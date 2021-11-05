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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Астон Вилла
0'
1:0
3' Гол
Армстронг Адам
11' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
61' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
65' Желтая карточка
Туанзебе Аксел
90' Желтая карточка
Салису Мохаммед
90'+7
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Туанзебе
Аксел
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
31
Бэйли
Леон
10
Буэндия
Эмилиано
21
Эль-Гази
Анвар
11
Уоткинс
Олли
Саутгемптон
4-4-2
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

3'
Армстронг Адам
1:0
11'
 
Эль-Гази Анвар
56'
Лянко Войнович
Армстронг Стюарт
 
61'
Ромеу Ориоль
 
63'
 
Рамси Джакоб
Накамба Марвелус
65'
 
Туанзебе Аксел
71'
 
Арчер Камерон
Буэндия Эмилиано
76'
Диалло Ибраима
Эльюнусси Мохамед
 
78'
 
Дэвис Кинан
Эль-Гази Анвар
81'
Броя Армандо
Армстронг Адам
 
90'
Салису Мохаммед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Астон Вилла

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.18
Броя Армандо 2 0.18
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.18
Адамс Че 1 0.09
Эльюнусси Мохамед 1 0.09
Ливраменто Валентино 1 0.09
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.27
Макгинн Джон 2 0.18
Уоткинс Олли 2 0.18
Бэйли Леон 1 0.09
Буэндия Эмилиано 1 0.09
Хаус Кортни 1 0.09
Кэш Мэтти 1 0.09
Рамси Джакоб 1 0.09
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.09
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Ромеу Ориоль 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Конса Эзри 0 1
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
63%
5
56%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
7
50%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0
Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Саутгемптон 1:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
13. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Саутгемптон 1:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Астон Вилла 0:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Фол, нарушение
    90'
    Арчер на чужой половине поля ударил сзади по ногам Беднарека.
  • Фол, нарушение
    90'
    Рамси на чужой половине поля толкнул в спину Уорд-Прауса.
  • 90'
    Диалло на левом фланге не смог пройти Кэша.
  • 90'
    Удар Макгинна с двадцати двух метров заблокирован соперниками.
  • Желтая карточка
    90'
    Салису на чужой половине поля подтолкнул в спину Бэйли и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    90'
    Кэш оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    90'
    7 минут добавил Мэдли во втором тайме.
  • 90'
    Кэш подкараулил отскок в чужой штрафной площади, но сам махнул ногой мимо мяча.
  • Травма, повреждение
    89'
    Беднареку досталось по голове от Маккарти при выносе мяча. Медики в очередной раз на поле.
  • Угловой
    88'
    Бэйли от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Маккарти.
  • 87'
    Тпаргетт слева навесил на Арчера, который головой пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    86'
    Уоткинс слева с линии штрафной площади пробил низом рядом с ближней штангой.
  • 84'
    Броя на левом фланге не смог переиграть Туанзебе и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 83'
    Уоткинс у угла своей штрафной площади в подкате выбил мяч у Ливраменто.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Саутгемптона": вместо Адама Армстронга на поле вышел Армандо Броя.
  • 81'
    Рамси слева навесил на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Кэш мяча достать, а затем и догнать не смог.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Астон Виллы": вместо Анвара Эль-Гази на поле вышел Кинан Дэвис.
  • Травма, повреждение
    79'
    Салису получил удар по голове локтем от Бэйли. Медики снова вышли на поле.
  • 78'
    Ливраменто справа прошёл вперёд, но подачу к воротам сделал неудачно.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Саутгемптона": вместо Мохамеда Эльюнусси на поле вышел Ибраима Диалло.
  • Фол, нарушение
    76'
    Арчер на чужой половине поля сбил Лянко.
  • 75'
    Рамси слева сделал неточную передачу в штрафную площадь на Арчера.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Астон Виллы": вместо Эмилиано Буэнгдии на поле вышел Камерон Арчер.
  • Травма, повреждение
    73'
    Кэш в центре поля наткнулся лбом на затылок Эльюнусси. Медики сразу выбежали на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Эльюнусси на чужой половине поля ударил по ногам Буэндию.
  • Угловой
    71'
    Буэндия с Макгинном разыграли угловой удар. Навес Джона на дальнюю штангу получился немного сильным, и Уоткинс достал мяч уже за пределами поля.
  • Угловой
    70'
    Хозяева разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    69'
    Уорд-Праус справа со штрафного навесил на Адамса, который головой направил мяч в дальнюю "девятку". Мартинес в великолепном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • Желтая карточка
    68'
    Туанзебе на фланге сбил Адама Армстронга и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    67'
    Эльюнусси потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 66'
    Бэйли справа со штрафного зачем-то решил пробить по воротам и направил мяч выше перекладины.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Астон Виллы": вместо Марвелуса Накамбы на поле вышел Джакоб Рамси.
  • Желтая карточка
    64'
    Ромеу на фланге сбил Кэша и получил жёлтую карточку.
  • 63'
    Уоткинс слева прошёл вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    62'
    От углового флага Уорд-Праус навесил к ближней штанге. Мяч вынесен из штрафной площади гостями.
  • 61'
    Уорд-Праус слева со штрафного навесил на Салису, которого вверху опередил Мингс.
  • Фол, нарушение
    60'
    Туанзебе на фланге сбил Адамса.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Саутгемптона": вместо Стюарта Армстронга на поле вышел Войнович Лянко.
  • 58'
    Подачу Уорд-Прауса справа в штрафную площадь прервал Мингс.
  • Угловой
    57'
    Таргетт слабо навесил от углового флага к ближней штанге. Хозяева мяч выбили от ворот.
  • 56'
    Буэендия справа выкатил мяч на Митнгса, который с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.
  • Угловой
    55'
    Таргетт от углового флага навесил на Мингса, который не смог сделать точную скидку на партнёров.
  • Опасный момент
    54'
    Буэндия с восемнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 53'
    Уоткинс слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Буэндию, который с десяти метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    52'
    Угловой удар исполнили гости. Мяч вынесен от ворот "Саутгемптона".
  • Опасный момент
    51'
    Удар Эль-Газир с двадцати двух метров под перекладину Маккарти смог перевести за пределы поля.
  • 50'
    Салису не позволил на фланге Уоткинсу принять передачу от Кэша.
  • Угловой
    49'
    Гости исполнили угловой удар. На ближней штанге Адамс опередил всех вверху и выбил мяч от ворот.
  • 48'
    Макгинн справа навесил на Эль-Гази, который головой пробил немного правее ворот.
  • 47'
    Уокер-Питерс на левом фланге не смог пройти Буэндию.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Саутгемптоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Саутгемптон" - "Астон Вилла" - 1:0.
  • 45'
    Макгинн сделал заброс в штрафную площадь, где скидку Таргетта в центр перехватил Маккарти.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Мэдли в первом тайме.
  • 45'
    Подачу Уокер-Питерса слева в штрафную площадь заблокировал Кэш.
  • Фол, нарушение
    44'
    Таргетт в центральном круге сбил Стюарта Армстронга.
  • Опасный момент
    43'
    Адамс откатил мяч на Ромеу, который с восемнадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • Угловой
    42'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мингс.
  • 41'
    Уокер-Питерс на левом фланге не смог пройти Кэша.
  • 40'
    "Саутгемптон" расположился на чужой половине поля и быстро справляется с возвращением мяча после потерь.
  • 38'
    Адам Арстронг убежал от Туанзебе, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход. Этим воспользовался Мингс и сыграл на перехвате.
  • 37'
    Стюарт Армстронг по центру подошёл к штрафную площади и попытался сделать пас налево на Уокер-Питерса, но попал в пятку Кэшу.
  • 36'
    Навес Ливраменто справа на Адама Армстронга прервал Мингс.
  • Угловой
    35'
    Мартинес забрал мяч в руки после подачи Уорд-Прауса от углового флага.
  • Опасный момент
    34'
    Стюарт Армстронг откатил мяч на Уорд-Прауса, который с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Мартинес в прыжке с трудом отвёл угрозу от ворот.
  • Угловой
    33'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес справа последовал в руки Мартинесу,
  • 32'
    Мингс оказался на левом фланге атаки и неудачно сделал скидку на Эль-Гази.
  • Травма, повреждение
    31'
    Таргетт с Мингсом неудачно столкнулись на чужой половине поля. Арбитр остановил встречу.
  • Угловой
    30'
    Вторая подряд подача Буэндии последовала в центр штрафной площади, куда вышел Маккарти и выбил мяч кулаком.
  • Угловой
    29'
    Буэндия от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева снова отправили мяч за пределы поля.
  • Угловой
    28'
    Уорд-Праус направил мяч от углового флага в руки Мартинесу.
  • 27'
    Эль-Гази слева ворвался в штрафную площадь и пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    26'
    Эль-Гази на чужой половине поля руками завалил на газон Ливраменто. Могли сейчас гости остаться в меньшинстве, но Мэдли вторую жёлтую карточку не решился показать Анвару.
  • Угловой
    25'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге, где Мингс опередил Беднарека и выбил мяч из штрафной площади.
  • 24'
    Навес Адама Армстронга слева в штрафную площадь прервал Накамба.
  • Угловой
    23'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мингс.
  • 22'
    Эльюнусси слева навесил к дальней штанге, где Таргетт вверху опередил Адама Армстронга и выбил мяч за пределы поля.
  • 20'
    Бэйли справа с двадцати шести метров пробил точно в Маккарти.
  • 19'
    Кэш на фланге в подкате выбил мяч у Уокер-Питерса.
  • 18'
    Маккарти вышел далеко за пределы штрафной площади и не позволил Уоткинсу сыграть на перехвате.
  • 16'
    Уокер-Питерс слева вывел к воротам Эльюнусси. Прострел Мохамеда в центр прервал Таргетт.
  • 15'
    Мингс не позволил Адамсу получил мяч слева в штрафной площади после передачи от Эльюнусси.
  • Угловой
    14'
    Уорд-Праус исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, где Адамс головой пробил рядом со стойкой.
  • 12'
    Бэйли по правому флангу неуверенно пошёл вперёд и смог заработать только аут.
  • Желтая карточка
    11'
    Эль-Гази в центре поля врезал по ногам Ливраменто и получил жёлтую карточку.
  • 10'
    Хозяева вновь неспешно комбинируют в центре поля.
  • Угловой
    9'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Стюарт Армстронг с пары метров пробил выше ворот.
  • 8'
    "Саутгемптон" старается подолгу контролировать мяч в центре поля.
  • 7'
    Буэндия слева получил мяч и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Маккарти прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 6'
    Макгинн с двадцати шести метров пробил немного выше перекладины.
  • 5'
    Стюарт Армстронг справа навесил на Эльюнусси, который с семи метров ногой пробил выше ворот.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АДАМ АРМСТРОНГ!!! Уорд-Праус из центрального круга сделал заброс вперёд на Адамса, скидкой которого воспользовался Адам Армстронг, с линии штрафной площади вколотивший мяч в левый угол ворот.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрис"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Астон Вилла

Исход игры
Саутгемптон
69.9% (102)
Ничья
24% (35)
Астон Вилла
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
43.8% (64)
1:1 Ничья
17.8% (26)
1:0 Саутгемптон
17.1% (25)
1:2 Астон Вилла
4.1% (6)
2:0 Саутгемптон
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Саутгемптон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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