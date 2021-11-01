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Лига конференций 2021-2022

Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Витесс

История личных встреч

Тоттенхэм
Витесс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Ло Чельсо Джовани 1 0.33
Алли Деле 1 (1) 0.33
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 2 0.67
Тронстад Сондре 1 0.33
Духи Данило 1 0.33

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3
Витесс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2
Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
4. Мура Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Мура Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Витесс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Тоттенхэм 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Витесс 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Витесс
    1.33
    5.64
    9.90
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Витесс онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Витесс

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Витесс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    40% (18)
    2:1 Тоттенхэм
    20% (9)
    3:1 Тоттенхэм
    20% (9)
    3:0 Тоттенхэм
    11.1% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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