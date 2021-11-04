Лига Европы 2021-2022
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
88
Башич
Тома
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
История личных встреч
Марсель
Лацио
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.33
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик
|1
|0.33
|Башич Тома
|1
|0.33
|Педро Родригес
|0
|0
|Альберто Луис
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Лацио
Исход игры
Марсель
46.4% (65)
Ничья
44.3% (62)
Лацио
9.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
2:1 Марсель
21.4% (30)
1:0 Марсель
15.7% (22)
1:2 Лацио
7.9% (11)
2:2 Ничья
5.7% (8)
2:0 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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