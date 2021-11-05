Кипр: Первый дивизион 2021-2022
3:0
Конец матча
1:0
5' ГолДабо Багали
22' Желтая карточкаЭкономидис Гиоргос
63' Желтая карточкаBojan Kovacevic
2:0
64' ПенальтиЖради Бассель
76' Желтая карточкаМеска
3:0
76' ПенальтиХаммас Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
90 Штор ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
Ход матча
5'
1:0
63'
64'
2:0
73'
76'
76'
3:0
История личных встреч
Аполлон
Докса Катокопия
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
28 матчей
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.56
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.33
|Янга Рангело
|2
|0.22
|Дабо Багали
|2
|0.22
|Илиев Илиан
|1
|0.11
|Албанис Христос
|1
|0.11
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.11
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|4 (2)
|0.44
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.11
|Балде Ромарио
|1
|0.11
|Анаане Тиджани
|1
|0.11
|Notar Ebralidze
|1
|0.11
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жради Бассель
|2
|0
|Кателарис Фанос
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bojan Kovacevic
|6
|0
|Меска
|3
|1
|Садик Берат
|3
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Benjamin Asamoah
|3
|0
|Балде Ромарио
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Адамович Марко
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Andreas Karamanolis
|2
|0
|Анаане Тиджани
|0
|1
|Аденон Халед
|1
|0
|Лафранс Кевин
|1
|0
|Каллис Христос
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
33%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1 Эрмис Арадиппу - Докса Катокопия 0:1 Эносис - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|7
|0
|2
|16 - 8
|21
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Лимассол
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Пафос
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|АПОЭЛ
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|8.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|ПАЕЕК
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|10.
|Омония
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|11.
|Докса Катокопия
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Этникос Ахна
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Пафос
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|Олимпиакос Никосия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|Омония
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|9.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|ПАЕЕК
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|11.
|Арис Лимассол
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АПОЭЛ
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|Анортосис
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|ПАЕЕК
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Докса Катокопия
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Омония
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0