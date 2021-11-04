Лига конференций 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
0:1
15' ГолСинистерра Луис
1:1
41' ГолТриммель Кристофер
1:2
72' ГолДессерс Сириль
87' Вторая желтая карточкаТриммель Кристофер
88' Красная карточкаТойхерт Седрик
Ход матча
15'
0:1
41'
72'
1:2
88'
История личных встреч
Унион Берлин
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|0.5
|Авонийи Тайво
|2
|0.5
|Триммель Кристофер
|1
|0.25
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.25
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|2
|0.5
|Синистерра Луис
|2
|0.5
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.25
|Дессерс Сириль
|1
|0.25
|Кекчю Оркун
|1
|0.25
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триммель Кристофер
|0
|1
|Тойхерт Седрик
|0
|1
|Еккель Пауль
|0
|1
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Фейеноорд
Исход игры
Унион Берлин
41.7% (55)
Ничья
23.5% (31)
Фейеноорд
34.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
67.18% (88)
Меньше
32.82% (43)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
30.3% (40)
1:2 Фейеноорд
23.5% (31)
1:1 Ничья
18.9% (25)
1:0 Унион Берлин
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Фейеноорд
3.8% (5)
1:3 Фейеноорд
3% (4)
3:2 Унион Берлин
2.3% (3)
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