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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
Боруссия М
0'
22' Желтая карточка
Эльведи Нико
31' Желтая карточка
Jae-Sung Lee
0:1
38' Гол
Нойхаус Флориан
45' Желтая карточка
Бель Штефан
53' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
64' Желтая карточка
Коне Куадио
70' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
1:1
76' Гол
Видмер Сильван
90'+4
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
31
Кор
Доминик
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Майнц
3-5-2
Боруссия М
3-4-2-1

Ход матча

22'
 
Эльведи Нико
28'
 
Нойхаус Флориан
Эльведи Нико
30'
 
Тюрам Маркус
Эмболо Брель
31'
Jae-Sung Lee
 
38'
0:1
Нойхаус Флориан
45'
Бель Штефан
 
53'
Бутьюс Жан-Поль
 
64'
 
Коне Куадио
70'
 
Бенсебаини Рами
70'
Стах Антон
Jae-Sung Lee
 
76'
Видмер Сильван
1:1
79'
 
Штиндль Ларс
Плеа Алассан
79'
 
Херрманн Патрик
Нец Лука
81'
Салаи Адам
Буркардт Джонатан
 
88'
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
 
89'
Баррейро Леандро
Кор Доминик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Майнц
Боруссия М

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.45
Ингвартсен Маркус 2 0.18
Онисиво Карим 1 0.09
Видмер Сильван 1 0.09
Ли Чхэ-Сон II 1 0.09
Салаи Адам 1 0.09
Бель Штефан 1 0.09
Штёгер Кевин 1 0.09
Ньякат Мусса 1 0.09
Лукоки Андерсон 1 0.09
Кор Доминик 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Стах Антон 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 4 0.36
Штиндль Ларс 2 0.18
Плеа Алассан 2 0.18
Закария Денис 2 0.18
Эмболо Брель 1 0.09
Скалли Джозеф 1 0.09
Нойхаус Флориан 1 0.09
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 4 0
Хак Александер 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 3 0
Коне Куадио 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
40%
3
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
27%
5
36%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1
Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
13. Бохум Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
14. Штуттгарт Заявка 10 2 4 4 15 - 19 10
15. Аугсбург Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
12. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
13. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
14. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Майнц 23.8% (36)
X 34.4% (52)
Боруссия М 41.7% (63)
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Где смотреть матч Майнц 1:1 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Майнц 1:1 Боруссия М

Исход игры
Майнц
23.8% (36)
Ничья
34.4% (52)
Боруссия М
41.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
89.05% (122)
Нет
10.95% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (44)
1:2 Боруссия М
27.2% (41)
2:1 Майнц
16.6% (25)
1:0 Майнц
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Боруссия М
2.6% (4)
0:2 Боруссия М
2% (3)
1:3 Боруссия М
2% (3)
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