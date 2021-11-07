Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 51327
1:0
8' Гол в свои воротаПфайффер Лука
1:1
11' ГолТитц Филлип
17' Желтая карточкаДрекслер Доминик
1:2
23' ГолХонзак Матиас
36' Желтая карточкаАйдин Мехмет
55' Желтая карточкаМану Брайдон
1:3
63' ГолТитц Филлип
71' Желтая карточкаКемпе Тобиас
2:3
88' ГолПирингер Марвин
2:4
89' ГолГоллер Беньямин
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
17'
23'
1:2
36'
55'
63'
1:3
71'
88'
2:3
89'
2:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 21
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Шальке 04
Дармштадт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|11
|0.85
|Бюльтер Мариус
|4
|0.31
|Каминьски Марцин
|2
|0.15
|Оуведжан Томас
|1
|0.08
|Айдин Мехмет
|1
|0.08
|Дрекслер Доминик
|1
|0.08
|Пирингер Марвин
|1
|0.08
|Палссон Виктор
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|10 (1)
|0.77
|Пфайффер Лука
|9
|0.69
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.15
|Голлер Беньямин
|2
|0.15
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.15
|Холланд Фабиан
|1
|0.08
|Хонзак Матиас
|1
|0.08
|Карич Эмир
|1
|0.08
|Ману Брайдон
|1
|0.08
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Бадер Маттиас
|3
|0
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
23%
4
25%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
5
42%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
21
30
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
4
19%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
8
27%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
2
7%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
7
41%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|20 - 15
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3