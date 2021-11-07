Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:0
12' ГолЗмрхаль Яромир
30
Шулла
Михал
18
Грнчар
Давид
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
19
Грин
Эндри
33
Мраз
Самуэл
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
99
Jakub
Luka
11
Кочан
Матей
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
-
30 Шулла МихалВратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
99 Jakub LukaЗащитник
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
12'
1:0
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
47 матчей
55.3%
21.3%
23.4%
26 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.8%
46.8%
23.4%
14 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
44.7%
34%
21.3%
21 победа 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|8
|0.62
|Змрхаль Яромир
|6
|0.46
|Мраз Самуэл
|4
|0.31
|Дражич Деян
|3
|0.23
|Вайсс Владимир
|2 (2)
|0.15
|Чаврич Александр
|2
|0.15
|Рабиу Ибрахим
|1
|0.08
|Абена Минти
|1
|0.08
|Вернон де Марко
|1
|0.08
|Лихи Филип
|1
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.08
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Грин Эндри
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.29
|Масло Ян
|4
|0.29
|Кочан Матей
|3 (2)
|0.21
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.21
|Бодя Мартин
|2
|0.14
|Такач Далибор
|1
|0.07
|Костадинов Тихомир
|1
|0.07
|Мадленяк Матей
|1
|0.07
|Допатер Михал
|1
|0.07
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабиу Ибрахим
|4
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Oliver Luteran
|3
|0
|Кочан Матей
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
5
26%
3
27%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
30
20
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
4
33%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0
Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0
|13
|10
|2
|1
|33 - 10
|32
|2.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|3.
|Ружомберок
|0:1
|14
|6
|6
|2
|21 - 12
|24
|4.
|ДАК
|14
|6
|3
|5
|20 - 19
|21
|5.
|Жилина
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Тренчин
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Середь
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|9.
|Сеница
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|13
|4
|1
|8
|17 - 30
|13
|11.
|Злате Моравце
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|12.
|Погронье
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|0:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Ружомберок
|0:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1