Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Тоттенхэм
Витесс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.33
|Алли Деле
|1 (1)
|0.33
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|2
|0.67
|Тронстад Сондре
|1
|0.33
|Духи Данило
|1
|0.33
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3
Витесс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Витесс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|4.
|Мура
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Мура
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Витесс
Исход игры
Тоттенхэм
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Витесс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.28% (73)
Меньше
46.72% (64)
Обе команды забьют
Да
47.45% (65)
Нет
52.55% (72)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
34% (50)
2:1 Тоттенхэм
27.2% (40)
3:1 Тоттенхэм
12.2% (18)
3:0 Тоттенхэм
8.2% (12)
1:0 Тоттенхэм
5.4% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
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