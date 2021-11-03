Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Фиорентина
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.27
|Локателли Мануэль
|2
|0.18
|Мората Альваро
|2
|0.18
|Кин Мойзе
|2
|0.18
|Маккенни Уэстон
|2
|0.18
|Кьеза Федерико
|1
|0.09
|Куадрадо Хуан
|1
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.09
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|8 (4)
|0.73
|Гонсалес Николас
|2
|0.18
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.09
|Сапонара Риккардо
|1
|0.09
|Соттил Рикардо
|1
|0.09
|Мартинес Лукас II
|1
|0.09
|Миленкович Никола
|1
|0.09
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.09
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|4
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина
Исход игры
Ювентус
81.3% (26)
Ничья
12.5% (4)
Фиорентина
6.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (17)
Меньше
45.16% (14)
Обе команды забьют
Да
61.29% (19)
Нет
38.71% (12)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
46.9% (15)
2:0 Ювентус
21.9% (7)
1:1 Ничья
9.4% (3)
1:0 Ювентус
6.3% (2)
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