—

LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках 4-го тура группового этапа сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Встреча состоится в Риме, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!