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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
1:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
34' Желтая карточка
Siebe Wylin
43' Желтая карточка
Якель Фредерик
58' Желтая карточка
Mandela Keita
64' Желтая карточка
Д'Хасе Робби
1:0
65' Гол
Мерсье Ксавье
69' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
79' Вторая желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
90'+9
90
Ромо
Рафаэль
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
28
Юбер
Гийом
36
Siebe
Wylin
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
6
Д'Арпино
Максим
23
Амаде
Альфонс
34
Бэтцнер
Ник
21
Квасина
Марко
АХ Лёвен
3-4-2-1
Остенде
5-4-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Остенде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
1:3
ЛП
4:1
ЛП
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.29
Анри Тома 3 (1) 0.21
Мерсье Ксавье 2 0.14
Мертенс Матье 2 0.14
Шрейверс Сьебе 2 0.14
Шенгелия Леван 2 0.14
Озкаджар Дженк 2 0.14
Де Сарт Алексис 1 0.07
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Де Норре Каспер 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 9 (1) 0.64
Амброз Тьерри 2 0.14
Якель Фредерик 2 0.14
Амаде Альфонс 2 0.14
Бэтцнер Ник 1 0.07
Квасина Марко 1 0.07
Капон Брехт 1 0.07
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Шрейверс Сьебе 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 5 0
Матам Тео Ндика 5 0
Амаде Альфонс 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Козьелло Венсан 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Якель Фредерик 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Siebe Wylin 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
5
38%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
7
39%
3
17%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
24%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0
Остенде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 29 - 13 28
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
11. Гент 13 5 2 6 21 - 15 17
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 21 - 32 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фредерик Якель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Siebe Wylin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дженк Озкаджар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:0 Остенде онлайн


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