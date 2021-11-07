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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
2:2
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
1:0
15' Гол
Дост Бас
2:0
35' Гол
Де Кетеларе Шарль
2:1
39' Гол
Доннум Арон
47' Желтая карточка
Мата Клинтон
51' Желтая карточка
Миньоле Симон
2:2
52' Пенальти
Дюссенн Ноэ
69' Желтая карточка
Раскин Николас
90' Желтая карточка
Рафья Хамза
90'+8
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
11
Мауасса
Фет
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
28
Бремпт
Игнасе
29
Дост
Бас
90
Де
Кетеларе
Шарль
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
11
Доннум
Арон
17
Мулека
Джексон
7
Драгус
Денис
Брюгге
4-3-3
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Стандард

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
30.8%
19 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

47 матчей

42.6%
27.7%
29.7%
20 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.8%
38.3%
31.9%
14 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.4%
34%
25.6%
19 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 5 0.36
Вормер Руд 4 0.29
Ванакен Ханс 4 0.29
Дост Бас 4 (1) 0.29
Ланг Ноа 3 0.21
Соболь Эдуард 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Мата Клинтон 1 0.07
Баланта Эдер 1 0.07
Персин Тибо 1 0.07
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.21
Амалла Селим 2 (1) 0.14
Клаусс Жоао 2 (1) 0.14
Тапсоба Абдул 2 0.14
Доннум Арон 1 0.07
Николя Гавори 1 0.07
Лайфис Константинос 1 0.07
Бастьен Самюэль 1 0.07
Бокади Мервей 1 0.07
Мулека Джексон 1 0.07
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.07
Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Ланг Ноа 5 0
Соболь Эдуард 3 1
Баланта Эдер 3 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Клаусс Жоао 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Сике Уго 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Раскин Николас 3 0
Рафья Хамза 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Доннум Арон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

26
16
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
4
15%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
5
31%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
5
22%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2
Стандард
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 14 7 6 1 25 - 17 27
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 14 6 5 3 25 - 18 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Гент 0:0 14 5 3 6 21 - 15 18
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 14 4 5 5 16 - 23 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 0:0 14 4 1 9 16 - 27 13
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Гент 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
4. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
5. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 7 3 3 1 14 - 12 12
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. Гент 0:0 7 1 2 4 5 - 6 5
16. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 0:0 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Доннум Арон бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Де Кетеларе Шарль бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 2:2 Стандард онлайн


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