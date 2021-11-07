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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4500
Сваровски Тироль
0'
5' Желтая карточка
Люкенедер Феликс
1:0
36' Гол
Поцманн Марвин
2:0
53' Гол
Накамура Кейто
76' Желтая карточка
Поцманн Марвин
77' Желтая карточка
Михорль Петер
2:0
77' Не забитый пенальти
Забитцер Томас
87' Желтая карточка
Кох Фабиан
90' Желтая карточка
Dominik Stumberger
3:0
90' Пенальти
Михорль Петер
90'+5
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
21
Хон
Хён-Сок
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
22
Моншайн
Кристоф
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Классен
Леон
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
6
Пецос
Атанасиос
23
Скрбо
Стефан
10
Блуме
Брор
7
Забитцер
Томас
ЛАСК
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

ЛАСК
Сваровски Тироль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 3 0.21
Михорль Петер 2 (1) 0.14
Карамоко Мамуду 2 0.14
Флеккер Флориан 1 0.07
Поцманн Марвин 1 0.07
Визингер Филип 1 0.07
Люкенедер Феликс 1 0.07
Моншайн Кристоф 1 0.07
Шмидт Александер 1 0.07
Накамура Кейто 1 0.07
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 5 (2) 0.36
Забитцер Томас 4 0.29
Пецос Атанасиос 2 0.14
Авуджа Максим 2 0.14
Ансельм Тобиас 1 0.07
Кох Фабиан 1 0.07
Блуме Брор 1 0.07
Бехоунек Рафаэл 1 0.07
Скрбо Стефан 0 0
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкенедер Феликс 4 0
Флеккер Флориан 4 0
Михорль Петер 3 0
Поцманн Марвин 2 0
Визингер Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Гргич Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Шлагер Александер 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 4 0
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Авуджа Максим 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
5
50%
5
28%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
50%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
7
47%
3
18%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
7
25%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
7
37%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1
Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 14 12 2 0 34 - 9 38
2. Вольфсбергер 4:1 14 7 3 4 24 - 21 24
3. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
4. Аустрия Клагенфурт 14 4 6 4 23 - 23 18
5. Рид 14 4 5 5 19 - 30 17
6. Хартберг 14 4 5 5 23 - 22 17
7. Рапид Вена 1:4 14 4 4 6 21 - 23 16
8. Аустрия Вена 14 3 7 4 19 - 17 16
9. Адмира 14 3 5 6 19 - 21 14
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. ЛАСК 14 3 4 7 15 - 19 13
12. Сваровски Тироль 14 2 7 5 17 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 4:1 8 4 1 3 14 - 13 13
4. Рапид Вена 1:4 7 4 0 3 15 - 11 12
5. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 4:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
6. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
7. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
10. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
11. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Рапид Вена 1:4 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Поцманн Марвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Люкенедер Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 3:0 Сваровски Тироль онлайн


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