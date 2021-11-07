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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6899
Хайденхайм
0'
1:0
34' Гол
Йонжич Антонио
2:0
45' Гол
Йонжич Антонио
54' Желтая карточка
Мэлоун Морис
60' Желтая карточка
Шёппнер Ян
63' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
75' Желтая карточка
Шрек Сэм
90'+4
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
19
Сиярич
Омар
10
Назаров
Дмитрий
II
9
Йонжич
Антонио
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
30
Тоеркауф
Норман
20
Бурнич
Дженис
13
Лайпертц
Роберт
11
Томалла
Денис
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Хайденхайм

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
К
0:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б3
0:0
Б3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 3 0.23
Гуйе Бабакар 2 0.15
Сиярич Омар 1 0.08
Назаров Дмитрий II 1 0.08
Кюн Николас 1 0.08
Бюссманн Гаэтен 1 0.08
Барилла Энтони 1 0.08
Хертель Саша 1 0.08
Цолински Бен 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.31
Мор Тобиас 3 (1) 0.23
Хюсинг Оливер 2 0.15
Лайпертц Роберт 1 0.08
Майнка Патрик 1 0.08
Шмидт Патрик II 1 0.08
Шиммер Штефан 1 0.08
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фандрих Клеменс 3 1
Мессегем Суфьян 3 1
Назаров Дмитрий II 4 0
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Цолински Бен 2 0
Йонжич Антонио 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Мор Тобиас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
4
50%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
71%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
4
33%
6
40%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
10
59%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 2 4 31 - 16 23
5. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
6. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
7. Гамбург Заявка 13 4 8 1 20 - 15 20
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Ганновер 96 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 2 5 6 11 - 19 11
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Йонжич Антонио бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Йонжич Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 2:0 Хайденхайм онлайн


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