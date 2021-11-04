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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брага
4:2
Конец матча

Стадион:
Лудогорец
0'
1:0
25' Гол
Али Мохамед Альмоатасембеллах
27' Желтая карточка
Каштру Андре
1:1
33' Гол
Сотириу Пиерос
2:1
37' Гол
Медейруш Юри
38' Желтая карточка
Кафумана Шоу
3:1
40' Гол
Галено Вандерсон
4:1
73' Гол
Гонсалес Марио
4:2
79' Гол
Пластун Игорь
79' Желтая карточка
Пластун Игорь
90'+4
1
Матеус
Лима
2
Коуто
Ян
15
Паулу
Оливейра
4
Лейте
Диогу
5
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
90
Галено
Вандерсон
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
4
Сисиньо
Неусиано
64
Янков
Доминик
8
Гонсалвеш
Клод
23
Кафумана
Шоу
11
Десподов
Кирилл
13
Чибота
Мавис
19
Сотириу
Пиерос
Брага
4-4-2
Лудогорец
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 (1) 1
Орта Рикарду 2 0.5
Гонсалес Марио 1 0.25
Медейруш Юри 1 0.25
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.25
Секейра Нуну 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.25
Пластун Игорь 1 0.25
Сотириу Пиерос 1 0.25
Янков Доминик 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Лейте Диогу 2 0
Каштру Андре 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Сантана Алекс 2 0
Пластун Игорь 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жосуэ Са 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Берое 2:0 Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
2. Црвена Звезда Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Митьюлланд Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Лудогорец Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Брага 90.6% (126)
X 6.5% (9)
Лудогорец 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брага 4:2 Лудогорец онлайн


Прогнозы на матч Брага 4:2 Лудогорец

Исход игры
Брага
90.6% (126)
Ничья
6.5% (9)
Лудогорец
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
2:1 Брага
34.5% (48)
2:0 Брага
31.7% (44)
1:0 Брага
18.7% (26)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:0 Брага
2.9% (4)
3:1 Брага
2.2% (3)
1:2 Лудогорец
2.2% (3)
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