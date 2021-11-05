Удар Макгинна с двадцати двух метров заблокирован соперниками.

Диалло на левом фланге не смог пройти Кэша.

Рамси на чужой половине поля толкнул в спину Уорд-Прауса.

Арчер на чужой половине поля ударил сзади по ногам Беднарека.

90' Салису на чужой половине поля подтолкнул в спину Бэйли и получил жёлтую карточку.

90' Кэш оказался в офсайде.

90' 7 минут добавил Мэдли во втором тайме.

90' Кэш подкараулил отскок в чужой штрафной площади, но сам махнул ногой мимо мяча.

89' Беднареку досталось по голове от Маккарти при выносе мяча. Медики в очередной раз на поле.

88' Бэйли от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Маккарти.

87' Тпаргетт слева навесил на Арчера, который головой пробил правее ворот.

86' Уоткинс слева с линии штрафной площади пробил низом рядом с ближней штангой.

84' Броя на левом фланге не смог переиграть Туанзебе и упустил мяч за боковую линию поля.

83' Уоткинс у угла своей штрафной площади в подкате выбил мяч у Ливраменто.

82' Замена в составе "Саутгемптона": вместо Адама Армстронга на поле вышел Армандо Броя.

81' Рамси слева навесил на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Кэш мяча достать, а затем и догнать не смог.

80' Замена в составе "Астон Виллы": вместо Анвара Эль-Гази на поле вышел Кинан Дэвис.

79' Салису получил удар по голове локтем от Бэйли. Медики снова вышли на поле.

78' Ливраменто справа прошёл вперёд, но подачу к воротам сделал неудачно.

77' Замена в составе "Саутгемптона": вместо Мохамеда Эльюнусси на поле вышел Ибраима Диалло.

76' Арчер на чужой половине поля сбил Лянко.

75' Рамси слева сделал неточную передачу в штрафную площадь на Арчера.

74' Замена в составе "Астон Виллы": вместо Эмилиано Буэнгдии на поле вышел Камерон Арчер.

73' Кэш в центре поля наткнулся лбом на затылок Эльюнусси. Медики сразу выбежали на поле.

72' Эльюнусси на чужой половине поля ударил по ногам Буэндию.

71' Буэндия с Макгинном разыграли угловой удар. Навес Джона на дальнюю штангу получился немного сильным, и Уоткинс достал мяч уже за пределами поля.

70' Хозяева разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч в штрафную площадь.

69' Уорд-Праус справа со штрафного навесил на Адамса, который головой направил мяч в дальнюю "девятку". Мартинес в великолепном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

68' Туанзебе на фланге сбил Адама Армстронга и получил жёлтую карточку.

67' Эльюнусси потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

66' Бэйли справа со штрафного зачем-то решил пробить по воротам и направил мяч выше перекладины.

65' Замена в составе "Астон Виллы": вместо Марвелуса Накамбы на поле вышел Джакоб Рамси.

64' Ромеу на фланге сбил Кэша и получил жёлтую карточку.

63' Уоткинс слева прошёл вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

62' От углового флага Уорд-Праус навесил к ближней штанге. Мяч вынесен из штрафной площади гостями.

61' Уорд-Праус слева со штрафного навесил на Салису, которого вверху опередил Мингс.

60' Туанзебе на фланге сбил Адамса.

59' Замена в составе "Саутгемптона": вместо Стюарта Армстронга на поле вышел Войнович Лянко.

58' Подачу Уорд-Прауса справа в штрафную площадь прервал Мингс.

57' Таргетт слабо навесил от углового флага к ближней штанге. Хозяева мяч выбили от ворот.

56' Буэендия справа выкатил мяч на Митнгса, который с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.

55' Таргетт от углового флага навесил на Мингса, который не смог сделать точную скидку на партнёров.

54' Буэндия с восемнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

53' Уоткинс слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Буэндию, который с десяти метров пробил рядом с ближней штангой.

52' Угловой удар исполнили гости. Мяч вынесен от ворот "Саутгемптона".

51' Удар Эль-Газир с двадцати двух метров под перекладину Маккарти смог перевести за пределы поля.

50' Салису не позволил на фланге Уоткинсу принять передачу от Кэша.

49' Гости исполнили угловой удар. На ближней штанге Адамс опередил всех вверху и выбил мяч от ворот.

48' Макгинн справа навесил на Эль-Гази, который головой пробил немного правее ворот.

47' Уокер-Питерс на левом фланге не смог пройти Буэндию.