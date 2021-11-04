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Приветствую всех любителей футбола! Продолжит игровой день в рамках еврокубков интересный поединок, "Тоттенхэм" примет "Витесс". В первой игре победил голландцы, так что сегодня с новым тренером лондонцы будут играть только на победу. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!