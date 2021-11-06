Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Зоссимадес
32' Желтая карточкаМалис Александрос
1:0
33' ПенальтиЭррамуспе Родриго
2:0
37' ГолПереа Хуан
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
33'
37'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
ПАС Янина
Панетоликос
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|2 (2)
|0.22
|Милинчану Николай
|1
|0.11
|Переа Хуан
|1
|0.11
|Гардавски Михаэль
|1
|0.11
|Конде Педро
|1
|0.11
|Бренер Фабрисио
|1
|0.11
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.11
|Leonid Mina
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.44
|Дуарте Фредерику
|1
|0.11
|Карелис Никос
|1
|0.11
|Жестед Рюди
|1
|0.11
|Вароне Иван
|1
|0.11
|Диас Хорхе
|1
|0.11
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Льюй Брайан
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
33%
3
19%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2
Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|8
|4
|2
|2
|17 - 16
|14
|6.
|ПАС Янина
|2:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|2:0
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|9.
|Астерас
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|13.
|Панетоликос
|0:2
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|14.
|Атромитос
|0:2
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАС Янина
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|2:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|11.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|ОФИ
|2:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|7.
|ПАС Янина
|2:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|9.
|Панетоликос
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|0:2
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1