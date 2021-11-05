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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
3:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
5' Гол
Дабо Багали
22' Желтая карточка
Экономидис Гиоргос
63' Желтая карточка
Bojan Kovacevic
2:0
64' Пенальти
Жради Бассель
76' Желтая карточка
Меска
3:0
76' Пенальти
Хаммас Амин
90'+6
Аполлон
Докса Катокопия

История личных встреч

Аполлон
Докса Катокопия

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

28 матчей

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.56
Жради Бассель 3 (1) 0.33
Янга Рангело 2 0.22
Дабо Багали 2 0.22
Илиев Илиан 1 0.11
Албанис Христос 1 0.11
Хаммас Амин 1 (1) 0.11
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 4 (2) 0.44
Эбралидзе Автандил 1 0.11
Балде Ромарио 1 0.11
Анаане Тиджани 1 0.11
Notar Ebralidze 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жради Бассель 2 0
Кателарис Фанос 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Wellington XVI 1 0
Хаммас Амин 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Kovacevic 6 0
Меска 3 1
Садик Берат 3 0
Трайчевски Душко 3 0
Benjamin Asamoah 3 0
Балде Ромарио 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Адамович Марко 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Andreas Karamanolis 2 0
Анаане Тиджани 0 1
Аденон Халед 1 0
Лафранс Кевин 1 0
Каллис Христос 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
33%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1 Эрмис Арадиппу - Докса Катокопия 0:1 Эносис - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 7 0 2 16 - 8 21
2. АЕК Ларнака 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Лимассол 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Олимпиакос Никосия 9 3 3 3 6 - 7 12
5. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 12 - 7 11
6. Пафос 8 2 4 2 10 - 10 10
7. АПОЭЛ 8 3 1 4 8 - 12 10
8. Анортосис 7 3 0 4 9 - 11 9
9. ПАЕЕК 8 2 2 4 5 - 10 8
10. Омония 7 2 1 4 5 - 7 7
11. Докса Катокопия 9 1 4 4 8 - 12 7
12. Этникос Ахна 8 0 2 6 7 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Пафос 5 2 3 0 9 - 3 9
4. Олимпиакос Никосия 5 2 1 2 4 - 5 7
5. Омония 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Анортосис 3 2 0 1 5 - 4 6
7. АПОЭЛ 3 2 0 1 3 - 2 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 6 - 3 6
9. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 4 5
10. ПАЕЕК 4 1 2 1 2 - 3 5
11. Арис Лимассол 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 4 3 0 1 4 - 1 9
3. АЕК Ларнака 3 2 1 0 7 - 3 7
4. АЕЛ Лимаcсол 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Олимпиакос Никосия 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АПОЭЛ 5 1 1 3 5 - 10 4
7. Анортосис 4 1 0 3 4 - 7 3
8. ПАЕЕК 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
10. Пафос 3 0 1 2 1 - 7 1
11. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Омония 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Экономидис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Питтас Яннис уходит с поля. Штор Лука выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Дабо Багали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон 3:0 Докса Катокопия онлайн


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