Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Митьюлланд

96' Какой промах! Драгович Александр имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

96' Иванич Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Жуниньо пробует нанести удар издали, но Милан Борян держит все под контролем

95' Удар от ворот произведет Митьюлланд

94' УДАЛЕНИЕ! - Гобелич Марко получает вторую желтую за споры

93' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Виктор Линд имел все шансы забить, но Милан Борян сделал отличный сейв!

92' Виктор Линд из команды Митьюлланд в офсайде

92' Опасность! Каюсте Йенс из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

91' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' О, нет. Из многообещающей позиции Хансен Мадс из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

91' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Жуниньо из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

90' Жуниньо из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...

89' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

89' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Митьюлланд

83' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Родич Милан уходит с поля и его заменяет Страхинья Эракович

82' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

81' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Црвена Звезда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

78' Какой промах! Панков Радован имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

77' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Бен-Набуан Эль-Фарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Каюсте Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

74' Каюсте Йенс не смог попасть в створ ударом издали

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

69' Иванич Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

67' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Шарлес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

63' Павков Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ох, нехорошо это выглядит. Родич Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Родич Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Митьюлланд

59' Катай Александар бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

59' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Митьюлланд

57' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Г О О О О Л - Канга Каку уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

55' Гобелич Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

51' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

50' Црвена Звезда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Канга Каку из команды Црвена Звезда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

46' Митьюлланд выполняет удар от ворот.