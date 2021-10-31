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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

Ростов
Рубин

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 4 (1) 0.31
Глебов Данил 3 0.23
Комличенко Николай 3 (1) 0.23
Хасимото Кэнто 2 0.15
Соу Али 2 0.15
Терентьев Денис 1 0.08
Баштуш Бартоломеу 1 0.08
Осипенко Максим 1 0.08
Алмквист Понтус 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.31
Ин-Бом Хван 2 0.15
Хакшабанович Сеад 1 0.08
Костюков Михаил 1 0.08
Кварацхелия Хвича 1 0.08
Деспотович Джордже 1 (1) 0.08
Йевтич Дарко 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Онугха Герман 1 0.08
Бакаев Солтмурад 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 3 0
Сухомлинов Данила 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
6
24%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ростов 37.8% (17)
    X 42.2% (19)
    Рубин 20% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Рубин
    2.65
    3.32
    3.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Рубин

    Исход игры
    Ростов
    37.8% (17)
    Ничья
    42.2% (19)
    Рубин
    20% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (18)
    1:0 Ростов
    20% (9)
    2:1 Ростов
    15.6% (7)
    1:2 Рубин
    13.3% (6)
    0:1 Рубин
    4.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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