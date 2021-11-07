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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Уотфорд
0'
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Сака Букайо
10' Желтая карточка
Кинг Джошуа
20' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
30' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
31' Желтая карточка
Куцка Юрай
0:0
36' Не забитый пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
47'
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
7
Сака
Букайо
9
Ляказетт
Александр
10
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
13
Н'Кулу
Николя
3
Роуз
Дэнни
19
Сиссоко
Мусса
23
Сарр
Исмаила
33
Куцка
Юрай
18
Туфан
Озан
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Арсенал
4-2-3-1
Уотфорд
4-1-4-1

Ход матча

7'
Сака Букайо
 
10'
 
Кинг Джошуа
20'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
30'
Томиясу Такэхиро
 
31'
 
Куцка Юрай
36'
Обамеянг Пьер-Эмерик
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

История личных встреч

Арсенал
Уотфорд

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.36
Смит-Роу Эмил 3 0.27
Сака Букайо 1 0.09
Ляказетт Александр 1 0.09
Эдегор Мартин 1 0.09
Парти Томас 1 0.09
Габриэль дос Сантос 1 0.09
Пепе Николя 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.36
Деннис Эммануэль 3 0.27
Кинг Джошуа 3 0.27
Эрнандес Хуан 1 0.09
Куцка Юрай 1 0.09
Каткарт Крейг 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 5 0
Куцка Юрай 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
5
63%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
2
15%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
9. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
10. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
11. Лестер 1:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс 1:1 Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Уотфорд 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
5. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
7. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
8. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лестер 1:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Лестер 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Арсенал 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
11. Тоттенхэм 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
13. Эвертон 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    48'
    Самби Локонга принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет в правый угол - Бен Фостер действует надёжно, забирая игровой снаряд намертво. 
  • 47'
    При помощи верховой передачи гости попытались провести атаку, но она была перехвачена футболистами "Арсенала". 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второй 45-минутки на "Эмирейтс". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-0 уходим на перерыв. 
  • 45'
    Бен Уайт успешно играет на перехвате на правом фланге, не позволяя мячу дойти до Кинга после передачи Туфана. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Озан Туфан сорвал атаку "Арсенала" на правом фланге, сбив Обамеянга. Арбитр штрафной назначил, а жёлтой решил не размахивать. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • Опасный момент
    44'
    ФОСТЕР! Габриэль выиграл борьбу на втором этаже после подачи Сака с угла поля и пробил головой, но Фостер среагировал, отразив мяч вправо. 
  • Опасный момент
    43'
    Ещё один корнер с левого фланга исполнили гости - Туфан прострелил на ближнюю штангу, Кинг откатил в центр на Роуза, который пробил в касание и попал в соперника. 
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Юрай Куцка сам себе создаёт момент - отбирает мяч у Локонги, добирается до штрафной площадки и пробивает, но не попадает, рядом с левой штангой пролетает круглый. 
  • 41'
    Снова в центре внимания Нуну Тавареш - на сей раз он выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и пробивает после подачи Томиясу, но в створ не попадает. 
  • 40'
    Смит-Роу нашёл на левом фланге Тавареша, который прошёл с мячом несколько метров, а потом выполнил неточную передачу. 
  • Угловой
    38'
    Гости исполнили угловой с левого фланга - Озан Туфан отправил мяч в район ближней штанги, где надёжно сыграли хозяева. 
  • Не забитый пенальти
    37'
    Ой-ой-ой! Обамеянг берётся за исполнение приговора и промахивается - направляет мяч в левый угол, туда же отправляется Фостер и со второй попытки игровой снаряд накрывает. 
  • Пенальти!
    36'
    Дэнни Роуз врезается в Александра Ляказетта в своей штрафной площадке, арбитр выдерживает паузу, а потом указывает на "точку". 
  • 35'
    Ляказетт продолжает играть активно. На сей раз сместился на правый фланг, получил мяч и выполнил прострел - попал в Роуза и заработал аут. 
  • 34'
    Сака проходит по правому флангу и выполняет передачу в центр на Ляказетта, который играет в касание и ошибается, отправляя мяч к голкиперу. 
  • Желтая карточка
    33'
    И ещё одна жёлтая карточка появляется в руках арбитра, на сей раз её получает Юрай Куцка, за грубый фол против Александра Ляказетта. 
  • Желтая карточка
    32'
    Томиясу совершает очередной фол, который на сей раз сопровождается жёлтой карточкой. 
  • 31'
    Букайо Сака выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Ляказетт оказался первым на мяче, а вот выполнить точную скидку не сумел. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Наступление "Арсенала" правым флангом завершается заработанным штрафным ударом, Смит-Роу и Сака у мяча. 
  • 29'
    Давненько хозяева не создавали опасные моменты, в последние минуты "Уотфорд" чаще появляется на чужой половине поля, но пока тоже без остроты. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Дэнни Роуз нарушает правила на левом фланге, сбивая Букайо Сака - прямой ногой пошёл защитник "Уотфорда", но обошёлся без жёлтой. 
  • 26'
    Томиясу перешёл с мячом центральную линию, а потом выполнил передачу в центр на Ляказетта, Александр отдал в ответ, но не в темп. 
  • 25'
    Вот и гости показывают, что умеют контролировать мяч. Переходят на чужую половину поля и устраивают затяжную перепасовку, но без обострения. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Эммануэль Деннис получил болезненный удар, после которого покинул пределы поля, но ничего серьёзного, так как футболист "Уотфорда" вот-вот вернётся. 
  • 23'
    Штрафной в исполнении "Уотфорда" опасным не получился - последовала высокая подача в центр штрафной площадки, с которой справились защитники "Арсенала". 
  • Желтая карточка
    22'
    Самби Локонга срывает атаку соперника, роняя на газон Юрая Куцку, за что и получает "горчичник". 
  • Судья
    21'
    Обамеянг врывается в штрафную площадку через центр и падает после борьбы с Сиссоко, но свисток арбитра молчит. 
  • 20'
    Букайо Сака забросил мяч в штрафную площадку, Эмил Смит-Роу откликнулся, после чего сразу же был накрыт соперниками. 
  • 18'
    Озан Туфан подключается к атаке левым флангом, добирается до лицевой линии и выполняет прострел - в Такэхиро Томиясу попадает. 
  • 17'
    Самби Локонга завершает очередную атаку своей команды дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот. 
  • 16'
    Ляказетт выполняет передачу с правого фланга в штрафную площадку на Сака, которого опережают защитники "Уотфорда" и выбивают мяч в аут. 
  • 15'
    Обамеянг цепляется за мяч на правом крае штрафной площадки, а потом выполняет передачу пяткой на подключившегося Сака, но соперники перехватывают. 
  • 14'
    Впервые за долгое время "Уотфорд" перешёл на чужую половину поля, но надолго там не задержался, потеряв мяч на правом фланге. 
  • 13'
    Подача Смита-Роу опасной не получилась, так как борьбу на втором этаже выиграл Юрай Куцка и выбил мяч головой подальше. 
  • Угловой
    12'
    Кико Фемения выбивает мяч из-под ног Нуну Тавареша на правом фланге и хозяева получают право на угловой удар. 
  • 11'
    Сака принимает мяч на правом фланге и играет в центр на Томиясу, подача которого адресата не находит. 
  • Желтая карточка
    10'
    Джошуа Кинг нарушает правила в центре поля, после чего получает жёлтую карточку. 
  • Видеоповтор
    9'
    Арбитр не сразу указал на центр поля. Сначала дождался подсказки помощников, а потом отменил гол - офсайд был у Сака. 
  • Офсайд
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! САКА!!! Ляказетт получает мяч в штрафной площадке и пробует перебросить Фостера, но Бен мяч отражает, однако на Обамеянга, от которого круглый отправляется к Сака и Букайо не мажет. 
  • 7'
    Нуну Тавареш выполняет прострел с левого фланга и до партнёров мяч не доводит.
  • 6'
    Кико Фемения подключается к атаке правым флангом, получает мяч, а потом выпускает его за лицевую линию. 
  • 5'
    Ляказетт принимает мяч на правом крае штрафной площадки, потом решает сместиться в центр и игрового снаряда лишается. 
  • Угловой
    4'
    Смит-Роу выполняет подачу с углового с левого фланга, но обходится без остроты - гости выигрывают воздух и выносят мяч подальше. 
  • 3'
    Обамеянг смещается на левый фланг, получает мяч и выполняет подачу в центр штрафной - там лишь соперники. 
  • 2'
    Ремсдейл выполняет длинную передачу на правый фланг, Н'Кулу оказывается первым на мяче и выбивает его за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Второй тайм
  • 48'
    Арсенал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Самби Локонга Альберт-Мбойо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Ляказетт Александр из команды Арсенал делает пас партнеру.
  • 47'
    Букайо Сака из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 0:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Уотфорд

Исход игры
Арсенал
96.7% (145)
Ничья
2.7% (4)
Уотфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (66)
Меньше
50% (66)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
36.7% (55)
2:1 Арсенал
29.3% (44)
3:1 Арсенал
9.3% (14)
1:0 Арсенал
6% (9)
3:0 Арсенал
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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