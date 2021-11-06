Швеция: Суперэттан 2021
3:2
Конец матча
19' Желтая карточкаОттоссон Филип
1:0
30' ГолДальквист Хампус
45' Желтая карточкаЛав Джек Купер
54' Желтая карточкаОлссон Линус
1:1
56' ГолПетерссон Оскар
1:2
60' ГолОлссон Филип
75' Красная карточкаPhilip Andersson I
76' Желтая карточкаОлссон Филип
2:2
81' ГолAilton Jose Almeida1
3:2
84' ГолАндреассон Антон
89' Красная карточкаХейер Мелкер
89' Желтая карточкаАсп Джонатан
90' Желтая карточкаЗелькович Айдин
21
Раскай
Анель
15
Хейер
Мелкер
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Peru Ruiz
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
22 Фехрм ХампусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
19'
30'
45'
54'
56'
1:1
60'
1:2
76'
81'
84'
3:2
89'
89'
90'
История личных встреч
Эргрюте
Ландскруна
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|17 (2)
|0.61
|Полсон Дэниел
|5
|0.18
|Андреассон Антон
|3
|0.11
|Дальквист Хампус
|3
|0.11
|Ailton Jose Almeida1
|3
|0.11
|Густафсон Элиас
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Андерссон Фредрик
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|6
|0.21
|Олссон Линус
|6
|0.21
|Хофсё Робин
|6
|0.21
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.14
|Олссон Филип
|3
|0.11
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Петерссон Оскар
|2
|0.07
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Сахлин Ханнес
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Лав Джек Купер
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Peru Ruiz
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|8
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Хейер Мелкер
|2
|1
|Ткач Александр
|3
|0
|Вихльстранд Виктор
|3
|0
|Philip Andersson I
|1
|1
|Асп Джонатан
|2
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Олссон Линус
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
6
32%
5
31%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
5
31%
7
30%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
6
27%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
6
27%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Забито
38
38
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
2
5%
6
16%
1-15
6
16%
8
21%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
7
18%
9
24%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
9
24%
76-90
Пропущено
35
35
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
8
23%
16-30
4
11%
2
6%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
12
34%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1
ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6