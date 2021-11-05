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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Тренчин
4:2
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
17' Пенальти
Кадак Якуб
2:0
24' Гол в свои ворота
Вашко Филип
3:0
46' Гол
Dominik Holly
3:1
49' Гол
Труса Матей
57' Желтая карточка
Пирес Келвин
62' Желтая карточка
Мендес Алехандро
3:2
73' Гол
Brian Pena
81' Желтая карточка
Зубайру Абдул
4:2
84' Гол
Азанго Филип
90'+4
99
Кукучка
Михал
22
Славик
Адриан
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
4
Samuel
Kozlovsky
16
Кадак
Якуб
18
Samuel
Lavrincik
23
Dominik
Holly
28
Кмет
Матуш
21
Летенай
Лукаш
11
Азанго
Филип
12
Кожухарь
Андрей
18
Мендес
Алехандро
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
16
Бегала
Матуш
6
Alfonso
Artabe
7
Takuto
Oshima
9
Matus
Marcin
29
Труса
Матей
11
Попович
Димитриос
Тренчин
4-3-3
Земплин
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Земплин

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадак Якуб 7 (1) 0.5
Ендришек Эрик 4 (1) 0.29
Азанго Филип 3 0.21
Samuel Lavrincik 1 0.07
Гажи Адам 1 0.07
Пиринен Юха 1 0.07
Маду Кингсли 1 0.07
Крижан Рихард 1 0.07
Ем Рэбен 1 0.07
Икоба Эдуви 1 0.07
Тучны Адам 1 0.07
Dominik Holly 1 0.07
Зубайру Абдул 0 0
Шулек Мартин 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Rahim Ibrahim 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жофчак Игор 3 0.21
Труса Матей 3 0.21
Wisdom Kanu 2 0.14
Takuto Oshima 2 0.14
Попович Димитриос 1 0.07
Alfonso Artabe 1 0.07
Бегала Матуш 1 0.07
Matus Marcin 1 0.07
Вашко Филип 1 0.07
Brian Pena 1 0.07
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Lavrincik 3 1
Кадак Якуб 4 0
Пирес Келвин 4 0
Азанго Филип 3 0
Ем Рэбен 3 0
Кукучка Михал 1 1
Пиринен Юха 2 0
Зубайру Абдул 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Гали Абубакар 1 0
Гажи Адам 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Dominik Holly 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfonso Artabe 5 0
Бегала Матуш 5 0
Takuto Oshima 3 1
Вашко Филип 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Michael Ranko 2 0
Труса Матей 2 0
Неофитидис Георгиос 2 0
Жофчак Игор 1 0
Matus Marcin 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Квоцера Милан 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Brian Pena 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
5
38%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
9%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
26%
2
12%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
7
35%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1
Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 1:1 Жилина - Тренчин 5:3 Тренчин - Злате Моравце 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:0
Земплин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0
Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 12 9 2 1 32 - 10 29
2. Спартак Трнава 12 9 2 1 22 - 5 29
3. Ружомберок 13 6 6 1 21 - 11 24
4. ДАК 13 6 3 4 19 - 16 21
5. Тренчин 14 5 5 4 24 - 19 20
6. Жилина 13 5 3 5 20 - 16 18
7. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
8. Сеница 13 3 5 5 13 - 20 14
9. Середь 13 3 4 6 12 - 18 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 13 4 1 8 17 - 30 13
11. Погронье 13 2 3 8 12 - 27 9
12. Злате Моравце 13 1 4 8 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 20 - 5 16
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
4. Ружомберок 7 3 3 1 9 - 4 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 6 4 0 2 12 - 9 12
6. Жилина 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Сеница 6 2 2 2 5 - 8 8
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Погронье 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
2. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Ружомберок 6 3 3 0 12 - 7 12
4. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
8. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
9. Середь 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Погронье 7 1 0 6 5 - 17 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 1 6 5 - 21 1
12. Злате Моравце 6 0 0 6 5 - 20 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Вашко Филип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кадак Якуб из команды Тренчин забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тренчин 4:2 Земплин онлайн


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