Прихрамывая уходит с поля Соу, и уже понятно, что ему потребуется вынужденная замена, которая уже практически готова у Виталия Кафанова.

Дрейер с дальней дистанции нанёс поспешный удар по воротам соперника, но слабо получилось, и Песьяков без каких-либо проблем мяч поймал.

ОПАСНО! Кварацхелия ворвался на левый край штрафной площади, и выполнил прострел на дальнюю штангу на Бакаева, но Солтмурад был пойман на небольшом противоходе, из-за чего пробить по воротам не сумел.

Пасоваться принялся "Ростов" поперёк поля в центральной зоне, и казанцы не идут в прессинг. Подписывается капитуляция?

Обошлось без замен в перерыве. В первом тайме, напомню, Виталию Кафанову пришлось сделать одну вынужденную кадровую перестановку.

Зотов подключился к атаке по правому флангу, немного сместился в центр, и опасно пробивал с ближнюю "девятку" - небольшой промах получился.

Поярков многовато позволяет соперникам на своём левом фланге обороны. Вполне возможно, что его придётся поменять Виталию Кафанову для увеличения надёжности оборонительной игры.

ОПАСНО! Алмквист ворвался на левый край чужой штрафной площади, и пробивал из-под защитника в дальний нижний угол, но мяч пошёл чуть-чуть мимо створа, "облизнув" штангу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Дмитрий Полоз!!! Абильдгор в своей штрафной площади потерял мяч под прессингом, Дюпин сумел спасти команду после выстрела Соу, мяч после сэйва вратаря попал в перекладину, но первым на добивании оказался Полоз.

Тут же большая группа запасных футболистов "Рубина" отправилась в разминочную зону. Очень неприятно перевернулась ситуация в игре для команды Леонида Слуцкого.

Хван с дальней дистанции решил пробить по воротам со штрафного удара - Песьяков не рискнул ловить мяч, отбив его в сторону.

Уремович в чужой штрафной площади падал после контакта с Поярковым, но слишком картинно это делал, поэтому судьи не увидели повода для назначения пенальти.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Понтус Алмквист!!! Быструю контратаку провели хозяева поля, Алмквист снова ворвался на левый край штрафной площади, и на этот раз точно пробил в дальний нижний угол. Голевой пас на счету Байрамяна.

Уремович после гола принялся спорить с арбитром, за что получил жёлтую карточку. Считает футболист "Рубина", что его команда должна была бить пенальти.

Кварацхелия также начал спорить, предъявляя претензии четвёртому арбитру, и он также получил за неспортивное поведение "горчичник".

Бакаев красиво обыграл Баштуша, и был сбит защитником, который заслуженно также стал лауреатом жёлтой карточки. Очень горячая игра пошла в эти минуты.

Хакшабанович из глубины поля выполнил подачу стандартного положения в чужую штрафную площадку, но там легко удалось отбиться ростовским защитникам.

Алмквист с дальней дистанции решил пробить по воротам казанцев, но получилось несильно и неточно. Пришлось шведу извиняться после этого перед партнёрами по команде.

"Ростов" продолжает играть очень плотно и агрессивно. Ни о какой игре на простое удержание счёта речи не идёт. Очень тяжело приходится "Рубину".

ОПАСНО! Соу очень хочет забить сегодня, но не получается. После диагональной подачи с правого фланга на дальнюю штангу от Терентьева, в падении головой пробивал Али, но не попал немного в створ ворот.

Соу по центру теперь просочился в чужую штрафную площадку, но под прессингом двух соперников не сумел пробить сильно, и Дюпин сумел совершить сэйв.

"Рубину" остаётся только уповать на то, что у "Ростова" закончатся скоро силы. Сейчас на кураже хозяева поля гораздо ближе к своему четвёртому голу, нежели казанцы к оживлению интриги.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Али Соу!!! Дожили всё-таки хозяева! Глебов отобрал мяч у Хвана, сыграл в штрафную площадку на Соу, который сместился чуть левее, после чего пробить точно в дальний нижний угол.

Очень сложно представить, что "Рубин" сумеет в такой ситуации вернуться в игру. Великолепен просто "Ростов" во втором тайме сегодня.

Но всё же старается сейчас команда Леонида Слуцкого большими силами идти вперёд. Кварацхелия на левом фланге сбросил мяч немного назад на Хакшабановича, который выполнял подачу в центр, но на на выходе чётко сыграл Песьяков.

Соу получил какое-то повреждение, из-за чего присел на газон. Арбитру приходится приглашать на поле медицинскую бригаду.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Боевая ничья 1:1 пока что в Ростове-на-Дону. Отдыхаем...

45' Байрамян по левому флангу теперь протащил мяч к лицевой линии, откуда выполнил отличный кросс в центр штрафной площади на Соу, который пробивал головой с семи метров, но над воротами мяч полетел.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Поярков жестковато нарушил правила на чужой половине поля, сорвав возможную контратаку "Рубина", за что получил жёлтую карточку.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хорен Байрамян!!!

Соу на правом фланге атаки здорово отборолся за мяч, коротко сыграл в штрафную площадку на Терентьева, который прострелил дальней в центр, где Полоз грамотно пропустил мяч, и Поярков в касание пробил точно в левый нижний угол.

42' Костюков опасно играл против Глебова, за что вполне мог получать карточку, но арбитр решил не наказывать Михаила.

41' "Рубин" даже не думает о том, чтобы сбавлять темп и переходить на оборонительную тактику. Хорошо в физическом плане готова команда Леонида Слуцкого.

40' Кварацхелия впервые в этом матче сумел на скорости сместиться со своего левого фланга в штрафную площадку, но удар в дальний верхний угол у Хвичи оказался неточным.

39' В контратаке "Ростова" прошла передача на левый край атаки на ход Алмквисту, который простреливал в центр штрафной площади, но на замыкание никто из партнёров по команде не успел.

38' Приуныли немного болельщики на трибунах "Ростов Арены". Но не время отчаиваться, так как времени впереди более чем достаточно для камбека.

38' Приуныли немного болельщики на трибунах "Ростов Арены". Но не время отчаиваться, так как времени впереди более чем достаточно для камбека.

37' В спокойной размеренной игре мяч начал лучше держаться под контролем "Рубина". В динамичной агрессивной игре больше игровым снарядом владел "Ростов".

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Солтмурад Бакаев!!!

Прошла простая передача на правый край штрафной площади, откуда Бакаев, предварительны прицелившись, пробил точно в дальний угол. Поярков не успел накрыть Солтмурада.

35' Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Со стандарта следовала подача на левый край штрафной площади соперника, но там защитники "Ростова" уверенно сработали на съёме.

34' Успокоилась игра ещё больше в эти минуты. "Ростов" продолжает пасоваться на своей половине поля, а казанцы совсем перестали их прессинговать.

32' Вернулся в игру Хвича после оказания помощи, но Онугха на всякий случай начал разминаться за кромкой поля.

31' Проблемы у Кварацхелии возникли после борьбы с Баштушем. Потребовалась медицинская помощь грузинскому полузащитнику.

30' Терентьев подключился к атаке "Ростова", и мощно пробивал с дальней дистанции, но мяч не лёг на ногу как следует, из-за чего улетел высоко на трибуны.

29' Кварацхелия пытался на дриблинге сместиться в штрафную площадку, но проиграл борьбу Баштушу, который сумел чисто отработать в отборе.

28' После подачи углового особой опасности у ворот ростовчан не произошло, так что болельщикам "жёлто-синих" можно выдохнуть с облегчением.

27' С правого фланга Бакаев сместился в центр, и метров с 22 плотно пробивал в ближнюю "девятку" - Песьяков с трудом парировал мяч на угловой.

26' Полоз на правом фланге в ответной атаке попытался накрутить соперника и прострелить в штрафную площадку, но соперникв всё-таки задел мяч, который срикошетил на Дюпина.

25' С правого фланга Бакаев подавал на дальний край штрафной площади, откуда Уремович пробивал головой, но попал в одного из защитников соперника.

24' Первая замена в составе "Ростова": вместо травмированного Армина Гиговича на поле вышел Данила Сухомлинов.

23' Бакаев в середине поля грубовато сыграл, и арбитр решил, что пришла пора всё-таки расчехлять карман и доставать отткуда карточку.

22' Своим ходом покинул поле Гигович, но, судя по всему, на него он уже не вернётся. Готовится первая замена в команде Виталия Кафанова.

21' Гигович в борьбе с Дрейером получил мышечное повреждение. Не исключено, что понадобится парню вынужденная замена.

20' Хван снова пробивал из-за пределов штрафной площади из-под защитника, но не слишком мощно получилось, поэтому Весьяков в падении намертво мяч поймал.

19' Бакаев в ответной атаке с правого фланга также пытался выполнить навес на дальнюю штангу, но Осипенко сумел там выпрыгнуть выше соперника.

18' Байрамян протащил мяч к левому углу чужой штрафной площади, откуда пытался выполнить навес в район дальней штанги, но низковато мяч был поднят над землёй.

17' Казанцы высокий командный прессинг на чужой половине поля не прекращают, вынуждая соперников ошибаться. Мяч был отобран, после чего Хван пробивал с дальней дистанции, но неточно получилось.

16' Ближе к середине тайма заоблачный темп матча всё же начинает немного падать, и ростовчане решили немного покатать мяч на своей половине поля.

15' Насколько же контрастирует этот матч с предыдущим в Екатеринбурге, где команды практически весь матч проходили пешком. Здесь дело не должно закончиться нулевой ничьей.

14' Байрамяна взяли в "коробочку" два соперника, однако арбитр в этом эпизоде не заметил фола. Публика на "Ростов Арене" очень недовольна таким либеральным решением.

13' Дрейер с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев, но видел момент удара Песьяков, что позволило ему достаточно уверенно парировать мяч.

12' Глебов теперь в середине поля жёстко поймал на бедро Кварацхелию. Судья пока что предпочитает не торопиться с демонстрацией жёлтых карточек.

11' Абильдгор в середине поля грубовато наскочил на Соу, но мяч остался под контролем "Ростова", поэтому арбитр решил не останавливать встречу.

10' Не задерживаются совсем команды в середине поля, стараясь как можно скорее обострять игру, ища счастья у чужих владений.

9' Подача углового последовала на ближнюю штангу, но там Уремович в высоком прыжке сумел выбить мяч подальше.

8' Алмквист снова тащил мяч вперёд по левому краю, и теперь он метров с 23 выстреливал в ближний нижний угол, и Дюпину пришлось постараться, чтобы перевести мяч на угловой.

7' Бакаев пострадал в одном из жёстких единоборств в середине поля, но обошлось без серьёзного повреждение - не пришлось арбитру приглашать на поле медицинскую бригаду.

6' Алмквист протащил мяч в штрафную площадку гостей, после чего следовала передача назад и в центр под удар Соу, но выстрел последнего был блокирован.

5' Правым флангом ответную атаку соорудили футболисты "Рубина", и в штрафную площадку следовала прострельная передача на средней высоте, но Песьяков уверенно сыграл кулаками на выходе.

4' Соу тащил мяч к чужой штрафной площади по центру, но в борьбе мяч от его левой ноги отскочил далеко вперёд - прямо на Дюпина.

3' Не так уж мало сегодня болельщиков на трибунах "Ростов Арены". Хорошая футбольная атмосфера в Ростове-на-Дону в этот день.

2' Сумбурная игра пошла с первых минут на поле. Видно, что футболисты максимально заряжены сегодня на битву.