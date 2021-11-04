Лига Европы 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Брага Мунисипал
1:0
25' ГолАли Мохамед Альмоатасембеллах
27' Желтая карточкаКаштру Андре
1:1
33' ГолСотириу Пиерос
2:1
37' ГолМедейруш Юри
38' Желтая карточкаКафумана Шоу
3:1
40' ГолГалено Вандерсон
4:1
73' ГолГонсалес Марио
4:2
79' ГолПластун Игорь
79' Желтая карточкаПластун Игорь
2
Коуто
Ян
45
Медейруш
Юри
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Кафумана
Шоу
13
Чибота
Мавис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
25'
27'
33'
1:1
37'
2:1
38'
40'
3:1
73'
4:1
79'
4:2
79'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Брага
Лудогорец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|4 (1)
|1
|Орта Рикарду
|2
|0.5
|Гонсалес Марио
|1
|0.25
|Медейруш Юри
|1
|0.25
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.25
|Секейра Нуну
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Пластун Игорь
|1
|0.25
|Сотириу Пиерос
|1
|0.25
|Янков Доминик
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|Сантана Алекс
|2
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Кафумана Шоу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Берое 2:0 Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Прогнозы на матч Брага 4:2 Лудогорец
Исход игры
Брага
90.6% (126)
Ничья
6.5% (9)
Лудогорец
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
2:1 Брага
34.5% (48)
2:0 Брага
31.7% (44)
1:0 Брага
18.7% (26)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:0 Брага
2.9% (4)
3:1 Брага
2.2% (3)
1:2 Лудогорец
2.2% (3)
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