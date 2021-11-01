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Лига конференций 2021-2022

Рома
 
Позже

Стадион:
Будё-Глимт

История личных встреч

Рома
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шаарави Стефан 2 0.67
Пеллегрини Лоренцо 2 0.67
Абрахам Тэмми 2 0.67
Смоллинг Крис 1 0.33
Манчини Джанлука 1 0.33
Перес Карлес 1 0.33
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 3 1
Пеллегрино Амаль 2 0.67
Ботхейм Эрик 2 0.67
Салтнес Ульрик 1 0.33
Берг Патрик 1 0.33

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Рома Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
3. Заря Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. ЦСКА София Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Рома 93.3% (42)
    X 2.2% (1)
    Будё-Глимт 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.41
    5.40
    8.80
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Будё-Глимт онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Будё-Глимт

    Исход игры
    Рома
    93.3% (42)
    Ничья
    2.2% (1)
    Будё-Глимт
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    35.6% (16)
    3:0 Рома
    15.6% (7)
    3:1 Рома
    15.6% (7)
    2:1 Рома
    11.1% (5)
    4:0 Рома
    4.4% (2)
    1:2 Будё-Глимт
    4.4% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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