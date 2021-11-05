Италия: Серия A 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
0:1
13' ПенальтиКришито Доменико
27' Желтая карточкаРовелла Николо
1:1
62' ГолДи Франческо Федерико
64' Желтая карточкаСтураро Стефано
2:1
72' ГолЖурковски Шимон
74' Желтая карточкаМазиелло Андреа
83' Желтая карточкаВаскес Хоан
2:2
89' ГолБьянки Флавио
42
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
Ход матча
13'
0:1
27'
62'
64'
72'
74'
83'
89'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Эмполи
Дженоа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4 (2)
|0.33
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.25
|Журковски Шимон
|2
|0.17
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.17
|Штулац Лео
|1
|0.08
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.08
|Манкузо Леонардо
|1
|0.08
|Кутроне Патрик
|1
|0.08
|Риччи Самуэле
|1
|0.08
|Хаас Николас
|0
|0
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.5
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.42
|Фарес Мохамед
|2
|0.17
|Кайседо Фелипе
|1
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.08
|Васкес Хоан
|1
|0.08
|Бьянки Флавио
|1
|0.08
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
6
33%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
5
71%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
10
56%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
7
32%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4
Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2
Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 2:2 Дженоа
Исход игры
Эмполи
59.2% (87)
Ничья
31.3% (46)
Дженоа
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
34.7% (51)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Эмполи
17% (25)
1:2 Дженоа
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:0 Эмполи
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Эмполи
1.4% (2)
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