Лига конференций 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
1:0
76' ГолБаде Луак
Ход матча
76'
1:0
История личных встреч
Ренн
Мура
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.5
|Гирасси Серу
|2 (2)
|0.5
|Тэт Флавьен
|1
|0.25
|Баде Луак
|1
|0.25
|Сулемана Камалдин
|1
|0.25
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лотрич Митя
|1
|0.25
|Коуш Жига
|1
|0.25
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3
Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1
Мура
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Целе - Мура 1:0 Мура - Браво 1:1 Радомлье - Мура 2:2 Мура - Ренн 1:2
Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0 Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1 Алюминий - Мура 1:1 Мура - Жальгирис 0:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Мура
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Мура
Исход игры
Ренн
98.5% (131)
Ничья
1.5% (2)
Мура
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
20.45% (27)
Нет
79.55% (105)
Популярный счёт
2:0 Ренн
51.1% (68)
3:0 Ренн
18% (24)
2:1 Ренн
10.5% (14)
1:0 Ренн
8.3% (11)
3:1 Ренн
6.8% (9)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Ренн
1.5% (2)
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