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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
11' Гол
Ай Селим
25' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
2:0
70' Пенальти
Джокович Дамьян
90' Желтая карточка
Дабо Брайан
90'+7
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
27
Сантос
Фабрисио
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
52
Сабо
Эрик
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
1
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
15
Авазьем
Чидозье
19
Милунович
Неманья
75
Бингол
Тайфур
11
Бекироглу
Эфкан
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
21
Кандеяш
Даниэл
10
Бабакар
Хоума
Ризеспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
Ай Селим
(Болдрин Фернандо)
1:0
25'
Хольмен Себастьян
 
65'
Дабо Брайан
Бойд Тайлер
 
66'
Умар Амину
Сабо Эрик
 
68'
 
Эдуарду Уилсон
Бекироглу Эфкан
70'
Джокович Дамьян
2:0
76'
 
Фер Лерой
Гюнеш Умут
85'
 
Oguz Aydin
Хуанфран Морено
86'
Боласье Янник
Болдрин Фернандо
 
86'
Пехливан Ясин
Сантос Фабрисио
 
90'
Хуммет Денис
Похьянпало Йоэль
 
90'
Дабо Брайан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Ризеспор
Аланьяспор

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 4 (3) 0.33
Похьянпало Йоэль 2 0.17
Ай Селим 2 0.17
Болдрин Фернандо 1 0.08
Боласье Янник 1 0.08
Сертель Джемали 1 0.08
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 4 0.33
Дьедью Фамара 3 0.25
Караджа Эфеджан 2 0.17
Акбаба Эмре 1 0.08
Милунович Неманья 1 0.08
Аксой Фатих 1 0.08
Кандеяш Даниэл 1 0.08
Борха Кристиан 1 0.08
Авазьем Чидозье 1 0.08
Бекироглу Эфкан 1 0.08
Гюнеш Умут 1 0.08
Хуанфран Морено 0 0
Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Ай Селим 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Боласье Янник 2 0
Сабо Эрик 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Фамара 5 1
Аксой Фатих 4 0
Давидсон 4 0
Милунович Неманья 3 0
Караджа Эфеджан 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Авазьем Чидозье 2 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Новаиш Жоау 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Гюнеш Умут 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
17%
4
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
6
26%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 3 0 22 - 10 27
2. Хатайспор 11 7 2 2 20 - 8 23
3. Аланьяспор 12 6 3 3 18 - 19 21
4. Бешикташ 11 6 2 3 20 - 13 20
5. Галатасарай 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Коньяспор 11 5 5 1 16 - 10 20
7. Фенербахче 11 6 1 4 15 - 13 19
8. Фатих Карагюмрюк 11 5 3 3 17 - 14 18
9. Алтай 11 5 1 5 17 - 17 16
10. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
11. Истанбул Башакшехир 11 5 0 6 15 - 14 15
12. Кайсериспор 11 4 2 5 15 - 18 14
13. Адана Демирспор 11 3 4 4 16 - 17 13
14. Антальяспор 11 3 3 5 13 - 17 12
15. Сивасспор 11 2 6 3 15 - 13 12
16. Малатьяспор 11 4 0 7 11 - 19 12
17. Гиресунспор 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Гёзтепе 11 2 3 6 11 - 16 9
19. Касымпаша 12 2 3 7 12 - 18 9
20. Ризеспор 12 2 1 9 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Хатайспор 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Истанбул Башакшехир 6 4 0 2 10 - 5 12
7. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
11. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
13. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
15. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
16. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
17. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
18. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
19. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 6 5
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
5. Галатасарай 6 2 2 2 10 - 11 8
6. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
7. Малатьяспор 5 2 0 3 3 - 6 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
12. Антальяспор 5 1 2 2 4 - 7 5
13. Сивасспор 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ай Селим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ризеспор 2:0 Аланьяспор онлайн


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