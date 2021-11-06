Греция: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0:1
13' ГолГарсия Леви
18' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
1:1
41' ГолИоаннидис Николаос
45' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
2:1
62' ГолПамлидис Георгиос
75' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
76' Желтая карточкаАраужо Серхио
2:2
80' ГолАраужо Серхио
86' Желтая карточкаДентакис Антонис
90' Желтая карточкаКастро Фабри
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
13'
0:1
41'
45'
62'
76'
80'
2:2
86'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 7
-
0 Угловые 14
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 16
-
35 Владение мячом, % 65
История личных встреч
Аполлон Смирнис
АЕК
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.33
|Памлидис Георгиос
|2
|0.22
|Дауда Абиола
|1
|0.11
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.56
|Араужо Серхио
|4
|0.44
|Гарсия Леви
|2
|0.22
|Враньеш Огнен
|2
|0.22
|Ансарифард Карим
|2
|0.22
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.11
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.11
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.11
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.11
|Митоглу Герасимос
|1
|0.11
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|3
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Лисгарас Христос
|2
|0
|Дентакис Антонис
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Кастро Фабри
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Враньеш Огнен
|3
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Симоэш Андре
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
4
18
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
1
25%
4
22%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
3
19%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|8
|4
|2
|2
|17 - 16
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|9.
|Астерас
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|9.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1