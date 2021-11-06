Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
38' Желтая карточкаРинкон Томас
52' Желтая карточкаЛинетти Кароль
1:0
58' ГолСала Джакопо
65' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
76' Желтая карточкаСанабрия Антонио
76' Желтая карточкаНиколау Димитрис
89' Желтая карточкаКоваленко Виктор
28
Эрлич
Мартин
18
Нзола
М'Бала
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
52'
58'
1:0
76'
76'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Торино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.25
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.17
|Бастони Симоне
|2
|0.17
|Коваленко Виктор
|1
|0.08
|Бурабия Мехди
|1
|0.08
|Сала Джакопо
|1
|0.08
|Стрелец Давид
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|2
|0.17
|Побега Томмазо
|2
|0.17
|Белотти Андреа
|2
|0.17
|Пьяца Марко
|2
|0.17
|Брекало Йосип
|2
|0.17
|Синго Вилфред
|1
|0.08
|Прат Деннис
|1
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.08
|Бремер Глейсон
|1
|0.08
|Верди Симоне
|1
|0.08
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Сала Джакопо
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|5
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
57%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
6
50%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
24%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
1
17%
61-75
1
6%
4
67%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
8
53%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
15%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
9
35%
2
17%
61-75
4
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1
Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1
Торино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0
Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 1:0 Торино
Исход игры
Специя
14.4% (20)
Ничья
41% (57)
Торино
44.6% (62)
Тотал 2.5
Больше
42.03% (58)
Меньше
57.97% (80)
Обе команды забьют
Да
78.26% (108)
Нет
21.74% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
1:2 Торино
29.5% (41)
0:1 Торино
12.2% (17)
2:1 Специя
7.2% (10)
1:0 Специя
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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