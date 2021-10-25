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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

Урал
Зенит

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.15
Егорычев Андрей 1 0.08
Панюков Андрей 1 0.08
Максименко Артём 1 0.08
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 7 (1) 0.54
Азмун Сердар 7 (1) 0.54
Ерохин Александр 6 0.46
Клаудиньо 3 0.23
Вендел Маркус 3 0.23
Сутормин Алексей 3 (3) 0.23
Малком Филипе 2 0.15
Мостовой Андрей 2 0.15
Ракицкий Ярослав 1 0.08
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Чистяков Дмитрий 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Вендел Маркус 3 0
Азмун Сердар 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Ловрен Деян 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

2
21
2 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
50%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
50%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

6
35
5 В 1-м тайме 19
1 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 0
2
33%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
3
50%
10
29%
31-45
0
0%
1
3%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
1
17%
10
29%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
5
36%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Урал 0% (0)
    X 8.2% (4)
    Зенит 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Зенит
    9.87
    5.75
    1.38
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    Прогнозы на матч Урал - Зенит

    Исход игры
    Урал
    0% (0)
    Ничья
    8.2% (4)
    Зенит
    91.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    30.6% (15)
    1:2 Зенит
    22.4% (11)
    1:3 Зенит
    16.3% (8)
    0:3 Зенит
    10.2% (5)
    0:1 Зенит
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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