Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 6028
5' Желтая карточкаФрик Джереми
11' Желтая карточкаКрамер Блаж
0:1
28' ГолСисей Ассан
43' Желтая карточкаИмери Кастриот
0:2
44' ГолКрюезиу Мирлинд
47' Желтая карточкаНьонто Вильфред
53' Желтая карточкаСотье Антони
55' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
61' Желтая карточкаКиэ Грежон
1:2
66' ГолИмери Кастриот
80' Желтая карточкаДумбия Усман
86' Желтая карточкаРоделен Ронни
90' Желтая карточкаДиалло Мусса
90' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
90' Желтая карточкаМендеш Папу
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш ПапуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
Ход матча
5'
11'
28'
0:1
43'
44'
0:2
47'
53'
55'
61'
66'
1:2
80'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 12
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Серветт
Цюрих
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|4
|0.31
|Киэ Грежон
|3
|0.23
|Руй Стив
|3
|0.23
|Конья Тимоте
|3
|0.23
|Стеванович Мирослав
|2
|0.15
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Валь Тео
|1 (1)
|0.08
|Сотье Антони
|1
|0.08
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|10
|0.77
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.46
|Герреро Адрия
|2
|0.15
|Боранияшевич Никола
|2
|0.15
|Гогия Акакий
|2
|0.15
|Rodrigo Pollero
|2
|0.15
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0.15
|Чорич Анте
|1
|0.08
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|Ньонто Вильфред
|1
|0.08
|Джемаили Блерим
|1
|0.08
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|4
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Фрик Джереми
|1
|1
|Киэ Грежон
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Сисей Ассан
|5
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
2
14%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
4
24%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
10%
6
19%
1-15
5
25%
3
10%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
20%
6
19%
61-75
3
15%
7
23%
76-90
Пропущено
28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
7
25%
6
25%
31-45
7
25%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
5
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0
Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|2.
|Цюрих
|13
|7
|4
|2
|31 - 24
|25
|3.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|4.
|Лугано
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|5.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|7.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|8.
|Серветт
|13
|3
|3
|7
|20 - 28
|12
|9.
|Люцерн
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Серветт
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|3.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|14 - 15
|11
|4.
|Лугано
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|9.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2