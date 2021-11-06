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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
2:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
13' Гол
Гарсия Леви
18' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
1:1
41' Гол
Иоаннидис Николаос
45' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
2:1
62' Гол
Памлидис Георгиос
75' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
76' Желтая карточка
Араужо Серхио
2:2
80' Гол
Араужо Серхио
86' Желтая карточка
Дентакис Антонис
90' Желтая карточка
Кастро Фабри
90'+8
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
23
Цилулис
Сотирис
10
Мартинес
Николас
II
7
Памлидис
Георгиос
9
Иоаннидис
Николаос
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
6
Ле
Таллек
Дамьен
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
АЕК

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:0
К
2:1
К
2:0
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
0:0
ФЛП
3:3
ФЛП
2:1
ФЛ
1:1
ФЛЮ
1:1
ФЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.33
Памлидис Георгиос 2 0.22
Дауда Абиола 1 0.11
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 5 (1) 0.56
Араужо Серхио 4 0.44
Гарсия Леви 2 0.22
Враньеш Огнен 2 0.22
Ансарифард Карим 2 0.22
Манталос Петрос 1 (1) 0.11
Амрабат Нордин 1 (1) 0.11
Ле Таллек Дамьен 1 0.11
Хаджсафи Эсхан 1 0.11
Митоглу Герасимос 1 0.11
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 4 1
Цилулис Сотирис 3 1
Баксеванидис Димос 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Лисгарас Христос 2 0
Дентакис Антонис 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Кастро Фабри 2 0
Иоаннидис Николаос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 4 0
Враньеш Огнен 3 0
Манталос Петрос 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Симоэш Андре 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Араужо Серхио 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
1
25%
4
22%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
3
19%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 8 4 2 2 17 - 16 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
9. Астерас 8 2 3 3 5 - 7 9
10. Ионикос 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
4. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
5. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
9. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 2:2 АЕК онлайн


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