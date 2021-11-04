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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
3:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
8' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
1:1
12' Гол
Петкович Бруно
2:1
34' Гол
Комнен Андрич
44' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
3:1
83' Гол
Шутало Йосип
90'+6
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
37
Шутало
Йосип
28
Теофил-Катерин
Кевин
38
Франич
Бартол
8
Гояк
Амер
27
Мишич
Йосип
7
Иванушец
Лука
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
9
Комнен
Андрич
25
Гартлер
Пауль
4
Айву
Эмануэль
20
Хофманн
Максимилиан
26
Martin
Moormann
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Динамо Загреб
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Кнасмюлльнер Кристоф
(Любичич Роберт)
12'
Петкович Бруно
(Оршич Мислав)
1:1
21'
 
Leopold Querfeld
Martin Moormann
34'
Комнен Андрич
(Франич Бартол)
2:1
44'
Теофил-Катерин Кевин
 
46'
 
Шик Торстен
Аразе Кельвин
69'
 
Китагава Коя
Кара Эркан
69'
 
Балло Тьерно
Грюлль Марко
73'
Менало Лука
Иванушец Лука
 
79'
Булат Марко
Комнен Андрич
 
81'
 
Бошняк Денис
Граховац Срджан
83'
Шутало Йосип
(Булат Марко)
3:1
89'
Ристовски Стефан
Мохаррами Садех
 
89'
Шпикич Дарио
Оршич Мислав
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Динамо Загреб
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 3 (2) 0.75
Оршич Мислав 1 0.25
Иванушец Лука 1 0.25
Комнен Андрич 1 0.25
Шутало Йосип 1 0.25
Франич Бартол 0 0
Булат Марко 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.25
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.25
Хофманн Максимилиан 1 0.25
Аразе Кельвин 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофил-Катерин Кевин 1 0
Мишич Йосип 1 0
Комнен Андрич 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Китагава Коя 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Динамо Загреб Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
3. Генк Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. Рапид Вена Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Генк Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Динамо Загреб 78.9% (112)
X 18.3% (26)
Рапид Вена 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Динамо Загреб 3:1 Рапид Вена онлайн


Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:1 Рапид Вена

Исход игры
Динамо Загреб
78.9% (112)
Ничья
18.3% (26)
Рапид Вена
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
47.2% (67)
1:0 Динамо Загреб
21.8% (31)
1:1 Ничья
11.3% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
2:0 Динамо Загреб
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:2 Рапид Вена
1.4% (2)
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