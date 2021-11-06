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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
3:2
Конец матча
Ландскруна
0'
19' Желтая карточка
Оттоссон Филип
1:0
30' Гол
Дальквист Хампус
45' Желтая карточка
Лав Джек Купер
54' Желтая карточка
Олссон Линус
1:1
56' Гол
Петерссон Оскар
1:2
60' Гол
Олссон Филип
75' Красная карточка
Philip Andersson I
76' Желтая карточка
Олссон Филип
2:2
81' Гол
Ailton Jose Almeida1
3:2
84' Гол
Андреассон Антон
89' Красная карточка
Хейер Мелкер
89' Желтая карточка
Асп Джонатан
90' Желтая карточка
Зелькович Айдин
90'+11
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
20
Eric
Nohlgren
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Мурбек
Андреас
7
Ткач
Александр
15
Хейер
Мелкер
18
Оттоссон
Филип
11
Олссон
Филип
23
Viktor
Ekblom
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
Эргрюте
3-4-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Ландскруна

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 17 (2) 0.61
Полсон Дэниел 5 0.18
Андреассон Антон 3 0.11
Дальквист Хампус 3 0.11
Ailton Jose Almeida1 3 0.11
Густафсон Элиас 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Хаглинд-Сангре Маркус 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Андерссон Фредрик 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 6 0.21
Олссон Линус 6 0.21
Хофсё Робин 6 0.21
Оттоссон Филип 4 (1) 0.14
Олссон Филип 3 0.11
Хейер Мелкер 2 0.07
Петерссон Оскар 2 0.07
Вихльстранд Виктор 2 0.07
Рапп Йохан 1 0.04
Ткач Александр 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Сахлин Ханнес 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Зелькович Айдин 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Лав Джек Купер 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Peru Ruiz 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 8 1
Хофсё Робин 5 1
Альмаджед Сумар 6 0
Мурбек Андреас 6 0
Дженсен Кевин 4 0
Хейер Мелкер 2 1
Ткач Александр 3 0
Вихльстранд Виктор 3 0
Philip Andersson I 1 1
Асп Джонатан 2 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Петерссон Оскар 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Нильсен Никлас 1 0
Олссон Линус 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
6
32%
5
31%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
5
31%
7
30%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
6
27%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Забито

38
38
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
2
5%
6
16%
1-15
6
16%
8
21%
16-30
6
16%
1
3%
31-45
7
18%
9
24%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
9
24%
76-90

Пропущено

35
35
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
8
23%
16-30
4
11%
2
6%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
12
34%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1
ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
8. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
Где смотреть матч Эргрюте 3:2 Ландскруна онлайн


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