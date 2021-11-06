Швеция: Суперэттан 2021
3:1
Конец матча
21' Желтая карточкаУдденес Оскар
0:1
22' ГолЛупер Вильгельм
48' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
1:1
50' ГолChristian Moses
2:1
66' ГолДзабич Робин
3:1
86' ГолСтивенс Джоэл
10
Брэндон
Эрик
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
21'
22'
50'
66'
2:1
86'
3:1
История личных встреч
Вернаму
Хельсинборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.25
|Удденес Оскар
|5
|0.18
|Christian Moses
|5
|0.18
|Бечирович Эдвин
|5
|0.18
|Дзабич Робин
|4
|0.14
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.11
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.07
|Стивенс Джоэл
|2
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.04
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Ларссон Виктор
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|14 (1)
|0.5
|Adam Kaied
|5
|0.18
|Ольсен Брандур
|4
|0.14
|Лупер Вильгельм
|3
|0.11
|Йенссон Расмус
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|3
|0.11
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.11
|Карялайнен Расмус
|3
|0.11
|Веберг Чарли
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|4
|0
|Удденес Оскар
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Лупер Вильгельм
|7
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Benjamin Acquah
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
10
43%
6
27%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
17
21
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
12%
3
14%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Забито
40
43
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
5
13%
3
7%
1-15
8
20%
9
21%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
5
13%
4
9%
46-60
3
8%
8
19%
61-75
13
33%
13
30%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
8%
4
15%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
23%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1
Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6