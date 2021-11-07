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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 51327
Дармштадт
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Пфайффер Лука
1:1
11' Гол
Титц Филлип
17' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
1:2
23' Гол
Хонзак Матиас
36' Желтая карточка
Айдин Мехмет
55' Желтая карточка
Ману Брайдон
1:3
63' Гол
Титц Филлип
71' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
2:3
88' Гол
Пирингер Марвин
2:4
89' Гол
Голлер Беньямин
90'+5
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Айдин
Мехмет
24
Дрекслер
Доминик
4
Палссон
Виктор
8
Латца
Данни
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
33
Ману
Брайдон
23
Гьясула
Клаус
11
Кемпе
Тобиас
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Шальке 04
3-5-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Дармштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 11 0.85
Бюльтер Мариус 4 0.31
Каминьски Марцин 2 0.15
Оуведжан Томас 1 0.08
Айдин Мехмет 1 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.08
Пирингер Марвин 1 0.08
Палссон Виктор 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Саласар Родриго 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 10 (1) 0.77
Пфайффер Лука 9 0.69
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.15
Голлер Беньямин 2 0.15
Шнелльхардт Фабиан 2 0.15
Холланд Фабиан 1 0.08
Хонзак Матиас 1 0.08
Карич Эмир 1 0.08
Ману Брайдон 1 0.08
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каминьски Марцин 3 0
Флик Флориан 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Латца Данни 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Саласар Родриго 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пфайффер Патрик 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Бадер Маттиас 3 0
Гьясула Клаус 3 0
Карич Эмир 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
23%
4
25%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
5
42%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

21
30
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
19%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
8
27%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
2
7%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
7
41%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 2 4 31 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
6. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
7. Гамбург Заявка 13 4 8 1 20 - 15 20
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Ганновер 96 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 2 5 6 11 - 19 11
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Айдин Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хонзак Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Дрекслер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 2:4 Дармштадт онлайн


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