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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
1:2
Конец матча
Васалунд
0'
0:1
9' Гол
Васич Никола
1:1
12' Гол
Оффия Генри
1:2
36' Гол
Азизи Пешрав
50' Желтая карточка
Жорж Шарбель
74' Желтая карточка
Васич Никола
80' Желтая карточка
Андуе Александер
90'+5
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
20
Дхайни
Мухаммед-Али
17
Йенссон
Исак
24
Хоканссон
Маттиас
21
Амин
Симон
25
Саид
Мохаммед
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
77
Цискаридзе
Зураб
4
Вистрём
Филип
16
Ясуока
Такуто
26
Авдич
Денни
6
Вамбани
Антони
8
Сёдерберг
Даниэль
15
Андуе
Александер
9
Васич
Никола
22
Страннегорд
Том
Треллеборг
4-2-3-1
Васалунд
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Васалунд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 8 (1) 0.29
Оффия Генри 5 0.18
Косица Дзенис 4 0.14
Бьеркен Фритьоф 4 0.14
Дхайни Мухаммед-Али 4 0.14
Бркич Харис 3 0.11
Хоканссон Маттиас 3 0.11
Блумберг Юхан 2 0.07
Йенссон Исак 2 0.07
Саид Мохаммед 2 (1) 0.07
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0
Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.25
Андуе Александер 5 0.18
Траоре Маи 5 0.18
Вамбани Антони 3 0.11
Булут Экин 3 (1) 0.11
Дурмаз Элиас 2 0.07
Жорж Шарбель 2 0.07
Авдич Денни 2 0.07
Ясуока Такуто 1 0.04
Азизи Пешрав 1 0.04
Цискаридзе Зураб 1 0.04
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Страннегорд Том 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 8 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Бркич Харис 4 0
Амин Симон 4 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Карлссон Тобиас 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0
Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 9 0
Жорж Шарбель 6 1
Вамбани Антони 6 0
Салем Адам Ид 6 0
Авдич Денни 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 4 0
Сёдерберг Даниэль 4 0
Хиен Исак 4 0
Андуе Александер 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
4
17%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
7
30%
4
25%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
31%
8
30%
30%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
2
15%
6
22%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
2
7%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
8
50%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
23%
6
29%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
4
18%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

40
32
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
6
15%
3
9%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
8
20%
6
19%
61-75
10
25%
12
38%
76-90

Пропущено

35
48
19 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
9
26%
14
29%
29%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
6
17%
5
10%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
6
17%
10
21%
61-75
2
6%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0
Васалунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1
Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
8. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Азизи Пешрав бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Оффия Генри бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Треллеборг 1:2 Васалунд онлайн


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