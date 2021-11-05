Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
29' Желтая карточкаЛьотти Даниэле
32' Желтая карточкаБьянки Николо
0:1
55' ГолМонтальто Адриано
56' Желтая карточкаШитум Марио
82' Желтая карточкаКортиновис Алессандро
87' Желтая карточкаХетемай Перпарим
90' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
29'
32'
55'
56'
85'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Козенца
Реджина
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.42
|Касо Джузеппе
|2
|0.17
|Миллико Винченцо
|2
|0.17
|Шитум Марио
|1
|0.08
|Карраро Марко
|1
|0.08
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.5
|Менез Жереми
|2
|0.17
|Монтальто Адриано
|2
|0.17
|Белломо Никола
|1
|0.08
|Хетемай Перпарим
|1
|0.08
|Ривас Ригоберто
|1
|0.08
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Бьянки Николо
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ционек Тьяго
|2
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Кортиновис Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
38%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
100%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
3
21%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
45%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
38%
31-45
5
26%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1
Реджина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|3.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|8.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|14.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|15.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 22
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|8 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|20.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1