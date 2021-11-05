Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: MEWA Arena Зрители: 25000
22' Желтая карточкаЭльведи Нико
31' Желтая карточкаJae-Sung Lee
0:1
38' ГолНойхаус Флориан
45' Желтая карточкаБель Штефан
53' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
64' Желтая карточкаКоне Куадио
70' Желтая карточкаБенсебаини Рами
1:1
76' ГолВидмер Сильван
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
31'
38'
0:1
45'
53'
64'
70'
76'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Майнц
Боруссия М
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|5
|0.45
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.18
|Онисиво Карим
|1
|0.09
|Видмер Сильван
|1
|0.09
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.09
|Салаи Адам
|1
|0.09
|Бель Штефан
|1
|0.09
|Штёгер Кевин
|1
|0.09
|Ньякат Мусса
|1
|0.09
|Лукоки Андерсон
|1
|0.09
|Кор Доминик
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|4
|0.36
|Штиндль Ларс
|2
|0.18
|Плеа Алассан
|2
|0.18
|Закария Денис
|2
|0.18
|Эмболо Брель
|1
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.09
|Нойхаус Флориан
|1
|0.09
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|4
|0
|Хак Александер
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Коне Куадио
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
40%
3
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
27%
5
36%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1
Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 7
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|5.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 19
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Боруссия М
Исход игры
Майнц
23.8% (36)
Ничья
34.4% (52)
Боруссия М
41.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
89.05% (122)
Нет
10.95% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (44)
1:2 Боруссия М
27.2% (41)
2:1 Майнц
16.6% (25)
1:0 Майнц
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Боруссия М
2.6% (4)
0:2 Боруссия М
2% (3)
1:3 Боруссия М
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!