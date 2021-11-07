Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion Зрители: 6899
1:0
34' ГолЙонжич Антонио
2:0
45' ГолЙонжич Антонио
54' Желтая карточкаМэлоун Морис
60' Желтая карточкаШёппнер Ян
63' Желтая карточкаФёренбах Йонас
75' Желтая карточкаШрек Сэм
26
Гонтер
Сёрен
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
19
Сиярич
Омар
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
34'
1:0
45'
54'
60'
63'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Хайденхайм
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|3
|0.23
|Гуйе Бабакар
|2
|0.15
|Сиярич Омар
|1
|0.08
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.08
|Кюн Николас
|1
|0.08
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.08
|Барилла Энтони
|1
|0.08
|Хертель Саша
|1
|0.08
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.31
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.23
|Хюсинг Оливер
|2
|0.15
|Лайпертц Роберт
|1
|0.08
|Майнка Патрик
|1
|0.08
|Шмидт Патрик II
|1
|0.08
|Шиммер Штефан
|1
|0.08
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
4
50%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
71%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
4
33%
6
40%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
10
59%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0
Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 16
|23
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|20 - 15
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3