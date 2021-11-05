Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
34' Желтая карточкаSiebe Wylin
43' Желтая карточкаЯкель Фредерик
58' Желтая карточкаMandela Keita
64' Желтая карточкаД'Хасе Робби
1:0
65' ГолМерсье Ксавье
69' Желтая карточкаАль-Тамари Мусса
79' Вторая желтая карточкаАль-Тамари Мусса
90
Ромо
Рафаэль
28
Юбер
Гийом
36
Siebe
Wylin
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Резаи КавехНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
36 Siebe WylinЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
34'
43'
58'
64'
65'
1:0
69'
79'
История личных встреч
АХ Лёвен
Остенде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.29
|Анри Тома
|3 (1)
|0.21
|Мерсье Ксавье
|2
|0.14
|Мертенс Матье
|2
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.14
|Шенгелия Леван
|2
|0.14
|Озкаджар Дженк
|2
|0.14
|Де Сарт Алексис
|1
|0.07
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Де Норре Каспер
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.64
|Амброз Тьерри
|2
|0.14
|Якель Фредерик
|2
|0.14
|Амаде Альфонс
|2
|0.14
|Бэтцнер Ник
|1
|0.07
|Квасина Марко
|1
|0.07
|Капон Брехт
|1
|0.07
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|0
|Матам Тео Ндика
|5
|0
|Амаде Альфонс
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Козьелло Венсан
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Siebe Wylin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
5
38%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
7
39%
3
17%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
24%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|11.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|21 - 32
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2