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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
0:1
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
6' Желтая карточка
Катай Александар
12' Красная карточка
Дегенек Милош
38' Желтая карточка
Павков Милан
45' Желтая карточка
Бен-Набуан Эль-Фарду
55' Желтая карточка
Гобелич Марко
0:1
56' Гол в свои ворота
Канга Каку
65' Желтая карточка
Шарлес
76' Желтая карточка
Каюсте Йенс
90' Вторая желтая карточка
Гобелич Марко
90'+7
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
5
Дегенек
Милош
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
10
Катай
Александар
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
4
Иванич
Мирко
9
Павков
Милан
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
Црвена Звезда
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

6'
Катай Александар
 
12'
Дегенек Милош
 
38'
Павков Милан
 
45'
Бен-Набуан Эль-Фарду
 
55'
Гобелич Марко
 
56'
0:1
Канга Каку
63'
Панков Радован
Катай Александар
 
65'
 
Шарлес
66'
 
Каюсте Йенс
Шарлес
74'
Живкович Рицхайро
Канга Каку
 
74'
 
Линн Виктор
Систо Пионе
74'
 
Коолс Дион
Андерссон Йоэль
76'
 
Каюсте Йенс
83'
Эракович Страхиня
Родич Милан
 
83'
Дьони Лои
Бен-Набуан Эль-Фарду
 
84'
 
Jose Ferreira
Дюр Николас
84'
 
Хансен Мадс
Исаксен Густав
90'
Гобелич Марко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Црвена Звезда
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Каку 1 0.25
Родич Милан 1 0.25
Иванич Мирко 1 0.25
Катай Александар 1 (1) 0.25
Дьони Лои 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.25
Дюр Николас 1 0.25
Исаксен Густав 1 0.25
Линн Виктор 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Дегенек Милош 0 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Крстичич Ненад 1 0
Катай Александар 1 0
Канга Каку 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Дьони Лои 1 0
Petar Stanic 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Ferreira 1 1
Каюсте Йенс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Шарлес 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бо Энриксен 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Кайрат 5:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
2. Црвена Звезда Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Митьюлланд Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Лудогорец Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Црвена Звезда 90.1% (127)
X 7.1% (10)
Митьюлланд 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Црвена Звезда 0:1 Митьюлланд онлайн


Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 Митьюлланд

Исход игры
Црвена Звезда
90.1% (127)
Ничья
7.1% (10)
Митьюлланд
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
58.09% (79)
Нет
41.91% (57)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
42.6% (60)
1:0 Црвена Звезда
24.8% (35)
2:0 Црвена Звезда
14.9% (21)
1:1 Ничья
5% (7)
3:1 Црвена Звезда
3.5% (5)
1:2 Митьюлланд
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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