Россия: Премьер-лига 2021-2022
4:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Ростов Арена
20' Желтая карточкаБакаев Солтмурад
0:1
35' ГолБакаев Солтмурад
1:1
42' ГолБайрамян Хорен
43' Желтая карточкаПоярков Николай
2:1
50' ГолПолоз Дмитрий
3:1
55' ГолАлмквист Понтус
56' Желтая карточкаУремович Филип
56' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
58' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
4:1
65' ГолСоу Али
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitaliy Kafanov
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Ход матча
20'
35'
0:1
42'
43'
50'
2:1
55'
56'
65'
4:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
История личных встреч
Ростов
Рубин
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|5 (1)
|0.36
|Глебов Данил
|3
|0.21
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.21
|Хасимото Кэнто
|2
|0.14
|Соу Али
|2
|0.14
|Терентьев Денис
|1
|0.07
|Алмквист Понтус
|1
|0.07
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.07
|Байрамян Хорен
|1
|0.07
|Осипенко Максим
|1
|0.07
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.29
|Ин-Бом Хван
|2
|0.14
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.07
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.07
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|Самошников Илья
|1
|0.07
|Онугха Герман
|1
|0.07
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Сухомлинов Данила
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Зотов Георгий
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
6
24%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|1:4 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ростов
|4:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 25
|16
|11.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|1:4 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|4:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|4:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|1:4 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 4:1 Рубин
Исход игры
Ростов
30.4% (45)
Ничья
56.1% (83)
Рубин
13.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (37)
Меньше
72.79% (99)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (72)
1:0 Ростов
14.2% (21)
2:1 Ростов
13.5% (20)
1:2 Рубин
8.8% (13)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Рубин
2% (3)
1:3 Рубин
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!