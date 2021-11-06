Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Специя

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Торино

38' Ринкон Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Торино

32' Гьяси Эммануэль из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

32' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч остановлен

29' Специя выполняет удар от ворот.

29' Синго Вилфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Голкипер мог бы сыграть и получше

28' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Торино

27' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Торино пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Плохо сыграл Николау Димитрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Торино выполняет удар от ворот.

14' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ох, нехорошо это выглядит. Лукич Саша получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Лукич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Торино

11' Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

9' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Торино выполняет удар от ворот.

5' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Торино начинает с центра поля