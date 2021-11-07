Англия: Премьер-лига 2021-2022
7' Undefined phrase: football_event_Сака Букайо
10' Желтая карточкаКинг Джошуа
20' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
30' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
31' Желтая карточкаКуцка Юрай
0:0
36' Не забитый пенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
4
Уайт
Бен
20
Тавареш
Нуну
21
Фемения
Кико
23
Сарр
Исмаила
33
Куцка
Юрай
18
Туфан
Озан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
10'
30'
31'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
История личных встреч
Арсенал
Уотфорд
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.36
|Смит-Роу Эмил
|3
|0.27
|Сака Букайо
|1
|0.09
|Ляказетт Александр
|1
|0.09
|Эдегор Мартин
|1
|0.09
|Парти Томас
|1
|0.09
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.09
|Пепе Николя
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.36
|Деннис Эммануэль
|3
|0.27
|Кинг Джошуа
|3
|0.27
|Эрнандес Хуан
|1
|0.09
|Куцка Юрай
|1
|0.09
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|5
|0
|Куцка Юрай
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
5
63%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
2
15%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|13.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Уотфорд
Исход игры
Арсенал
96.7% (145)
Ничья
2.7% (4)
Уотфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (66)
Меньше
50% (66)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
36.7% (55)
2:1 Арсенал
29.3% (44)
3:1 Арсенал
9.3% (14)
1:0 Арсенал
6% (9)
3:0 Арсенал
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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