25
|Аразе Кельвин
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Китагава Коя
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|3.
|Генк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:1 Рапид Вена
Исход игры
Динамо Загреб
78.9% (112)
Ничья
18.3% (26)
Рапид Вена
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
47.2% (67)
1:0 Динамо Загреб
21.8% (31)
1:1 Ничья
11.3% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
2:0 Динамо Загреб
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Рапид Вена
1.4% (2)
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