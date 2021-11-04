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Лига конференций 2021-2022

Ренн
1:0
Конец матча

Стадион:
Мура
0'
1:0
76' Гол
Баде Луак
90'+6

Ход матча

76'
Баде Луак
1:0

История личных встреч

Ренн
Мура

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 2 0.5
Гирасси Серу 2 (2) 0.5
Тэт Флавьен 1 0.25
Баде Луак 1 0.25
Сулемана Камалдин 1 0.25
Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лотрич Митя 1 0.25
Коуш Жига 1 0.25

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3
Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1
Мура
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1 Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2
Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1 Алюминий - Мура 1:1 Мура - Жальгирис 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Витесс Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Мура Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ренн 98.5% (131)
X 1.5% (2)
Мура 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ренн 1:0 Мура онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:0 Мура

Исход игры
Ренн
98.5% (131)
Ничья
1.5% (2)
Мура
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
20.45% (27)
Нет
79.55% (105)
Популярный счёт
2:0 Ренн
51.1% (68)
3:0 Ренн
18% (24)
2:1 Ренн
10.5% (14)
1:0 Ренн
8.3% (11)
3:1 Ренн
6.8% (9)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Ренн
1.5% (2)
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