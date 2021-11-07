Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Raiffeisen Arena
5' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
1:0
36' ГолПоцманн Марвин
2:0
53' ГолНакамура Кейто
76' Желтая карточкаМихорль Петер
77' Желтая карточкаПоцманн Марвин
2:0
78' Не забитый пенальтиЗабитцер Томас
34
Боллер
Ян
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
24
Кох
Фабиан
23
Скрбо
Стефан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
32 Enrique Wild
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
10 Блуме БрорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
36'
1:0
53'
2:0
60'
76'
77'
78'
2:0
История личных встреч
ЛАСК
Сваровски Тироль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|3
|0.21
|Карамоко Мамуду
|2
|0.14
|Михорль Петер
|1
|0.07
|Флеккер Флориан
|1
|0.07
|Поцманн Марвин
|1
|0.07
|Визингер Филип
|1
|0.07
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|Моншайн Кристоф
|1
|0.07
|Шмидт Александер
|1
|0.07
|Накамура Кейто
|1
|0.07
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|5 (2)
|0.36
|Забитцер Томас
|4
|0.29
|Пецос Атанасиос
|2
|0.14
|Авуджа Максим
|2
|0.14
|Ансельм Тобиас
|1
|0.07
|Кох Фабиан
|1
|0.07
|Блуме Брор
|1
|0.07
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Флеккер Флориан
|4
|0
|Михорль Петер
|3
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Кох Фабиан
|3
|0
|Смит Ренни
|3
|0
|Авуджа Максим
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
50%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
50%
3
18%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1
Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|12
|2
|0
|34 - 9
|38
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|5.
|Рид
|14
|4
|5
|5
|19 - 30
|17
|6.
|Хартберг
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|14
|3
|5
|6
|19 - 21
|14
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|ЛАСК
|2:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|0:2
|14
|2
|7
|5
|17 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|2:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|2:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4