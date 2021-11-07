  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
4:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Рубин
0'
20' Желтая карточка
Бакаев Солтмурад
0:1
35' Гол
Бакаев Солтмурад
1:1
42' Гол
Байрамян Хорен
43' Желтая карточка
Поярков Николай
2:1
50' Гол
Полоз Дмитрий
3:1
55' Гол
Алмквист Понтус
56' Желтая карточка
Уремович Филип
56' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
58' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
4:1
65' Гол
Соу Али
75'
4:1. Али Соу
3:1. Понтус Алмквист
2:1. Дмитрий Полоз
0:1. Солтмурад Бакаев
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
15
Глебов
Данил
8
Гигович
Армин
19
Байрамян
Хорен
7
Полоз
Дмитрий
22
Соу
Али
11
Алмквист
Понтус
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
28
Абильдгор
Оливер
5
Уремович
Филип
6
Ин-Бом
Хван
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
7
Бакаев
Солтмурад
14
Костюков
Михаил
21
Кварацхелия
Хвича
Ростов
4-1-2-3
Рубин
4-1-2-3

Ход матча

20'
 
Бакаев Солтмурад
21'
Сухомлинов Данила
Гигович Армин
 
35'
0:1
Бакаев Солтмурад
(Ин-Бом Хван)
42'
Байрамян Хорен
(Терентьев Денис)
1:1
43'
Поярков Николай
 
50'
Полоз Дмитрий
2:1
55'
Алмквист Понтус
(Байрамян Хорен)
3:1
56'
 
Уремович Филип
56'
 
Кварацхелия Хвича
58'
Баштуш Бартоломеу
 
65'
Соу Али
4:1
66'
 
Онугха Герман
Костюков Михаил
71'
Комличенко Николай
Соу Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2

История личных встреч

Ростов
Рубин

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 5 (1) 0.36
Глебов Данил 3 0.21
Комличенко Николай 3 (1) 0.21
Хасимото Кэнто 2 0.14
Соу Али 2 0.14
Терентьев Денис 1 0.07
Алмквист Понтус 1 0.07
Баштуш Бартоломеу 1 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Осипенко Максим 1 0.07
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.29
Ин-Бом Хван 2 0.14
Хакшабанович Сеад 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Кварацхелия Хвича 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Деспотович Джордже 1 (1) 0.07
Йевтич Дарко 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Онугха Герман 1 0.07

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 3 0
Сухомлинов Данила 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
6
24%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин 1:4 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ростов 4:1 Заявка 14 4 4 6 24 - 25 16
11. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин 1:4 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
8. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
12. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов 4:1 Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов 4:1 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин 1:4 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 76'
    Пасоваться принялся "Ростов" поперёк поля в центральной зоне, и казанцы не идут в прессинг. Подписывается капитуляция?
  • Опасный момент
    74'
    ОПАСНО! Кварацхелия ворвался на левый край штрафной площади, и выполнил прострел на дальнюю штангу на Бакаева, но Солтмурад был пойман на небольшом противоходе, из-за чего пробить по воротам не сумел.
  • 73'
    Дрейер с дальней дистанции нанёс поспешный удар по воротам соперника, но слабо получилось, и Песьяков без каких-либо проблем мяч поймал.
  • Замена
    72'
    Вторая замена в составе "Ростова": вместо Али Соу на поле вышел Николай Комличенко.
  • Травма, повреждение
    71'
    Прихрамывая уходит с поля Соу, и уже понятно, что ему потребуется вынужденная замена, которая уже практически готова у Виталия Кафанова.
  • Травма, повреждение
    70'
    Соу получил какое-то повреждение, из-за чего присел на газон. Арбитру приходится приглашать на поле медицинскую бригаду.
  • 69'
    Но всё же старается сейчас команда Леонида Слуцкого большими силами идти вперёд. Кварацхелия на левом фланге сбросил мяч немного назад на Хакшабановича, который выполнял подачу в центр, но на на выходе чётко сыграл Песьяков.
  • 68'
    Очень сложно представить, что "Рубин" сумеет в такой ситуации вернуться в игру. Великолепен просто "Ростов" во втором тайме сегодня.
  • Замена
    67'
    Первая замена в составе "Рубина": вместо Михаила Костюкова на поле вышел Герман Онугха.
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Али Соу!!!
    Дожили всё-таки хозяева! Глебов отобрал мяч у Хвана, сыграл в штрафную площадку на Соу, который сместился чуть левее, после чего пробить точно в дальний нижний угол.
  • 65'
    "Рубину" остаётся только уповать на то, что у "Ростова" закончатся скоро силы. Сейчас на кураже хозяева поля гораздо ближе к своему четвёртому голу, нежели казанцы к оживлению интриги.
  • Опасный момент
    64'
    Соу по центру теперь просочился в чужую штрафную площадку, но под прессингом двух соперников не сумел пробить сильно, и Дюпин сумел совершить сэйв.
  • Опасный момент
    63'
    ОПАСНО! Соу очень хочет забить сегодня, но не получается. После диагональной подачи с правого фланга на дальнюю штангу от Терентьева, в падении головой пробивал Али, но не попал немного в створ ворот.
  • 62'
    "Ростов" продолжает играть очень плотно и агрессивно. Ни о какой игре на простое удержание счёта речи не идёт. Очень тяжело приходится "Рубину".
  • 61'
    Алмквист с дальней дистанции решил пробить по воротам казанцев, но получилось несильно и неточно. Пришлось шведу извиняться после этого перед партнёрами по команде.
  • 60'
    Хакшабанович из глубины поля выполнил подачу стандартного положения в чужую штрафную площадку, но там легко удалось отбиться ростовским защитникам.
  • Желтая карточка
    59'
    Бакаев красиво обыграл Баштуша, и был сбит защитником, который заслуженно также стал лауреатом жёлтой карточки. Очень горячая игра пошла в эти минуты.
  • Желтая карточка
    58'
    Кварацхелия также начал спорить, предъявляя претензии четвёртому арбитру, и он также получил за неспортивное поведение "горчичник".
  • Желтая карточка
    57'
    Уремович после гола принялся спорить с арбитром, за что получил жёлтую карточку. Считает футболист "Рубина", что его команда должна была бить пенальти.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Понтус Алмквист!!!
    Быструю контратаку провели хозяева поля, Алмквист снова ворвался на левый край штрафной площади, и на этот раз точно пробил в дальний нижний угол. Голевой пас на счету Байрамяна.
  • Судья
    55'
    Уремович в чужой штрафной площади падал после контакта с Поярковым, но слишком картинно это делал, поэтому судьи не увидели повода для назначения пенальти.
  • Опасный момент
    54'
    Хван с дальней дистанции решил пробить по воротам со штрафного удара - Песьяков не рискнул ловить мяч, отбив его в сторону.
  • 53'
    Тут же большая группа запасных футболистов "Рубина" отправилась в разминочную зону. Очень неприятно перевернулась ситуация в игре для команды Леонида Слуцкого.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Дмитрий Полоз!!!
    Абильдгор в своей штрафной площади потерял мяч под прессингом, Дюпин сумел спасти команду после выстрела Соу, мяч после сэйва вратаря попал в перекладину, но первым на добивании оказался Полоз.
  • Штанга
    50'
    ОПАСНО! Алмквист ворвался на левый край чужой штрафной площади, и пробивал из-под защитника в дальний нижний угол, но мяч пошёл чуть-чуть мимо створа, "облизнув" штангу.
  • 49'
    Поярков многовато позволяет соперникам на своём левом фланге обороны. Вполне возможно, что его придётся поменять Виталию Кафанову для увеличения надёжности оборонительной игры.
  • Опасный момент
    48'
    Зотов подключился к атаке по правому флангу, немного сместился в центр, и опасно пробивал с ближнюю "девятку" - небольшой промах получился.
  • 47'
    Обошлось без замен в перерыве. В первом тайме, напомню, Виталию Кафанову пришлось сделать одну вынужденную кадровую перестановку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Боевая ничья 1:1 пока что в Ростове-на-Дону. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Байрамян по левому флангу теперь протащил мяч к лицевой линии, откуда выполнил отличный кросс в центр штрафной площади на Соу, который пробивал головой с семи метров, но над воротами мяч полетел.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Желтая карточка
    44'
    Поярков жестковато нарушил правила на чужой половине поля, сорвав возможную контратаку "Рубина", за что получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хорен Байрамян!!!
    Соу на правом фланге атаки здорово отборолся за мяч, коротко сыграл в штрафную площадку на Терентьева, который прострелил дальней в центр, где Полоз грамотно пропустил мяч, и Поярков в касание пробил точно в левый нижний угол.
  • Фол, нарушение
    42'
    Костюков опасно играл против Глебова, за что вполне мог получать карточку, но арбитр решил не наказывать Михаила.
  • 41'
    "Рубин" даже не думает о том, чтобы сбавлять темп и переходить на оборонительную тактику. Хорошо в физическом плане готова команда Леонида Слуцкого.
  • Опасный момент
    40'
    Кварацхелия впервые в этом матче сумел на скорости сместиться со своего левого фланга в штрафную площадку, но удар в дальний верхний угол у Хвичи оказался неточным.
  • 39'
    В контратаке "Ростова" прошла передача на левый край атаки на ход Алмквисту, который простреливал в центр штрафной площади, но на замыкание никто из партнёров по команде не успел.
  • 38'
    Приуныли немного болельщики на трибунах "Ростов Арены". Но не время отчаиваться, так как времени впереди более чем достаточно для камбека.
  • 38'
    Приуныли немного болельщики на трибунах "Ростов Арены". Но не время отчаиваться, так как времени впереди более чем достаточно для камбека.
  • 37'
    В спокойной размеренной игре мяч начал лучше держаться под контролем "Рубина". В динамичной агрессивной игре больше игровым снарядом владел "Ростов".
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Солтмурад Бакаев!!!
    Прошла простая передача на правый край штрафной площади, откуда Бакаев, предварительны прицелившись, пробил точно в дальний угол. Поярков не успел накрыть Солтмурада.
  • Фол, нарушение
    35'
    Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Со стандарта следовала подача на левый край штрафной площади соперника, но там защитники "Ростова" уверенно сработали на съёме.
  • 34'
    Успокоилась игра ещё больше в эти минуты. "Ростов" продолжает пасоваться на своей половине поля, а казанцы совсем перестали их прессинговать.
  • 32'
    Вернулся в игру Хвича после оказания помощи, но Онугха на всякий случай начал разминаться за кромкой поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Проблемы у Кварацхелии возникли после борьбы с Баштушем. Потребовалась медицинская помощь грузинскому полузащитнику.
  • 30'
    Терентьев подключился к атаке "Ростова", и мощно пробивал с дальней дистанции, но мяч не лёг на ногу как следует, из-за чего улетел высоко на трибуны.
  • 29'
    Кварацхелия пытался на дриблинге сместиться в штрафную площадку, но проиграл борьбу Баштушу, который сумел чисто отработать в отборе.
  • Угловой
    28'
    После подачи углового особой опасности у ворот ростовчан не произошло, так что болельщикам "жёлто-синих" можно выдохнуть с облегчением.
  • Опасный момент
    27'
    С правого фланга Бакаев сместился в центр, и метров с 22 плотно пробивал в ближнюю "девятку" - Песьяков с трудом парировал мяч на угловой.
  • 26'
    Полоз на правом фланге в ответной атаке попытался накрутить соперника и прострелить в штрафную площадку, но соперникв всё-таки задел мяч, который срикошетил на Дюпина.
  • 25'
    С правого фланга Бакаев подавал на дальний край штрафной площади, откуда Уремович пробивал головой, но попал в одного из защитников соперника.
  • Замена
    24'
    Первая замена в составе "Ростова": вместо травмированного Армина Гиговича на поле вышел Данила Сухомлинов.
  • Желтая карточка
    23'
    Бакаев в середине поля грубовато сыграл, и арбитр решил, что пришла пора всё-таки расчехлять карман и доставать отткуда карточку.
  • Травма, повреждение
    22'
    Своим ходом покинул поле Гигович, но, судя по всему, на него он уже не вернётся. Готовится первая замена в команде Виталия Кафанова.
  • Травма, повреждение
    21'
    Гигович в борьбе с Дрейером получил мышечное повреждение. Не исключено, что понадобится парню вынужденная замена.
  • Опасный момент
    20'
    Хван снова пробивал из-за пределов штрафной площади из-под защитника, но не слишком мощно получилось, поэтому Весьяков в падении намертво мяч поймал.
  • 19'
    Бакаев в ответной атаке с правого фланга также пытался выполнить навес на дальнюю штангу, но Осипенко сумел там выпрыгнуть выше соперника.
  • 18'
    Байрамян протащил мяч к левому углу чужой штрафной площади, откуда пытался выполнить навес в район дальней штанги, но низковато мяч был поднят над землёй.
  • 17'
    Казанцы высокий командный прессинг на чужой половине поля не прекращают, вынуждая соперников ошибаться. Мяч был отобран, после чего Хван пробивал с дальней дистанции, но неточно получилось.
  • 16'
    Ближе к середине тайма заоблачный темп матча всё же начинает немного падать, и ростовчане решили немного покатать мяч на своей половине поля.
  • 15'
    Насколько же контрастирует этот матч с предыдущим в Екатеринбурге, где команды практически весь матч проходили пешком. Здесь дело не должно закончиться нулевой ничьей.
  • Судья
    14'
    Байрамяна взяли в "коробочку" два соперника, однако арбитр в этом эпизоде не заметил фола. Публика на "Ростов Арене" очень недовольна таким либеральным решением.
  • Опасный момент
    13'
    Дрейер с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев, но видел момент удара Песьяков, что позволило ему достаточно уверенно парировать мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Глебов теперь в середине поля жёстко поймал на бедро Кварацхелию. Судья пока что предпочитает не торопиться с демонстрацией жёлтых карточек.
  • Судья
    11'
    Абильдгор в середине поля грубовато наскочил на Соу, но мяч остался под контролем "Ростова", поэтому арбитр решил не останавливать встречу.
  • 10'
    Не задерживаются совсем команды в середине поля, стараясь как можно скорее обострять игру, ища счастья у чужих владений.
  • Угловой
    9'
    Подача углового последовала на ближнюю штангу, но там Уремович в высоком прыжке сумел выбить мяч подальше.
  • Опасный момент
    8'
    Алмквист снова тащил мяч вперёд по левому краю, и теперь он метров с 23 выстреливал в ближний нижний угол, и Дюпину пришлось постараться, чтобы перевести мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    7'
    Бакаев пострадал в одном из жёстких единоборств в середине поля, но обошлось без серьёзного повреждение - не пришлось арбитру приглашать на поле медицинскую бригаду.
  • 6'
    Алмквист протащил мяч в штрафную площадку гостей, после чего следовала передача назад и в центр под удар Соу, но выстрел последнего был блокирован.
  • 5'
    Правым флангом ответную атаку соорудили футболисты "Рубина", и в штрафную площадку следовала прострельная передача на средней высоте, но Песьяков уверенно сыграл кулаками на выходе.
  • 4'
    Соу тащил мяч к чужой штрафной площади по центру, но в борьбе мяч от его левой ноги отскочил далеко вперёд - прямо на Дюпина.
  • 3'
    Не так уж мало сегодня болельщиков на трибунах "Ростов Арены". Хорошая футбольная атмосфера в Ростове-на-Дону в этот день.
  • 2'
    Сумбурная игра пошла с первых минут на поле. Видно, что футболисты максимально заряжены сегодня на битву.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов 4:1 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Ростов 4:1 Рубин

Исход игры
Ростов
30.4% (45)
Ничья
56.1% (83)
Рубин
13.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (37)
Меньше
72.79% (99)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (72)
1:0 Ростов
14.2% (21)
2:1 Ростов
13.5% (20)
1:2 Рубин
8.8% (13)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Рубин
2% (3)
1:3 Рубин
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 