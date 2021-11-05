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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
2:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
0:1
13' Пенальти
Кришито Доменико
27' Желтая карточка
Ровелла Николо
1:1
62' Гол
Ди Франческо Федерико
64' Желтая карточка
Стураро Стефано
2:1
72' Гол
Журковски Шимон
74' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
83' Желтая карточка
Васкес Хоан
2:2
89' Гол
Бьянки Флавио
90'+4
13
Викарио
Гульельмо
20
Фьямоцци
Риккардо
26
Тонелли
Лоренцо
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
57
Сиригу
Сальваторе
5
Мазиелло
Андреа
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
14
Бираски
Давиде
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
27
Стураро
Стефано
50
Камбьясо
Андреа
99
Гальдамес
Пабло
9
Кайседо
Фелипе
Эмполи
4-3-1-2
Дженоа
3-5-1-1

История личных встреч

Эмполи
Дженоа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:0
СA
1:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 (2) 0.33
Ди Франческо Федерико 3 0.25
Журковски Шимон 2 0.17
Байрами Недим 2 (2) 0.17
Штулац Лео 1 0.08
Бандинелли Филиппо 1 0.08
Манкузо Леонардо 1 0.08
Кутроне Патрик 1 0.08
Риччи Самуэле 1 0.08
Хаас Николас 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.5
Кришито Доменико 5 (5) 0.42
Фарес Мохамед 2 0.17
Кайседо Фелипе 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Васкес Хоан 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Луперто Себастьяно 2 0
Марчицца Риккардо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Стураро Стефано 3 0
Каллон Яя 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Дестро Маттиа 2 0
Максимович Никола 2 0
Васкес Хоан 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Ровелла Николо 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
6
33%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
5
71%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
10
56%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
7
32%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4
Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2
Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
19. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Эмполи 59.2% (87)
X 31.3% (46)
Дженоа 9.5% (14)
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Где смотреть матч Эмполи 2:2 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 2:2 Дженоа

Исход игры
Эмполи
59.2% (87)
Ничья
31.3% (46)
Дженоа
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
34.7% (51)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Эмполи
17% (25)
1:2 Дженоа
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:0 Эмполи
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Эмполи
1.4% (2)
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