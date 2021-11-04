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Лига конференций 2021-2022

Унион Берлин
1:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
15' Гол
Синистерра Луис
1:1
41' Гол
Триммель Кристофер
1:2
72' Гол
Дессерс Сириль
87' Вторая желтая карточка
Триммель Кристофер
88' Красная карточка
Тойхерт Седрик
90'+6

История личных встреч

Унион Берлин
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.5
Авонийи Тайво 2 0.5
Триммель Кристофер 1 0.25
Фогльзаммер Андреас 1 0.25
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 2 0.5
Синистерра Луис 2 0.5
Джаханбакш Алиреза 1 0.25
Дессерс Сириль 1 0.25
Кекчю Оркун 1 0.25

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триммель Кристофер 0 1
Тойхерт Седрик 0 1
Еккель Пауль 0 1
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Славия Прага Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3. Маккаби Хайфа Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
4. Унион Берлин Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Славия Прага Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Славия Прага Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
3. Унион Берлин Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Триммель Кристофер бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Синистерра Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Унион Берлин 41.7% (55)
X 23.5% (31)
Фейеноорд 34.8% (46)
Все прогнозы
Где смотреть матч Унион Берлин 1:2 Фейеноорд онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Фейеноорд

Исход игры
Унион Берлин
41.7% (55)
Ничья
23.5% (31)
Фейеноорд
34.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
67.18% (88)
Меньше
32.82% (43)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
30.3% (40)
1:2 Фейеноорд
23.5% (31)
1:1 Ничья
18.9% (25)
1:0 Унион Берлин
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Фейеноорд
3.8% (5)
1:3 Фейеноорд
3% (4)
3:2 Унион Берлин
2.3% (3)
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