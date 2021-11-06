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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
0:1
Первый тайм: 34'
Хельсинборг
0'
21' Желтая карточка
Удденес Оскар
0:1
22' Гол
Лупер Вильгельм
34'
30
Войтехович
Филипп
4
Сундгрен
Альбин
3
Hugo
Andersson2
5
Ларссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
21
Магаши
Абдуссалам
10
Брэндон
Эрик
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
1
Линдегор
Андерс
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
7
Люндберг
Виктор
5
Ольсен
Брандур
31
Adam
Kaied
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
20
Олссон
Деннис
Вернаму
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

Ход матча

21'
Удденес Оскар
 
22'
0:1
Лупер Вильгельм

История личных встреч

Вернаму
Хельсинборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:3
ТМК
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:1
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.25
Удденес Оскар 5 0.18
Бечирович Эдвин 5 0.18
Christian Moses 4 0.14
Магаши Абдуссалам 3 0.11
Дзабич Робин 3 0.11
Оливейра Вендерсон 2 0.07
Де Врис Фрэнсис 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Ларссон Виктор 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Исмаил Исса 0 0
Сундгрен Альбин 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 14 (1) 0.5
Adam Kaied 5 0.18
Ольсен Брандур 4 0.14
Лупер Вильгельм 3 0.11
Йенссон Расмус 3 0.11
Люндберг Виктор 3 0.11
Аль-Хамлави Ассад 3 0.11
Карялайнен Расмус 3 0.11
Веберг Чарли 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Свенссон Макс 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 4 0
Удденес Оскар 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Йоханссон Оскар 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Лупер Вильгельм 7 0
Цука Рави 6 0
Benjamin Acquah 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Adam Kaied 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ландгрен Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
9
45%
6
29%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

17
21
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
12%
3
14%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Забито

37
42
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
14%
3
7%
1-15
8
22%
8
19%
16-30
6
16%
6
14%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
2
5%
8
19%
61-75
12
32%
13
31%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1
Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:1 Заявка 28 17 5 6 39 - 24 56
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг 1:0 Заявка 28 14 7 7 44 - 23 49
4. Треллеборг 1:1 Заявка 28 11 10 7 40 - 34 43
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 27 12 5 10 36 - 32 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
16. Васалунд 1:1 Заявка 28 6 6 16 32 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:1 Заявка 14 10 2 2 20 - 9 32
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг 1:1 Заявка 14 8 4 2 23 - 12 28
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг 1:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд 1:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 11 26
2. Вернаму 0:1 Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
9. Треллеборг 1:1 Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
14. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд 1:1 Заявка 14 2 3 9 15 - 27 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хельсинборг
6.50
3.82
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:1 Хельсинборг онлайн


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