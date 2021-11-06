Бразилия: Серия A 2021
2:0
Конец матча
28' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
39' Желтая карточкаПерейра Андреас
41' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor6
1:0
44' ГолMichael 3
2:0
74' ГолMichael 3
23
Луис
Давид
36
Рамон
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
2
Dudu
V1
4
Eder
2
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
9
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
11 JandersonПолузащитник
-
9 Andre1Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Нападающий
-
-
16 Matheus III
-
17 Rickson
-
-
20 Jonas Toro
-
Главный тренер: Eduardo Souza
Ход матча
28'
39'
44'
1:0
68'
74'
2:0
75'
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|9
|0.32
|Энрике Бруно
|9
|0.32
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.29
|Педро Гильерме
|7
|0.25
|Витиньо Виктор
|3
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.11
|Муниз Родриго
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.17
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.1
|Gabriel Baralhas
|3
|0.1
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.07
|Nathan VI
|2
|0.07
|Andre1
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|9
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Janderson
|5
|0
|Andre1
|5
|0
|Eder 2
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Забито
27
12
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
7
26%
5
42%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
50
24
23 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
6
12%
1
4%
1-15
9
18%
3
13%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
4
8%
5
21%
46-60
12
24%
4
17%
61-75
11
22%
8
33%
76-90
Пропущено
28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
3
11%
7
25%
31-45
8
29%
5
18%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
7
25%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|29
|19
|5
|5
|46 - 22
|62
|2.
|Фламенго
|28
|16
|5
|7
|52 - 26
|53
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|4.
|Брагантино
|30
|12
|13
|5
|47 - 33
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|29
|11
|11
|7
|31 - 26
|44
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|10
|11
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Куяба
|30
|8
|15
|7
|28 - 28
|39
|10.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|9
|10
|10
|24 - 28
|37
|12.
|Сан-Паулу
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|13.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|30
|7
|9
|14
|17 - 27
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|28
|7
|5
|16
|25 - 37
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|30
|1
|11
|18
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|12
|1
|1
|30 - 9
|37
|2.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|12.
|Коринтианс
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|15.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|4
|3
|27 - 13
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|14
|3
|0
|11
|9 - 21
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9