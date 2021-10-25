Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Зенит
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.15
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|Панюков Андрей
|1
|0.08
|Максименко Артём
|1
|0.08
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.54
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.54
|Ерохин Александр
|6
|0.46
|Клаудиньо
|3
|0.23
|Вендел Маркус
|3
|0.23
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.23
|Малком Филипе
|2
|0.15
|Мостовой Андрей
|2
|0.15
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.08
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Чистяков Дмитрий
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|5
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Вендел Маркус
|3
|0
|Азмун Сердар
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Забито
2
21
2 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
50%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
50%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
6
35
5 В 1-м тайме 19
1 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 0
2
33%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
3
50%
10
29%
31-45
0
0%
1
3%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
1
17%
10
29%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
5
36%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Зенит
Исход игры
Урал
0% (0)
Ничья
8.2% (4)
Зенит
91.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
48.98% (24)
Нет
51.02% (25)
Популярный счёт
0:2 Зенит
30.6% (15)
1:2 Зенит
22.4% (11)
1:3 Зенит
16.3% (8)
0:3 Зенит
10.2% (5)
0:1 Зенит
8.2% (4)
1:1 Ничья
8.2% (4)
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