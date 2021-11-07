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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Цюрих
0'
5' Желтая карточка
Фрик Джереми
11' Желтая карточка
Крамер Блаж
0:1
28' Гол
Сисей Ассан
43' Желтая карточка
Имери Кастриот
0:2
44' Гол
Крюезиу Мирлинд
47' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
53' Желтая карточка
Сотье Антони
55' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
61' Желтая карточка
Киэ Грежон
1:2
66' Гол
Имери Кастриот
80' Желтая карточка
Думбия Усман
86' Желтая карточка
Роделен Ронни
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Крамер
Блаж
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-1-2-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Серветт
Цюрих

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 4 0.31
Киэ Грежон 3 0.23
Руй Стив 3 0.23
Конья Тимоте 3 0.23
Стеванович Мирослав 2 0.15
Роделен Ронни 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 10 0.77
Маркезано Антонио 6 (2) 0.46
Герреро Адрия 2 0.15
Боранияшевич Никола 2 0.15
Гогия Акакий 2 0.15
Rodrigo Pollero 2 0.15
Крюезиу Мирлинд 2 0.15
Чорич Анте 1 0.08
Крамер Блаж 1 0.08
Ньонто Вильфред 1 0.08
Джемаили Блерим 1 0.08
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Руй Стив 3 0
Фрик Джереми 1 1
Киэ Грежон 2 0
Валь Тео 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Имери Кастриот 1 0
Антунес Алексис 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 6 0
Сисей Ассан 5 0
Герреро Адрия 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Алити Фидан 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
2
17%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
4
24%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
11%
6
21%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
3
16%
7
24%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
6
23%
6
26%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0
Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 2:1 13 7 4 2 31 - 24 25
3. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
4. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
5. Лугано 11 5 2 4 15 - 14 17
6. Сьон 13 4 3 6 16 - 27 15
7. Серветт 1:2 13 3 3 7 20 - 28 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 13 1 7 5 17 - 23 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 5 6 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 2:1 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Серветт 1:2 7 2 1 4 12 - 15 7
9. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 9 - 13 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
3. Цюрих 2:1 7 3 2 2 14 - 15 11
4. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
5. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
6. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Серветт 1:2 6 1 2 3 8 - 13 5
8. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
51.00
5.80
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:2 Цюрих онлайн


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