Второй тайм

93' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Г О О О О Л - Флавио Бьянки забивает с левой ноги!

88' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Эмполи

87' Флавио Бьянки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Дженоа выполняет удар от ворот.

84' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Кайседо Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хендерсон Лиам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Васкес Хоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Мелегони Филиппо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Флавио Бьянки наказан за толчок Риччи Самуэле

77' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Вратарь парирует удар, который нанес Гильоне Паоло , и мяч снова в игре

76' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Гальдамес Пабло уходит с поля и его заменяет Флавио Бьянки

74' Мазиелло Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Г О О О О Л - Журковски Шимон из команды Эмполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

71' Удар от ворот произведет Дженоа

71' Как он промахнулся? Тонелли Лоренцо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Хендерсон Лиам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Стураро Стефано наказан за толчок Маттиа Вити

67' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Дженоа

66' Хендерсон Лиам из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

65' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Стураро Стефано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Кайседо Фелипе нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

64' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Паризи Фабьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико забивает с правой ноги!

62' Удар от ворот произведет Дженоа

61' Дженоа выполняет удар от ворот.

60' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

58' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

56' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Мазиелло Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Мазиелло Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Опасность предотвращена - Маттиа Вити из команды Эмполи вступил в отбор удачно

55' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Камбьясо Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Марчицца Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Эмполи выполняет удар от ворот.

48' Мазиелло Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хаас Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Эмполи выполняет удар от ворот.

46' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля