Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.67
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.67
|Абрахам Тэмми
|2
|0.67
|Смоллинг Крис
|1
|0.33
|Манчини Джанлука
|1
|0.33
|Перес Карлес
|1
|0.33
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|3
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.67
|Ботхейм Эрик
|2
|0.67
|Салтнес Ульрик
|1
|0.33
|Берг Патрик
|1
|0.33
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Будё-Глимт
Исход игры
Рома
93.2% (138)
Ничья
2% (3)
Будё-Глимт
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.58% (83)
Меньше
39.42% (54)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
29.1% (43)
2:1 Рома
17.6% (26)
3:1 Рома
15.5% (23)
3:0 Рома
12.2% (18)
1:0 Рома
6.1% (9)
4:1 Рома
3.4% (5)
4:0 Рома
2.7% (4)
5:0 Рома
1.4% (2)
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