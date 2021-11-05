Турция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
1:0
11' ГолАй Селим
25' Желтая карточкаХольмен Себастьян
2:0
70' ПенальтиДжокович Дамьян
90' Желтая карточкаДабо Брайан
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
23
Акбаба
Эмре
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
-
35 Furkan Bayir
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
11'
1:0
66'
70'
2:0
76'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Ризеспор
Аланьяспор
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.33
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.17
|Ай Селим
|2
|0.17
|Болдрин Фернандо
|1
|0.08
|Боласье Янник
|1
|0.08
|Сертель Джемали
|1
|0.08
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|4
|0.33
|Дьедью Фамара
|3
|0.25
|Караджа Эфеджан
|2
|0.17
|Акбаба Эмре
|1
|0.08
|Милунович Неманья
|1
|0.08
|Аксой Фатих
|1
|0.08
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.08
|Борха Кристиан
|1
|0.08
|Авазьем Чидозье
|1
|0.08
|Бекироглу Эфкан
|1
|0.08
|Гюнеш Умут
|1
|0.08
|Хуанфран Морено
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Ай Селим
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|5
|1
|Аксой Фатих
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Милунович Неманья
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
17%
4
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Пропущено
23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
6
26%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|3
|0
|22 - 10
|27
|2.
|Хатайспор
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|3.
|Аланьяспор
|12
|6
|3
|3
|18 - 19
|21
|4.
|Бешикташ
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Коньяспор
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|7.
|Фенербахче
|11
|6
|1
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Алтай
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|11.
|Истанбул Башакшехир
|11
|5
|0
|6
|15 - 14
|15
|12.
|Кайсериспор
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Адана Демирспор
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|14.
|Антальяспор
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|15.
|Сивасспор
|11
|2
|6
|3
|15 - 13
|12
|16.
|Малатьяспор
|11
|4
|0
|7
|11 - 19
|12
|17.
|Гиресунспор
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Гёзтепе
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|19.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|20.
|Ризеспор
|12
|2
|1
|9
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Хатайспор
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|11.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|15.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|16.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|18.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Фенербахче
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|5.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Антальяспор
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|16.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0