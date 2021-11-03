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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Ювентус
Фиорентина

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.27
Локателли Мануэль 2 0.18
Мората Альваро 2 0.18
Кин Мойзе 2 0.18
Маккенни Уэстон 2 0.18
Кьеза Федерико 1 0.09
Куадрадо Хуан 1 0.09
Де Лихт Маттайс 1 0.09
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.09
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (4) 0.73
Гонсалес Николас 2 0.18
Бонавентура Джакомо 1 0.09
Сапонара Риккардо 1 0.09
Соттил Рикардо 1 0.09
Мартинес Лукас II 1 0.09
Миленкович Никола 1 0.09
Бираги Кристиано 1 (1) 0.09
Кальехон Хосе 0 0
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Куадрадо Хуан 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 4 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
11. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
12. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 35 минут.

    Главный судья: Simone Sozza

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Ювентус 81.3% (26)
    X 12.5% (4)
    Фиорентина 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фиорентина
    1.70
    4.58
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина

    Исход игры
    Ювентус
    81.3% (26)
    Ничья
    12.5% (4)
    Фиорентина
    6.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (17)
    Меньше
    45.16% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (19)
    Нет
    38.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    46.9% (15)
    2:0 Ювентус
    21.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (3)
    1:0 Ювентус
    6.3% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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