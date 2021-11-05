Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Сент-Мэрис
1:0
3' ГолАрмстронг Адам
11' Желтая карточкаЭль-Гази Анвар
61' Желтая карточкаРомеу Ориоль
65' Желтая карточкаТуанзебе Аксел
90' Желтая карточкаСалису Мохаммед
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
11'
61'
65'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Саутгемптон
Астон Вилла
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.18
|Броя Армандо
|2
|0.18
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.18
|Адамс Че
|1
|0.09
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.09
|Ливраменто Валентино
|1
|0.09
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.27
|Макгинн Джон
|2
|0.18
|Уоткинс Олли
|2
|0.18
|Бэйли Леон
|1
|0.09
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.09
|Хаус Кортни
|1
|0.09
|Кэш Мэтти
|1
|0.09
|Рамси Джакоб
|1
|0.09
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.09
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Конса Эзри
|0
|1
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
63%
5
56%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
7
50%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0
Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Астон Вилла
Исход игры
Саутгемптон
69.9% (102)
Ничья
24% (35)
Астон Вилла
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
43.8% (64)
1:1 Ничья
17.8% (26)
1:0 Саутгемптон
17.1% (25)
1:2 Астон Вилла
4.1% (6)
2:0 Саутгемптон
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Саутгемптон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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