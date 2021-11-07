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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
12' Гол
Змрхаль Яромир
49'
30
Шулла
Михал
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
27
Войтко
Матуш
20
Канкава
Джаба
26
Лихи
Филип
11
Змрхаль
Яромир
7
Вайсс
Владимир
19
Грин
Эндри
33
Мраз
Самуэл
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
99
Jakub
Luka
13
Мадленяк
Матей
11
Кочан
Матей
20
Костадинов
Тихомир
4
Oliver
Luteran
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
Слован Братислава
4-2-3-1
Ружомберок
4-1-4-1

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

47 матчей

55.3%
21.3%
23.4%
26 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.8%
46.8%
23.4%
14 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

44.7%
34%
21.3%
21 победа 16 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
СГА
1:0
С
1:0
С
1:1
СГА
3:2
СГА
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 8 0.62
Змрхаль Яромир 6 0.46
Мраз Самуэл 4 0.31
Дражич Деян 3 0.23
Вайсс Владимир 2 (2) 0.15
Чаврич Александр 2 0.15
Рабиу Ибрахим 1 0.08
Абена Минти 1 0.08
Вернон де Марко 1 0.08
Лихи Филип 1 0.08
Ратао Рафаэл 1 0.08
Да Силва Адлер 0 0
Канкава Джаба 0 0
Грин Эндри 0 0
Грнчар Давид 0 0
Стрелец Давид 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.29
Масло Ян 4 0.29
Кочан Матей 3 (2) 0.21
Бренкус Адам 3 (1) 0.21
Бодя Мартин 2 0.14
Такач Далибор 1 0.07
Костадинов Тихомир 1 0.07
Мадленяк Матей 1 0.07
Допатер Михал 1 0.07
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабиу Ибрахим 4 0
Канкава Джаба 2 0
Хенти Эзекиэль 2 0
Крижан Рихард 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Грин Эндри 1 0
Вернон де Марко 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 4 0
Oliver Luteran 3 0
Кочан Матей 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Фабиш Лукаш 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
5
26%
3
27%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

30
20
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
2
10%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
4
33%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0
Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 13 10 2 1 33 - 10 32
2. Спартак Трнава 12 9 2 1 22 - 5 29
3. Ружомберок 0:1 14 6 6 2 21 - 12 24
4. ДАК 14 6 3 5 20 - 19 21
5. Жилина 14 6 3 5 22 - 17 21
6. Тренчин 14 5 5 4 24 - 19 20
7. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
8. Середь 14 4 4 6 15 - 19 16
9. Сеница 14 3 5 6 14 - 22 14
10. Татран Липтовски-Микулаш 13 4 1 8 17 - 30 13
11. Злате Моравце 14 2 4 8 15 - 30 10
12. Погронье 14 2 3 9 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
4. Ружомберок 0:1 7 3 3 1 9 - 4 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 6 4 0 2 12 - 9 12
6. Жилина 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Сеница 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 6 4 1 1 12 - 5 13
2. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Ружомберок 0:1 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 7 1 0 6 5 - 17 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 1 6 5 - 21 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Мраз Самуэл уходит с поля. Хенти Эзекиэль выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Змрхаль Яромир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Ружомберок
1.37
6.12
8.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 1:0 Ружомберок онлайн


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