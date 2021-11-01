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Лига конференций 2021-2022

Рома
 
Позже

Стадион:
Будё-Глимт

История личных встреч

Рома
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шаарави Стефан 2 0.67
Пеллегрини Лоренцо 2 0.67
Абрахам Тэмми 2 0.67
Смоллинг Крис 1 0.33
Манчини Джанлука 1 0.33
Перес Карлес 1 0.33
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 3 1
Пеллегрино Амаль 2 0.67
Ботхейм Эрик 2 0.67
Салтнес Ульрик 1 0.33
Берг Патрик 1 0.33

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Рома Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
3. Заря Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. ЦСКА София Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Анастасиос Папапетру (Афины, Греция);
    Ассистент: Трифон Петропулос (Греция);
    Ассистент: Иорданис Аптосоглу (Афины, Греция);
    Резервный: Аристотелис Диамантопулос (Греция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках 4-го тура группового этапа сойдутся лицом к лицу футболисты «Ромы» и «Будё-Глимт». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2021, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Рома 93.2% (138)
X 2% (3)
Будё-Глимт 4.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Будё-Глимт
1.41
7.30
8.69
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рома - Будё-Глимт онлайн


Прогнозы на матч Рома - Будё-Глимт

Исход игры
Рома
93.2% (138)
Ничья
2% (3)
Будё-Глимт
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.58% (83)
Меньше
39.42% (54)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
29.1% (43)
2:1 Рома
17.6% (26)
3:1 Рома
15.5% (23)
3:0 Рома
12.2% (18)
1:0 Рома
6.1% (9)
4:1 Рома
3.4% (5)
4:0 Рома
2.7% (4)
5:0 Рома
1.4% (2)
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