Второй тайм

94' Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Баррейро Леандро пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

92' Плохо сыграл Коне Куадио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Плохо сыграл Гинтер Маттиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Херрманн Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Удар от ворот произведет Майнц

85' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

84' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Майнц выполняет удар от ворот.

80' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Майнц

79' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Херрманн Патрик

79' Плеа Алассан разрезает оборону соперника отличным пасом

78' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Видмер Сильван забивает ударом с левой ноги!

76' Плохо сыграл Коне Куадио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лука Нец выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

73' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали

68' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

65' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Янн Зоммер отбил мяч на угловой после удара Буркардт Джонатан из штрафной площади.

65' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ли Чхэ-Сон II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хороший удар издали нанес Ли Чхэ-Сон II , но отличный сейв сделал Янн Зоммер. Угловой.

64' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

62' Буркардт Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

61' Какой промах! Хак Александер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

56' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

55' Коне Куадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Выглядело как неплохой момент. Онисиво Карим из команды Майнц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

51' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Лука Нец из команды Боруссия М делает пас партнеру.

49' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ШАНС! Онисиво Карим нанес удар с лета, но не попал по воротам!

46' Хороший удар издали нанес Ли Чхэ-Сон II , но отличный сейв сделал Янн Зоммер. Угловой.