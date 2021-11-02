  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Саутгемптон
Астон Вилла

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 2 0.2
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.2
Армстронг Адам 1 0.1
Адамс Че 1 0.1
Эльюнусси Мохамед 1 0.1
Ливраменто Валентино 1 0.1
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.3
Макгинн Джон 2 0.2
Уоткинс Олли 2 0.2
Бэйли Леон 1 0.1
Буэндия Эмилиано 1 0.1
Хаус Кортни 1 0.1
Кэш Мэтти 1 0.1
Рамси Джакоб 1 0.1
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.1
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Дженепо Мусса 3 0
Салису Мохаммед 3 0
Ромеу Ориоль 2 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Конса Эзри 0 1
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
63%
5
56%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
7
50%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0
Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 26 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 57.5% (23)
    X 27.5% (11)
    Астон Вилла 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.48
    3.68
    3.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Астон Вилла

    Исход игры
    Саутгемптон
    57.5% (23)
    Ничья
    27.5% (11)
    Астон Вилла
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    40% (16)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    1:0 Саутгемптон
    15% (6)
    1:2 Астон Вилла
    12.5% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
     

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     