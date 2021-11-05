Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
17' ПенальтиКадак Якуб
2:0
24' Гол в свои воротаВашко Филип
3:0
46' ГолDominik Holly
3:1
49' ГолТруса Матей
57' Желтая карточкаПирес Келвин
62' Желтая карточкаМендес Алехандро
3:2
73' ГолBrian Pena
81' Желтая карточкаЗубайру Абдул
4:2
84' ГолАзанго Филип
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
11
Азанго
Филип
17
Вашко
Филип
16
Бегала
Матуш
29
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Маду КингслиЗащитник
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
30 Brian Pena
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
17'
1:0
24'
2:0
46'
3:0
49'
3:1
57'
62'
73'
3:2
81'
84'
4:2
История личных встреч
Тренчин
Земплин
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадак Якуб
|7 (1)
|0.5
|Ендришек Эрик
|4 (1)
|0.29
|Азанго Филип
|3
|0.21
|Samuel Lavrincik
|1
|0.07
|Гажи Адам
|1
|0.07
|Пиринен Юха
|1
|0.07
|Маду Кингсли
|1
|0.07
|Крижан Рихард
|1
|0.07
|Ем Рэбен
|1
|0.07
|Икоба Эдуви
|1
|0.07
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Dominik Holly
|1
|0.07
|Зубайру Абдул
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жофчак Игор
|3
|0.21
|Труса Матей
|3
|0.21
|Wisdom Kanu
|2
|0.14
|Takuto Oshima
|2
|0.14
|Попович Димитриос
|1
|0.07
|Alfonso Artabe
|1
|0.07
|Бегала Матуш
|1
|0.07
|Matus Marcin
|1
|0.07
|Вашко Филип
|1
|0.07
|Brian Pena
|1
|0.07
|Котула Юрай
|0
|0
|Магда Даниэль
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|Кадак Якуб
|4
|0
|Пирес Келвин
|4
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Кукучка Михал
|1
|1
|Пиринен Юха
|2
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Гали Абубакар
|1
|0
|Гажи Адам
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|Dominik Holly
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alfonso Artabe
|5
|0
|Бегала Матуш
|5
|0
|Takuto Oshima
|3
|1
|Вашко Филип
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Michael Ranko
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Квоцера Милан
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
9%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
26%
2
12%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
7
35%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1
Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 1:1 Жилина - Тренчин 5:3 Тренчин - Злате Моравце 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:0
Земплин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0
Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|9
|2
|1
|32 - 10
|29
|2.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|3.
|Ружомберок
|13
|6
|6
|1
|21 - 11
|24
|4.
|ДАК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|5.
|Тренчин
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|6.
|Жилина
|13
|5
|3
|5
|20 - 16
|18
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Сеница
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|14
|9.
|Середь
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|13
|4
|1
|8
|17 - 30
|13
|11.
|Погронье
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|12.
|Злате Моравце
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|8.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|9.
|Середь
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|12.
|Злате Моравце
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0