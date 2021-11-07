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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Зенит
0'
20' Желтая карточка
Егорычев Андрей
34' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
51' Красная карточка
Клаудиньо
68'
Клаудиньо заработал прямую красн...
1
Помазун
Илья
29
Мамин
Артём
25
Кузьмичев
Иван
6
Августиняк
Рафал
15
Кулаков
Денис
18
Йовичич
Бранко
95
Адамов
Арсен
3
Гогличидзе
Лео
5
Егорычев
Андрей
24
Колесниченко
Кирилл
10
Бикфалви
Эрик
41
Кержаков
Михаил
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
15
Караваев
Вячеслав
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
11
Клаудиньо
4
Круговой
Данил
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
Урал
3-4-2-1
Зенит
3-5-2

История личных встреч

Урал
Зенит

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.14
Егорычев Андрей 1 0.07
Панюков Андрей 1 0.07
Максименко Артём 1 0.07
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 7 (1) 0.5
Азмун Сердар 7 (1) 0.5
Ерохин Александр 6 0.43
Клаудиньо 3 0.21
Вендел Маркус 3 0.21
Сутормин Алексей 3 (3) 0.21
Малком Филипе 2 0.14
Мостовой Андрей 2 0.14
Ракицкий Ярослав 1 0.07
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Чистяков Дмитрий 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Вендел Маркус 3 0
Азмун Сердар 1 1
Ловрен Деян 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

2
21
2 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
50%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
50%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

6
35
5 В 1-м тайме 19
1 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 0
2
33%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
3
50%
10
29%
31-45
0
0%
1
3%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
1
17%
10
29%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
5
36%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
12. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
13. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал 0:0 Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
8. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
12. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал 0:0 Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Второй тайм
  • 70'
    Перед чужой штрафной получил повреждение Малком в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • 69'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Бикфалви после паса от Егорычева и пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.
  • 68'
    Накрутил соперника на фланге Малком, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • 67'
    Догнал мяч у лицевой линии Круговой и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Малком.
  • 66'
    С правого фланга Кулаков исполнял подачу в штрафную на ход Егорычеву, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с Ловреном.
  • 65'
    Пробивал головой Ловрен после навеса с угла поля от Вендела, но мяч полетел гораздо выше перекладины. 
  • 64'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Малком на ход Караваеву, но Гогличидзе перехватил сферу в подкате.
  • 63'
    Догнал мяч на фланге Ерохин и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 62'
    В центре поля Малкома руками уложил на газон Мамин. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 61'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Ерохин и протолкнул мяч на Вендела, но удар головой бразильца не принес проблем Помазуну.
  • 60'
    После навеса с угла поля от Кулакова пробить головой попытался Колесниченко, но нарушил он правила в борьбе против Вендела.
  • 59'
    Дальний заброс исполнил Егорычев в штрафную на ход Бикфалви, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Ловрен.
  • 58'
    Сместился Малком с фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Августыняк.
  • 57'
    Протащил мяч по флангу и прострелил в центр штрафной Кулаков, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 56'
    Прорвался к штрафной соперника Бикфалви и забросил вперед на Егорычева, но перехватил этот пас Кержаков на выходе.
  • 55'
    Со штрафного навесил Круговой на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Мамин и вынес мяч головой подальше.
  • 54'
    Диагональ исполнял Ловрен на левый фланг, куда забегал Ерохин, но головой вынес сферу в аут Кулаков.
  • 53'
    Пауза в матче. Получил Адамов в прошлом эпизоде повреждение и попросил помощи медицинского штаба.
  • Красная карточка
    52'
    На фланге Клаудиньо грубо в подкат прыгнул в ноги Адамову. Судья показал прямую красную карточку нарушителю.
  • 51'
    С правого фланга навесил Клаудиньо в штрафную на Азмуна, но тому пробить в падении не позволил Мамин.
  • 50'
    Долго катают мяч в центре поля петербуржцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 49'
    В центре поля получил по ногам Бикфалви в борьбе против Чистякова. Штрафной удар исполнять будут екатеринбуржцы. 
  • 48'
    Прорывался по флангу Малком и прострелил в центр штрафной на Азмуна, но того опередил Августыняк и вынес мяч в аут.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Дзюбы и Ракицкого второй тайм начнут Малком и Ерохин. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал добавлять судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв.
  • 44'
    Кулакова откровенно сбивал руками перед своей штрафной Ракицкий. Можно было показать вторую желтую карточку защитнику, но пожалел нарушителя судья.
  • 43'
    С угла поля навесил Клаудиньо в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Августыняк.
  • 42'
    Пробивал с острого угла Клаудиньо в дальнюю девятку, но Помазун в прыжке перевел снаряд за пределы поля.
  • 41'
    Дальний заброс исполнял Йовичич в штрафную на Егорычева, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ловрену.
  • 40'
    Теперь уже Колесниченко пробил в падении после навеса от Кулакова, но мяч от ноги Караваева полетел за пределы поля.
  • 39'
    Пробивал по воротам Бикфалви головой из пределов штрафной после паса от Егорычева, но мяч полетел немного неточно.
  • 37'
    В центре поля получил по ногам Августыняк от Дзюбы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Урала".
  • 36'
    Убрал финтом соперника перед чужой штрафной Клаудиньо и пробил по воротам, но адамов успел заблокировать этот выстрел.
  • 35'
    Со штрафного навесил Бикфалви на дальнюю штангу, но здесь мяч спокойно вынес головой Барриос подальше.
  • Желтая карточка
    34'
    Откровенно сбивал соперника перед своей штрафной Ракицкий, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 33'
    В центре поля грамотно подставился Дзюба и заработал для своей команды очередной штрафной удар.
  • 32'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Круговой и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    30'
    Пробивал с дальней дистанции Вендел в дальний угол, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
  • 29'
    Забросил Ракицкий в штрафную соперника на ход Круговому, но тому добраться до мяча не позволил Мамин.
  • 28'
    В верховой борьбе Ракицкий налетел на Бикфалви в центре поля. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 27'
    По флангу забросил Кулаков на ход Егорычеву, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 26'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Адамов и пробил с лету, но мяч полетел далеко от ворот.
  • 25'
    Со штрафного Колесниченко навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ловрен и головой вынес его подальше.
  • 24'
    В центре поля получил по ногам Егорычев в подкате от Караваева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 23'
    С угла поля навесил Бикфалви на дальнюю штангу, где пробил головой Йовичич, но мяч полетел неточно.
  • Желтая карточка
    23'
    Егорычев локтем заехал в голову сопернику в центре поля. Судья после долгих раздумий показал нарушителю желтую карточку.
  • Опасный момент
    22'
    Сместился с фланга в центр штрафной Бикфалвии пробил в дальний верхний угол, но в красивом прыжке спас свою команду Кержаков.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ловрен. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 20'
    Догнал мяч на фланге Клаудиньо и навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Дзюбе не позволил Мамин.
  • 19'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Вендел и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 18'
    С угла поля навесил Клаудиньо в штрафную, но здесь не смог пробить Азмун в верховой борьбе против Гогличидзе.
  • Угловой
    16'
    Мягко забросил в штрафную Вендел на ход Дзюбе, но того опередил Августыняк и вынес мяч на угловой.
  • 15'
    На чужой половине поля Чистяков подтолкнул в спину Егорычева в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 14'
    С угла поля навесил Бикфалви на дальнюю штангу, но после серии рикошетов Караваев вынес мяч далеко в центр поля.
  • 13'
    Прорывался по флангу Егорычев и прострелил поперек на Бикфалви, но первым оказался Ракицкий и вынес на угловой.
  • 12'
    С углового навесил на ближнюю штангу Клаудиньо, но здесь выиграл верх Мамин и вынес мяч головой обратно на фланг.
  • Угловой
    11'
    Азмун проникающий пас в штрафную исполнял на Караваева, но того опередил Августыняк и вынес сферу на угловой.
  • 9'
    Убегал по правому флангу Караваев и прострелил низом в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 8'
    С дальней дистанции пробил по воротам Бикфалви, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Августыняк на ход Бикфалви, но тот не смог оторваться от Ракицкого и потерял мяч.
  • 6'
    Тонкий пас исполнял Егорычев в штрафную на Бикфалви, который пробил с разворота, но угодил в защитника.
  • 5'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Дзюба и сбросил головой на Клаудиньо, но тот потерял сферу в борьбе с Кузьмичевым.
  • 4'
    В центре поля Августыняк получил по ногам от Вендела. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".
  • 3'
    Диагональ исполнял Ракицкий в штрафную на Караваева, который в касание прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ракицкий Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Егорычев Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Урал 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Урал 0:0 Зенит

Исход игры
Урал
1.1% (2)
Ничья
5.6% (10)
Зенит
93.2% (165)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
45% (63)
Нет
55% (77)
Популярный счёт
0:2 Зенит
31.6% (56)
1:3 Зенит
15.3% (27)
1:2 Зенит
13.6% (24)
0:1 Зенит
5.6% (10)
0:3 Зенит
4.5% (8)
1:1 Ничья
4.5% (8)
0:4 Зенит
1.7% (3)
1:4 Зенит
1.1% (2)
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