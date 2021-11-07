Время второй 45-минутки на "Эмирейтс".

При помощи верховой передачи гости попытались провести атаку, но она была перехвачена футболистами "Арсенала".

Самби Локонга принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет в правый угол - Бен Фостер действует надёжно, забирая игровой снаряд намертво.

Бен Уайт успешно играет на перехвате на правом фланге, не позволяя мячу дойти до Кинга после передачи Туфана.

Завершается первый тайм, при счёте 0-0 уходим на перерыв.

45' Озан Туфан сорвал атаку "Арсенала" на правом фланге, сбив Обамеянга. Арбитр штрафной назначил, а жёлтой решил не размахивать.

45' +3 минуты.

44' ФОСТЕР! Габриэль выиграл борьбу на втором этаже после подачи Сака с угла поля и пробил головой, но Фостер среагировал, отразив мяч вправо.

43' Ещё один корнер с левого фланга исполнили гости - Туфан прострелил на ближнюю штангу, Кинг откатил в центр на Роуза, который пробил в касание и попал в соперника.

42' ОПАСНО! Юрай Куцка сам себе создаёт момент - отбирает мяч у Локонги, добирается до штрафной площадки и пробивает, но не попадает, рядом с левой штангой пролетает круглый.

41' Снова в центре внимания Нуну Тавареш - на сей раз он выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и пробивает после подачи Томиясу, но в створ не попадает.

40' Смит-Роу нашёл на левом фланге Тавареша, который прошёл с мячом несколько метров, а потом выполнил неточную передачу.

38' Гости исполнили угловой с левого фланга - Озан Туфан отправил мяч в район ближней штанги, где надёжно сыграли хозяева.

37' Ой-ой-ой! Обамеянг берётся за исполнение приговора и промахивается - направляет мяч в левый угол, туда же отправляется Фостер и со второй попытки игровой снаряд накрывает.

36' Дэнни Роуз врезается в Александра Ляказетта в своей штрафной площадке, арбитр выдерживает паузу, а потом указывает на "точку".

35' Ляказетт продолжает играть активно. На сей раз сместился на правый фланг, получил мяч и выполнил прострел - попал в Роуза и заработал аут.

34' Сака проходит по правому флангу и выполняет передачу в центр на Ляказетта, который играет в касание и ошибается, отправляя мяч к голкиперу.

33' И ещё одна жёлтая карточка появляется в руках арбитра, на сей раз её получает Юрай Куцка, за грубый фол против Александра Ляказетта.

32' Томиясу совершает очередной фол, который на сей раз сопровождается жёлтой карточкой.

31' Букайо Сака выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Ляказетт оказался первым на мяче, а вот выполнить точную скидку не сумел.

30' Наступление "Арсенала" правым флангом завершается заработанным штрафным ударом, Смит-Роу и Сака у мяча.

29' Давненько хозяева не создавали опасные моменты, в последние минуты "Уотфорд" чаще появляется на чужой половине поля, но пока тоже без остроты.

28' Дэнни Роуз нарушает правила на левом фланге, сбивая Букайо Сака - прямой ногой пошёл защитник "Уотфорда", но обошёлся без жёлтой.

26' Томиясу перешёл с мячом центральную линию, а потом выполнил передачу в центр на Ляказетта, Александр отдал в ответ, но не в темп.

25' Вот и гости показывают, что умеют контролировать мяч. Переходят на чужую половину поля и устраивают затяжную перепасовку, но без обострения.

24' Эммануэль Деннис получил болезненный удар, после которого покинул пределы поля, но ничего серьёзного, так как футболист "Уотфорда" вот-вот вернётся.

23' Штрафной в исполнении "Уотфорда" опасным не получился - последовала высокая подача в центр штрафной площадки, с которой справились защитники "Арсенала".

22' Самби Локонга срывает атаку соперника, роняя на газон Юрая Куцку, за что и получает "горчичник".

21' Обамеянг врывается в штрафную площадку через центр и падает после борьбы с Сиссоко, но свисток арбитра молчит.

20' Букайо Сака забросил мяч в штрафную площадку, Эмил Смит-Роу откликнулся, после чего сразу же был накрыт соперниками.

18' Озан Туфан подключается к атаке левым флангом, добирается до лицевой линии и выполняет прострел - в Такэхиро Томиясу попадает.

17' Самби Локонга завершает очередную атаку своей команды дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот.

16' Ляказетт выполняет передачу с правого фланга в штрафную площадку на Сака, которого опережают защитники "Уотфорда" и выбивают мяч в аут.

15' Обамеянг цепляется за мяч на правом крае штрафной площадки, а потом выполняет передачу пяткой на подключившегося Сака, но соперники перехватывают.

14' Впервые за долгое время "Уотфорд" перешёл на чужую половину поля, но надолго там не задержался, потеряв мяч на правом фланге.

13' Подача Смита-Роу опасной не получилась, так как борьбу на втором этаже выиграл Юрай Куцка и выбил мяч головой подальше.

12' Кико Фемения выбивает мяч из-под ног Нуну Тавареша на правом фланге и хозяева получают право на угловой удар.

11' Сака принимает мяч на правом фланге и играет в центр на Томиясу, подача которого адресата не находит.

10' Джошуа Кинг нарушает правила в центре поля, после чего получает жёлтую карточку.

9' Арбитр не сразу указал на центр поля. Сначала дождался подсказки помощников, а потом отменил гол - офсайд был у Сака.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! САКА!!! Ляказетт получает мяч в штрафной площадке и пробует перебросить Фостера, но Бен мяч отражает, однако на Обамеянга, от которого круглый отправляется к Сака и Букайо не мажет.

7' Нуну Тавареш выполняет прострел с левого фланга и до партнёров мяч не доводит.

6' Кико Фемения подключается к атаке правым флангом, получает мяч, а потом выпускает его за лицевую линию.

5' Ляказетт принимает мяч на правом крае штрафной площадки, потом решает сместиться в центр и игрового снаряда лишается.

4' Смит-Роу выполняет подачу с углового с левого фланга, но обходится без остроты - гости выигрывают воздух и выносят мяч подальше.

3' Обамеянг смещается на левый фланг, получает мяч и выполняет подачу в центр штрафной - там лишь соперники.

2' Ремсдейл выполняет длинную передачу на правый фланг, Н'Кулу оказывается первым на мяче и выбивает его за боковую линию.