С правого фланга Кулаков исполнял подачу в штрафную на ход Егорычеву, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с Ловреном.

Догнал мяч у лицевой линии Круговой и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Малком.

Накрутил соперника на фланге Малком, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

Оказался с мячом в чужой штрафной Бикфалви после паса от Егорычева и пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.

Перед чужой штрафной получил повреждение Малком в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

Замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Дзюбы и Ракицкого второй тайм начнут Малком и Ерохин.

Прорывался по флангу Малком и прострелил в центр штрафной на Азмуна, но того опередил Августыняк и вынес мяч в аут.

В центре поля получил по ногам Бикфалви в борьбе против Чистякова. Штрафной удар исполнять будут екатеринбуржцы.

Долго катают мяч в центре поля петербуржцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

С правого фланга навесил Клаудиньо в штрафную на Азмуна, но тому пробить в падении не позволил Мамин.

На фланге Клаудиньо грубо в подкат прыгнул в ноги Адамову. Судья показал прямую красную карточку нарушителю.

Пауза в матче. Получил Адамов в прошлом эпизоде повреждение и попросил помощи медицинского штаба.

Диагональ исполнял Ловрен на левый фланг, куда забегал Ерохин, но головой вынес сферу в аут Кулаков.

Со штрафного навесил Круговой на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Мамин и вынес мяч головой подальше.

Прорвался к штрафной соперника Бикфалви и забросил вперед на Егорычева, но перехватил этот пас Кержаков на выходе.

Протащил мяч по флангу и прострелил в центр штрафной Кулаков, но никого из партнеров там не оказалось.

Сместился Малком с фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Августыняк.

Дальний заброс исполнил Егорычев в штрафную на ход Бикфалви, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Ловрен.

После навеса с угла поля от Кулакова пробить головой попытался Колесниченко, но нарушил он правила в борьбе против Вендела.

Прорывался по центру к штрафной соперника Ерохин и протолкнул мяч на Вендела, но удар головой бразильца не принес проблем Помазуну.

В центре поля Малкома руками уложил на газон Мамин. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Догнал мяч на фланге Ерохин и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Проникающий пас в штрафную исполнял Малком на ход Караваеву, но Гогличидзе перехватил сферу в подкате.

Пробивал головой Ловрен после навеса с угла поля от Вендела, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

Первый тайм

— Ничего не стал добавлять судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв.

44' Кулакова откровенно сбивал руками перед своей штрафной Ракицкий. Можно было показать вторую желтую карточку защитнику, но пожалел нарушителя судья.

43' С угла поля навесил Клаудиньо в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Августыняк.

42' Пробивал с острого угла Клаудиньо в дальнюю девятку, но Помазун в прыжке перевел снаряд за пределы поля.

41' Дальний заброс исполнял Йовичич в штрафную на Егорычева, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ловрену.

40' Теперь уже Колесниченко пробил в падении после навеса от Кулакова, но мяч от ноги Караваева полетел за пределы поля.

39' Пробивал по воротам Бикфалви головой из пределов штрафной после паса от Егорычева, но мяч полетел немного неточно.

37' В центре поля получил по ногам Августыняк от Дзюбы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Урала".

36' Убрал финтом соперника перед чужой штрафной Клаудиньо и пробил по воротам, но адамов успел заблокировать этот выстрел.

35' Со штрафного навесил Бикфалви на дальнюю штангу, но здесь мяч спокойно вынес головой Барриос подальше.

34' Откровенно сбивал соперника перед своей штрафной Ракицкий, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

33' В центре поля грамотно подставился Дзюба и заработал для своей команды очередной штрафной удар.

32' Выиграл подбор у штрафной соперника Круговой и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

30' Пробивал с дальней дистанции Вендел в дальний угол, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

29' Забросил Ракицкий в штрафную соперника на ход Круговому, но тому добраться до мяча не позволил Мамин.

28' В верховой борьбе Ракицкий налетел на Бикфалви в центре поля. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

27' По флангу забросил Кулаков на ход Егорычеву, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

26' Выиграл подбор у штрафной соперника Адамов и пробил с лету, но мяч полетел далеко от ворот.

25' Со штрафного Колесниченко навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ловрен и головой вынес его подальше.

24' В центре поля получил по ногам Егорычев в подкате от Караваева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

23' С угла поля навесил Бикфалви на дальнюю штангу, где пробил головой Йовичич, но мяч полетел неточно.

23' Егорычев локтем заехал в голову сопернику в центре поля. Судья после долгих раздумий показал нарушителю желтую карточку.

22' Сместился с фланга в центр штрафной Бикфалвии пробил в дальний верхний угол, но в красивом прыжке спас свою команду Кержаков.

22' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ловрен. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

20' Догнал мяч на фланге Клаудиньо и навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Дзюбе не позволил Мамин.

19' Выиграл подбор у штрафной соперника Вендел и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

18' С угла поля навесил Клаудиньо в штрафную, но здесь не смог пробить Азмун в верховой борьбе против Гогличидзе.

16' Мягко забросил в штрафную Вендел на ход Дзюбе, но того опередил Августыняк и вынес мяч на угловой.

15' На чужой половине поля Чистяков подтолкнул в спину Егорычева в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят хозяева.

14' С угла поля навесил Бикфалви на дальнюю штангу, но после серии рикошетов Караваев вынес мяч далеко в центр поля.

13' Прорывался по флангу Егорычев и прострелил поперек на Бикфалви, но первым оказался Ракицкий и вынес на угловой.

12' С углового навесил на ближнюю штангу Клаудиньо, но здесь выиграл верх Мамин и вынес мяч головой обратно на фланг.

11' Азмун проникающий пас в штрафную исполнял на Караваева, но того опередил Августыняк и вынес сферу на угловой.

9' Убегал по правому флангу Караваев и прострелил низом в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

8' С дальней дистанции пробил по воротам Бикфалви, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.

7' Дальний заброс исполнял в штрафную Августыняк на ход Бикфалви, но тот не смог оторваться от Ракицкого и потерял мяч.

6' Тонкий пас исполнял Егорычев в штрафную на Бикфалви, который пробил с разворота, но угодил в защитника.

5' Зацепился за мяч на чужой половине поля Дзюба и сбросил головой на Клаудиньо, но тот потерял сферу в борьбе с Кузьмичевым.

4' В центре поля Августыняк получил по ногам от Вендела. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита".

3' Диагональ исполнял Ракицкий в штрафную на Караваева, который в касание прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.