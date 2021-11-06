Швеция: Суперэттан 2021
1:2
Конец матча
0:1
9' ГолВасич Никола
1:1
12' ГолОффия Генри
1:2
36' ГолАзизи Пешрав
50' Желтая карточкаЖорж Шарбель
74' Желтая карточкаВасич Никола
80' Желтая карточкаАндуе Александер
17
Йенссон
Исак
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
21
Азизи
Пешрав
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
9'
0:1
12'
1:1
36'
1:2
50'
74'
80'
История личных встреч
Треллеборг
Васалунд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|8 (1)
|0.29
|Оффия Генри
|5
|0.18
|Косица Дзенис
|4
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.14
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0.14
|Бркич Харис
|3
|0.11
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.11
|Блумберг Юхан
|2
|0.07
|Йенссон Исак
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2 (1)
|0.07
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.25
|Андуе Александер
|5
|0.18
|Траоре Маи
|5
|0.18
|Вамбани Антони
|3
|0.11
|Булут Экин
|3 (1)
|0.11
|Дурмаз Элиас
|2
|0.07
|Жорж Шарбель
|2
|0.07
|Авдич Денни
|2
|0.07
|Ясуока Такуто
|1
|0.04
|Азизи Пешрав
|1
|0.04
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.04
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Страннегорд Том
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|8
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|9
|0
|Жорж Шарбель
|6
|1
|Вамбани Антони
|6
|0
|Салем Адам Ид
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Андуе Александер
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
4
17%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
7
30%
4
25%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
31%
8
30%
30%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
2
15%
6
22%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
2
7%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
8
50%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
23%
6
29%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
4
18%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
40
32
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
6
15%
3
9%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
8
20%
6
19%
61-75
10
25%
12
38%
76-90
Пропущено
35
48
19 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
9
26%
14
29%
29%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
6
17%
5
10%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
6
17%
10
21%
61-75
2
6%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0
Васалунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1
Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6