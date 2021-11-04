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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Лацио
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
10
Альберто
Луис
6
Лукас
Лейва
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Марсель
4-4-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Лацио

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.33
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик 1 0.33
Башич Тома 1 0.33
Педро Родригес 0 0
Альберто Луис 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронжье Валентин 2 0
Камара Бубакар 2 0
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Салиба Вильям 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Марсель Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Марсель Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Марсель Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Лацио Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Марсель" - "Лацио", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 143
Марсель 46.2% (66)
X 44.8% (64)
Лацио 9.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лацио
2.39
3.75
3.38
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Новости
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Где смотреть матч Марсель - Лацио онлайн


Прогнозы на матч Марсель - Лацио

Исход игры
Марсель
46.4% (65)
Ничья
44.3% (62)
Лацио
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
2:1 Марсель
21.4% (30)
1:0 Марсель
15.7% (22)
1:2 Лацио
7.9% (11)
2:2 Ничья
5.7% (8)
2:0 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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