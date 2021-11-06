  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
2:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
28' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
39' Желтая карточка
Перейра Андреас
41' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor6
1:0
44' Гол
Michael 3
2:0
74' Гол
Michael 3
90'+5
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
36
Рамон
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Gabriel
Baralhas
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
9
Andre1
Фламенго
4-4-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Гойяненсе

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 9 0.32
Энрике Бруно 9 0.32
Габриэл Барбоза 8 (2) 0.29
Педро Гильерме 7 0.25
Витиньо Виктор 3 0.11
Перейра Андреас 3 0.11
Муниз Родриго 3 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Исла Маурисио 0 0
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.17
Паулу Жоау 3 (1) 0.1
Gabriel Baralhas 3 0.1
Marlon Freitas 2 (1) 0.07
Nathan VI 2 0.07
Andre1 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Janderson 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 7 0
Диего Рибас 6 0
Энрике Бруно 6 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Габриэл Барбоза 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Котулио Матеус 3 0
Max Alves 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 9 1
Ze Roberto III 8 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Janderson 5 0
Andre1 5 0
Eder 2 5 0
Натанаэл 4 0
Nathan VI 4 0
Miguel Castro Rocha Igor6 4 0
Marlon Freitas 3 0
Arnaldo II 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Lucao 1 0
Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

27
12
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
7
26%
5
42%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

50
24
23 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
6
12%
1
4%
1-15
9
18%
3
13%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
4
8%
5
21%
46-60
12
24%
4
17%
61-75
11
22%
8
33%
76-90

Пропущено

28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
3
11%
7
25%
31-45
8
29%
5
18%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
7
25%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 29 19 5 5 46 - 22 62
2. Фламенго 28 16 5 7 52 - 26 53
3. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
4. Брагантино 30 12 13 5 47 - 33 49
5. Форталеза 29 14 6 9 39 - 32 48
6. Коринтианс 29 11 11 7 31 - 26 44
7. Интернасьонал Порту Алегре 29 10 11 8 37 - 31 41
8. Флуминенсе 29 10 9 10 28 - 31 39
9. Куяба 30 8 15 7 28 - 28 39
10. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
11. Атлетико Гойяненсе 29 9 10 10 24 - 28 37
12. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
13. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 29 10 5 14 34 - 39 35
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Спорт Ресифи 30 7 9 14 17 - 27 30
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 28 7 5 16 25 - 37 26
20. Шапекоэнсе 30 1 11 18 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 12 1 1 30 - 9 37
2. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
9. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
10. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
11. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
12. Коринтианс 14 6 4 4 18 - 15 22
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
15. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
16. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Спорт Ресифи 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Фламенго 13 6 4 3 27 - 13 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 15 6 3 6 18 - 19 21
7. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 13 - 17 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 14 3 0 11 9 - 21 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Михаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Игор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Перейра Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 2:0 Атлетико Гойяненсе онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 