Лига Европы 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Райко Митич
6' Желтая карточкаКатай Александар
12' Красная карточкаДегенек Милош
38' Желтая карточкаПавков Милан
45' Желтая карточкаБен-Набуан Эль-Фарду
55' Желтая карточкаГобелич Марко
0:1
56' Гол в свои воротаКанга Каку
65' Желтая карточкаШарлес
76' Желтая карточкаКаюсте Йенс
90' Вторая желтая карточкаГобелич Марко
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Дьони ЛоиНападающий
-
21 Petar Stanic
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
38'
55'
56'
0:1
65'
66'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Црвена Звезда
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Каку
|1
|0.25
|Родич Милан
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|1
|0.25
|Катай Александар
|1 (1)
|0.25
|Дьони Лои
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.25
|Дюр Николас
|1
|0.25
|Исаксен Густав
|1
|0.25
|Линн Виктор
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Дегенек Милош
|0
|1
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Крстичич Ненад
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Ferreira
|1
|1
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Кайрат 5:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 Митьюлланд
Исход игры
Црвена Звезда
90.1% (127)
Ничья
7.1% (10)
Митьюлланд
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
58.09% (79)
Нет
41.91% (57)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
42.6% (60)
1:0 Црвена Звезда
24.8% (35)
2:0 Црвена Звезда
14.9% (21)
1:1 Ничья
5% (7)
3:1 Црвена Звезда
3.5% (5)
1:2 Митьюлланд
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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