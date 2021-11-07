Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
15' ГолДост Бас
2:0
35' ГолДе Кетеларе Шарль
2:1
39' ГолДоннум Арон
47' Желтая карточкаМата Клинтон
51' Желтая карточкаМиньоле Симон
2:2
52' ПенальтиДюссенн Ноэ
69' Желтая карточкаРаскин Николас
90' Желтая карточкаРафья Хамза
77
Мата
Клинтон
11
Мауасса
Фет
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
15'
1:0
35'
39'
2:1
47'
51'
52'
2:2
69'
72'
90'
История личных встреч
Брюгге
Стандард
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
30.8%
19 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
47 матчей
42.6%
27.7%
29.7%
20 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.8%
38.3%
31.9%
14 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.4%
34%
25.6%
19 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|5
|0.36
|Вормер Руд
|4
|0.29
|Ванакен Ханс
|4
|0.29
|Дост Бас
|4 (1)
|0.29
|Ланг Ноа
|3
|0.21
|Соболь Эдуард
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Мата Клинтон
|1
|0.07
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|Персин Тибо
|1
|0.07
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.21
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.14
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.14
|Тапсоба Абдул
|2
|0.14
|Доннум Арон
|1
|0.07
|Николя Гавори
|1
|0.07
|Лайфис Константинос
|1
|0.07
|Бастьен Самюэль
|1
|0.07
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|Мулека Джексон
|1
|0.07
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.07
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Ланг Ноа
|5
|0
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Баланта Эдер
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Сике Уго
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Раскин Николас
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
4
15%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
5
31%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
5
22%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2
Стандард
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|14
|6
|5
|3
|25 - 18
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Гент
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 15
|18
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|0:0
|14
|4
|1
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Гент
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|4.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|Гент
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|16.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3