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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
29' Желтая карточка
Льотти Даниэле
32' Желтая карточка
Бьянки Николо
0:1
55' Гол
Монтальто Адриано
56' Желтая карточка
Шитум Марио
82' Желтая карточка
Кортиновис Алессандро
87' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
90'+5
26
Вигорито
Мауро
17
Пиррелло
Роберто
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
34
Флоренци
Альдо
2
Корси
Анджело
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
63
Турати
Стефано
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Белломо
Никола
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
94
Льотти
Даниэле
16
Галабинов
Андрей
30
Монтальто
Адриано
Козенца
3-5-2
Реджина
4-4-2

История личных встреч

Козенца
Реджина

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СC
1:1
СC
0:1
ЛП
2:2
ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
КИЛП
0:0
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.42
Касо Джузеппе 2 0.17
Миллико Винченцо 2 0.17
Шитум Марио 1 0.08
Карраро Марко 1 0.08
Валлоккия Андреа 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.5
Менез Жереми 2 0.17
Монтальто Адриано 2 0.17
Белломо Никола 1 0.08
Хетемай Перпарим 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 5 0
Ди Кьяра Джанлука 5 0
Менез Жереми 2 1
Хетемай Перпарим 3 0
Бьянки Николо 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ционек Тьяго 2 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Кортиновис Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
38%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
100%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
3
21%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
45%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
38%
31-45
5
26%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1
Реджина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
3. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
5. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
6. Кремонезе Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
8. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
12. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Асколи Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
14. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
15. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 11 1 1 9 9 - 22 4
20. Порденоне Заявка 11 0 3 8 8 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
14. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
15. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
16. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
20. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Бьянки Николо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Льотти Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 0:1 Реджина онлайн


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