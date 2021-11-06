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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
3:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
32' Желтая карточка
Малис Александрос
1:0
33' Пенальти
Эррамуспе Родриго
2:0
37' Гол
Переа Хуан
3:0
58' Гол
Каргас Яннис
66' Желтая карточка
Переа Хуан
90'+4
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
29
Гардавски
Михаэль
21
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
47
Малис
Александрос
45
Gerasimos
Bakadimas
13
Корнелиус
Дерек
8
Льюй
Брайан
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
3
Хухумис
Диамантис
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
ПАС Янина
4-4-2
Панетоликос
4-4-2

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 2 (2) 0.22
Гардавски Михаэль 1 0.11
Милинчану Николай 1 0.11
Переа Хуан 1 0.11
Каргас Яннис 1 0.11
Конде Педро 1 0.11
Бренер Фабрисио 1 0.11
Морейра Ахмад Мендес 1 0.11
Leonid Mina 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.44
Дуарте Фредерику 1 0.11
Карелис Никос 1 0.11
Жестед Рюди 1 0.11
Вароне Иван 1 0.11
Диас Хорхе 1 0.11
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 3 0
Переа Хуан 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Домингес Хуан 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Бренер Фабрисио 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 4 0
Флорес Дейби 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Льюй Брайан 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Малис Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
6
55%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
33%
3
16%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
7
37%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2
Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 8 4 2 2 17 - 16 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
9. Астерас 8 2 3 3 5 - 7 9
10. Ионикос 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
4. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
5. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
9. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Эррамуспе Родриго из команды ПАС Янина забивает с точки!
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Малис Александрос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 3:0 Панетоликос онлайн


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